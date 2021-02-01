Всё в этой музыке - ты только улови! Семь шедевров Константина Никольского

Константина Никольского практически не показывают по телевидению, он редко даёт интервью. Ему не надо кому-то что-то доказывать, он давно всё доказал. Уникальный музыкант, автор потрясающих песен, которых не так уж много, но зато они — настоящие шедевры, прекрасные как по музыке, так и по мудрым стихам.
Сегодня Константину Николаевичу исполняется 70 лет.
В этом посте не будет переписываться его биография, мы не коснёмся личной жизни и взаимоотношения с коллегами тоже не будут рассмотрены.
Зато будет топ-7 великих песен Никольского, которые я считаю лучшими! Сразу оговорю — это на мой личный взгляд, так что выбор субъективный.
Начну с песни, которую можно назвать визитной карточкой Никольского — "Музыкант". Красивейшая композиция, написанная Константином во время службы в армии. Слова, заключённые в припеве — символ настоящей музыки:
О несчастных и счастливых, о добре и зле,
О лютой ненависти, и святой любви,
Что творится, что творилось на твоей земле —
Всё в этой музыке, ты только улови!
Кстати, в этих словах есть отсылка к сказке Андерсена "Соловей", что Никольский подтверждал.
Лично мне песня запомнилась ещё и тем, что когда-то я, развивая игру на гитаре, именно на ней впервые пробовал аккорды с меняющейся басовой линией (ориентируясь на запись "Воскресения" 1979 года).
"Ночная птица" — потрясающая баллада. Посвящена барабанщику Юрию Фокину, эмигрировавшему в США.
Да простят меня поклонники Никольского, но эту песню я поставлю в исполнении Андрея Сапунова, ушедшего в иной мир в конце прошлого года. Он исполнял часть песен Константина в группе "Воскресение" в 80-е годы и делал это блестяще.
Многие считают, что "Мой друг художник и поэт" — лучшая песня Никольского. А некоторые считают, что гитарное соло слизано из "Отеля Калифорния" — в одном фрагменте сходство действительно есть, но это скорее отсылка, чем плагиат.
У этой песни любопытная история, которую рассказал сам автор:
Были у меня большая любовь, высокие чувства. Потом она уехала в Америку, не виделись пять лет. Потом встретились, а она - в какой-то одежде непонятной, маловыразительной, на мой взгляд. И все остановилось, ничего не стало. Я написал песню «Моя любовь сменила цвет»...
"Один взгляд назад". В народе её называют "Ветерок". Одна из популярнейших песен. Вот и сейчас мы делаем один взгляд назад, на то, что было раньше, и надеемся, что будущее будет лучше...
"Зеркало мира" — эта песня настолько знаковая, что даже свой коллектив в конце 80-х Никольский назвал именно так. Правда, под таким заголовком группа просуществовала недолго.
К песне "Я сам из тех" у меня особое отношение. Когда-то в молодости я считал, что эта вещь — про меня, в моменты грусти её печальное настроение полностью соответствовало моему внутреннему состоянию...
На мой взгляд, гениальные слова...
Особое отношение у нас в семье и к песне "Прошедший день". Она очень нравится моей супруге, и если мы вдруг надумали попеть под гитару, то "Прошедший день" надо будет исполнить обязательно!
В отличие от предыдущих роликов, эту песню поставлю в более близком по времени исполнении.
Топ-7 завершён, хотя прекрасных песен у Константина Никольского ещё немало.
А какие его песни больше нравятся Вам?
Источник:
- Какое жилье можно снять на Манхэттене за $1600 в месяц: риэлтор ужаснул соцсети видео квартиры
- Розовеют к старости и белеют в воде: интересные факты из жизни моржей
- Заброшенный отель на острове Ко Чанг
- Милонов, Бэтмен, бабушка с мандаринами: самые необычные персонажи митингов 31.01.2021
- Откуда взялось выражение «менять как перчатки»?
Понравилось86
Дай Бог здоровья.