Превед, медвед: самому знаменитому российскому мему исполнилось 15 лет

О внезапной популярности "медведа" не мог не узнать и автор оригинальной картины Джон Лури. Единственное, о чем он жалеет, что не смог на этом заработать из-за неработающих в России законов об авторских правах.





"Некоторые из этих дурацких картин нарочно плохо написаны. Bear Surprise — одна из таких. То, что она стала вирусным мемом, было немного странно. В основном я просто думал о том, почему в России нет законов об авторском праве", - рассказал репортеру издания Dangerous minds Джон.





В 2016 году он вспомнил об этом вновь: "Моя картина стала популярнейшим мемом в российском интернете, за который я не заработал ни копейки из-за отсутствия закона об авторском праве".