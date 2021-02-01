Всё в этой музыке - ты только улови! Семь шедевров Константина Никольского

В этом посте не будет переписываться его биография, мы не коснёмся личной жизни и взаимоотношения с коллегами тоже не будут рассмотрены.

Зато будет топ-7 великих песен Никольского, которые я считаю лучшими! Сразу оговорю — это на мой личный взгляд, так что выбор субъективный.

Начну с песни, которую можно назвать визитной карточкой Никольского — "Музыкант". Красивейшая композиция, написанная Константином во время службы в армии. Слова, заключённые в припеве — символ настоящей музыки:

О несчастных и счастливых, о добре и зле,

О лютой ненависти, и святой любви,

Что творится, что творилось на твоей земле —

Всё в этой музыке, ты только улови!

Кстати, в этих словах есть отсылка к сказке Андерсена "Соловей", что Никольский подтверждал.

Лично мне песня запомнилась ещё и тем, что когда-то я, развивая игру на гитаре, именно на ней впервые пробовал аккорды с меняющейся басовой линией (ориентируясь на запись "Воскресения" 1979 года).