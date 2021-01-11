FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2107 постов • 388 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
8 архитектурных шедевров, которые непонятно на чем держатся

8 архитектурных шедевров, которые непонятно на чем держатся (14 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: архитектура   интересно   искусство   красиво   напряженная целостность   необычно   стиль   творчество   
928
14
1
Эти строения, кажется, парят прямо в воздухе - и, тем не менее, они прочно держатся за свое место и не шатаются! Для таких сооружений в архитектуре придумали термин "напряженная целостность", обозначающий сооружения, которые, на первый взгляд, состоят из не связанных между собой элементов, которые на самом деле надежно соединены друг с другом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: архитектура   интересно   искусство   красиво   напряженная целостность   необычно   стиль   творчество   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Platinum 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото) Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото) Иллюстратор создал настоящий учебник для Хогвартса Иллюстратор создал настоящий учебник для Хогвартса Художница показывает кино в ящиках Художница показывает кино в ящиках Художник кладет на холст мазки времени Художник кладет на холст мазки времени Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали Художница рисует мусором ради человечества Художница рисует мусором ради человечества
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

252193



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет
0
127
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
0
35
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
1
21
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
0
7
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото)
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#приколы#на различный вкус#истории#подборка#комментарии#позитив#кот
#интересно#фото#прикол#смешные#сша#фотографии#девушки#космос#природа#красота
#факты#прикольные#картинки#СССР#знаменитости#новый год#интересные факты#настроение#Россия#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться