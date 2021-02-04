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Превед, медвед: самому знаменитому российскому мему исполнилось 15 лет

Превед, медвед: самому знаменитому российскому мему исполнилось 15 лет (14 фото)

Автор:
04 февраля 2021 19:19
Сообщество : Юмор
Метки: Медвед   история   мем   рунет   создание   юбилей   
1092
14
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Если бы мемы были иконами, то "медвед" был бы Иисусом. И отнюдь не из-за его распростертых лап, а из-за истории. Ведь именно с него началась российская мемология.

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Метки: Медвед   история   мем   рунет   создание   юбилей   
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twincam 38 минут назад
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Пачо Эррера 11 минут назад
А говорили что этот мем специально запустили в сеть чтоб популяризировать Медведева перед его президентским сроком, политтехнологии такие.
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3k
Дарвин и аморальная премия 41 минуту назад
Превед,превед
Превед,преведПосмотреть
Превед,превед
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7k
kaboza 45 минут назад
сдается мне воспитание в нете на дерти и лепре, гораздо интеллектуальней чем тикток и инста...
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Денис 50 минут назад
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