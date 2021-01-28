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"Изоизоляция" за решеткой: заключенные женской колонии воссоздали известные картины

"Изоизоляция" за решеткой: заключенные женской колонии воссоздали известные картины (18 фото)

Автор:
28 января 2021 07:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: #Изоизоляция   заключенные   искусство   картины   колония   творчество   флешмоб   
2023
18
Успешный проект, получивший огромное распространение во время карантина, вышел за пределы соцсетей. Теперь перевоплощаются в героев полотен не только вольные пользователи Фейсбука - флешмоб поддержали даже осужденные, отбывающие наказание в колонии.
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Метки: #Изоизоляция   заключенные   искусство   картины   колония   творчество   флешмоб   
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67
Кто-то Там 44 минуты назад
Это шедеврально
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1k
Геннадьич 2 часа назад
Задумано неплохо.
Но я бы постарался достичь даже с имеющейся натурой большей схожести. Там поворот тела или направление взгляда и т.п.
Ну да придираюсь маленько )))
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Mike*37Rus* Геннадьич Час назад
Не придираешься им ещё надо поработать над сходством.
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12k
Денис 3 часа назад
Вообще, если зечки задумали картины воспроизводить, им бы что-то поближе к своему жизненному опыту, что ли.
Типа Караваджевской Юдифи, например
Вообще, если зечки задумали картины воспроизводить, им бы что-то поближе к своему жизненному опыту, что ли. Типа Караваджевской Юдифи, например
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