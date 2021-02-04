Превед, медвед: самому знаменитому российскому мему исполнилось 15 лет

Если бы мемы были иконами, то "медвед" был бы Иисусом. И отнюдь не из-за его распростертых лап, а из-за истории. Ведь именно с него началась российская мемология.
Русскоязычный интернет впервые познакомился со своим будущим главным мемом 3 февраля 2006 года. Картинка с медведем, раскинувшим лапы и кричащим "Превед", была опубликована на сайте dirty.ru пользователем под ником Lobbz.
Все началось с оригинальной картины американского художника Джона Лури, на которой были изображены совокупляющиеся мужчина и женщина и застукавший их медведь, восклицавший "Surpruse" ("Сюрприз!").
Lobbz всего лишь заменил английскую надпись на "превед", и после чего картинка разлетелась по Рунету, став первым вирусным мемом в России. И все, кому не лень, стали создавать фотожабы с этим забавным персонажем, иллюстрируя им самые разные ситуации.
Как рассказал Lobbz, он же Роман Яценко из Донецка, он всего лишь написал пост о неожиданных и забавных историях, проиллюстрировав картинкой с медведем, и в его планы не входило создавать "мем ради мема".
"Прошло уже очень много лет, и я могу смотреть на все это отстраненно и, как мне кажется, объективно. «Превед медвед» — это альфа русской мемологии, краеугольный камень. До «преведа» не было ничего подобного и, спустя 15 лет с даты его рождения, ничего подобного, к сожалению, так и не появилось", - поделился мнением Роман Яценко.
Разумеется, и до "медведа" были мемы в различных сообществах, но они не выходили "в народ". Именно "медвед" познакомил широкого потребителя с понятием интернет-мема и вышел за пределы онлайн-пространства.
На какое-то время автор всероссийского мема стал настоящей звездой.
"Благодаря «медведу» я стал более открытым, но хочется верить, что не зазвездился, несмотря на многочисленные интервью и упоминания в СМИ. Это было похоже на какую-то ачивку, которая сделала меня на какой-то период местной знаменитостью. Друзья любили козырять среди своих знакомых тем, что они лично знают того самого чувака, который придумал превед. Десятки людей находили меня в ICQ и писали «Превед, медвед!» Пару раз приходили в офис, хотели просто посмотреть на меня, заглядывали в дверь и убегали. Ну, ок. Вообще забавное было время. Теперь я примерно знаю, как чувствуют себя поп-звезды, авторы супер-хитов на радио", - рассказал Яценко.
О внезапной популярности "медведа" не мог не узнать и автор оригинальной картины Джон Лури. Единственное, о чем он жалеет, что не смог на этом заработать из-за неработающих в России законов об авторских правах.
"Некоторые из этих дурацких картин нарочно плохо написаны. Bear Surprise — одна из таких. То, что она стала вирусным мемом, было немного странно. В основном я просто думал о том, почему в России нет законов об авторском праве", - рассказал репортеру издания Dangerous minds Джон.
В 2016 году он вспомнил об этом вновь: "Моя картина стала популярнейшим мемом в российском интернете, за который я не заработал ни копейки из-за отсутствия закона об авторском праве".
It becomes a giant internet meme in Russia that you dont make a penny for because there are no copyright laws— John Lurie (@lurie_john) May 30, 2016
Роман Яценко тоже не заработал на меме ни копейки, хотя и пытался.
"Наверное, можно было как-то монетизировать популярность «медведа», но я сам себя убедил, что мне это не интересно. Единственное, на что я решился, — создать футболочный бренд Lobzz Laboratory, который не принес никаких денег и мумифицировался через пару-тройку лет", - поделился Роман.
Роман Яценко признается, что не скучает по Рунету нулевых, в частности по "Лепрозорию" и Dirty.ru.
"Я с удовольствием слежу за эволюцией сети. Актуальное сегодня может быть забыто завтра, и это круто. ЖЖ должен был умереть давно, но шевелится еще. Удивительно, но еще живы классические форумы начала 00-х, значит, это кому-то нужно. Профессия обязывает меня быть активным интернет-пользователем. Каждый день без выходных захожу в сеть в 6 утра и к полуночи заканчиваю сеанс", рассказывает Яценко.
Однако сегодняшнюю ситуацию с мемами он называет "деградацией и вырождением".
"С каждым годом мемы все больше становятся похожи на информационный шум. Количество мемов увеличивается пропорционально росту числа пользователей сети, которые с каждым годом становятся все моложе. Возраст авторов большинства мемов сейчас колеблется от 12 до 17 лет, а может быть, и от 10 лет. Конвейер мемов ориентирован на количество, но никак не на качество", - сетует Роман.
При этом автор "медведа" уверен, что появись этот мем сегодня его никто бы и не заметил.
"Если бы «превед, медвед» появился сейчас, его бы никто не заметил — как «айфонам» не место в эпохе Петра I, так и «медведу» не место в нашем времени. Он стал памятником тому интернету, которого больше не будет", - подытожил Lobzz.
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