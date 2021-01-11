8 архитектурных шедевров, которые непонятно на чем держатся

Эти строения, кажется, парят прямо в воздухе - и, тем не менее, они прочно держатся за свое место и не шатаются! Для таких сооружений в архитектуре придумали термин "напряженная целостность", обозначающий сооружения, которые, на первый взгляд, состоят из не связанных между собой элементов, которые на самом деле надежно соединены друг с другом.
Башня-игла
Башню-иглу построил архитектор Кеннет Снельсон, один из основоположников концепции напряженной целостности, для музея и парка скульптур Хиршхорн в Вашингтоне. Издали тросы, связывающие элементы конструкции, не видны, и металлические трубки словно парят в воздухе. А если встать в самой нижней точке башни, видно, что элементы конструкции складываются в звезду Давида.
Мюнхенский олимпийский стадион
Конструкцию олимпийского стадиона в Мюнхене спроектировал архитектор и инженер Фрей Отто. Во время войны н занимался строительством маскировочных укрытий, и элементы конструкции, напоминающие полупрозрачнуюмаскировочную сеть, напоминают нам об этом.
Биосфера
Биосфера - конструкция, объединяющая строения музея окружающей среды в Монреале. Ее автор, Бакминстер Фуллер, когда-то придумал термин "напряженная целостность", очтобы описать создаваемые им куполообразные прозрачные структуры.
Мост Курилпа
Пешеходный мост Курилпа в Брисбене, поддерживаемый сложной переплетенной системой мачт и тросов, имеет длину более 2 километров.
"Исчезающий" в Африке
Такая конструкция под названием "Исчезающий" была в 2015 году построена архитектором Томасом ван Дивентером для фестиваля "Африка Бёрн" - аналога американского огненного фестиваля "Горящий человек".
Робот Super Ball
Странного робота под названием Super Ball, или "супермяч", создал для НАСА робототехник Витас Санспирал. Его предназначение - изучение других планет. Как и большинство конструкций с напряженной целостностью, он мало весит и требует минимума материалов для изготовления, что удобно для космических исследований. Кроме того, его можно сбросить, к примеру, на планетоид с большой высоты, и конструкции это не принесет вреда - она будет цела и готова к работе.
Международный аэропорт Денвера
Международный аэропорт Денвера - одна из самых знаменитых конструкций, постоенных на принципе напряженной целостности. Углепластиковые купола, покрытые тефлоном, символизируют Скалистые горы и держатся на сложнейшей системе стальных тросов.
А так выглядит стул, построенный по принципу напряженной целостности
Источник: — переведено специально для fishki.net
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