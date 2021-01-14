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Тату как мультики

Тату как мультики (39 фото)

Автор:
14 января 2021 13:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идея   интересно   необычно   стиль   тату   татуировки   творчество   
772
39
Это не простые татуировки! В зависимости от положения тела картинка на них меняется. Такое редко увидишь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идея   интересно   необычно   стиль   тату   татуировки   творчество   
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ГородДомов Час назад
союзмул..
ой..
татумультфильм !
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664
Пес Ди Цын 52 минуты назад
эти татуировки называются "динамическими"
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