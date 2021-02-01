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Всё в этой музыке - ты только улови! Семь шедевров Константина Никольского

Всё в этой музыке - ты только улови! Семь шедевров Константина Никольского (1 фото + 7 видео)

Автор:
01 февраля 2021 13:21
Метки: интересно   музыка   никольский   
742
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Константина Никольского практически не показывают по телевидению, он редко даёт интервью. Ему не надо кому-то что-то доказывать, он давно всё доказал. Уникальный музыкант, автор потрясающих песен, которых не так уж много, но зато они — настоящие шедевры, прекрасные как по музыке, так и по мудрым стихам.

Сегодня Константину Николаевичу исполняется 70 лет.

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Метки: интересно   музыка   никольский   
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911
Пока живу 4 часа назад
Доброго дня
Дай Бог здоровья.
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786
Oldman Полчаса назад
"К песне "Я сам из тех" у меня особое отношение. Когда-то в молодости я считал, что эта вещь про меня, в моменты грусти её печальное настроение полностью соответствовало моему внутреннему состоянию..."
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10k
Денис Трубочкин Час назад
Он может быть и знаковый музыкант, но песни у него все как под копирку, одинаковые. Я их одну от другой не могу отличить.
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14k
Господин Уэф Час назад
Хм, про 8-й шедевр забыли ...
Ссылка www.youtube.com
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32
Buba_kastorkin 2 часа назад
С днём рождения МУЗЫКАНТ!
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4k
saliamnn 2 часа назад
Сразу вспоминаются ночные вылазки на природу в студенчество.Алкоголь в норме,консервы и.....гитара!И деффчонки.
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27k
lem02 2 часа назад
Просто обожаю эту:
Ссылка www.youtube.com
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745
Андрей 3 часа назад
Эх...Пойду гитару возьму, "помедитирую"...)))
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28
Дядя Шнюк 3 часа назад
Это настоящая музыка....Автору спасибище.
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54k
Racer777 3 часа назад
Долгих лет, дорогому исполнителю.
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5k
citrus1 4 часа назад
Спасибо
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