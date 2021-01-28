"Изоизоляция" за решеткой: заключенные женской колонии воссоздали известные картины

Успешный проект, получивший огромное распространение во время карантина, вышел за пределы соцсетей. Теперь перевоплощаются в героев полотен не только вольные пользователи Фейсбука - флешмоб поддержали даже осужденные, отбывающие наказание в колонии.
Флешмоб, ставший очень популярным в рунете весной прошлого года, и не думает заканчиваться.
А.Г. Венецианов "Девушка в клетчатом платке"
"Изоизоляция" получила постоянную прописку в соцсети Facebook, хотя ее популярность настолько велика, что перевоплощаются в героев известных картин по всему миру и везде, даже в местах не столь отдаленных.
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В пресс-службе нижегородского управления ФСИН недавно появилось сообщение о том, что заключенные ИК-2 ГУФСИН России снова попробовали свои силы в "Изоизоляции" (впервые конкурс на лучшее перевоплощение проходил в прошлом году). На этот раз женщинам пришлось сложнее: на выбор были представлены не слишком известные полотна. Осужденным пришлось уделить внимание деталям, продумать образ героини, чтобы он как можно точнее повторял оригинал, созданный художником.
К.Е. Маковский "Селедочница"
В галерее образов, которые удалось воплотить осужденным", были представлены «Паркетчики» Г. Кайботта, «Читающая девушка» Ж-О. Фрагонара, «Селедочница» В. Маковского, «На балу» Б. Моризо, «Девушка с горшком роз» В. Тропинина и другие картины.
Гюстав Кайботт "Паркетчики"
В прошлом году нижегородские заключенные, впервые участвуя в "Изоизоляции", выбирали для реконструкции более известные полотна Крамского, Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Михаила Врубеля, Василия Перова, Алексея Венецианова, Яна ван Эйка. Успех "Изоизоляции" оказался таким впечатляющим, что проект заслуженно получил в 2020 году премию Рунета. В продолжение этой темы предлагаем вспомнить самые яркие перевоплощения, которые создают люди по всему миру.
Шедевральная ИЗОизоляция: лучший способ изучить искусство - воспроизвести его
Изоляция толкает людей на разные поступки - иногда они глупые, а иногда невероятно милые, как вот этот флешмоб, где люди воспроизводят известные картины великих художников, шедеврально подмечая тонкости картин и метко высмеивая нюансы, с учетом современных реалий...
Скучающие на карантине любители живописи скопировали картины Васи Ложкина
Многие из фишкян знают и любят творчество Васи Ложкина. Его самобытные картины запоминаются в первого взгляда. Подписчики группы "Изоизоляция" решили скосплеить эти работы - получилось неординарно и просто здорово.
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Но я бы постарался достичь даже с имеющейся натурой большей схожести. Там поворот тела или направление взгляда и т.п.
Ну да придираюсь маленько )))
Типа Караваджевской Юдифи, например