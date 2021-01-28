"Изоизоляция" за решеткой: заключенные женской колонии воссоздали известные картины

Изоляция толкает людей на разные поступки - иногда они глупые, а иногда невероятно милые, как вот этот флешмоб, где люди воспроизводят известные картины великих художников, шедеврально подмечая тонкости картин и метко высмеивая нюансы, с учетом современных реалий...