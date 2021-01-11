8 архитектурных шедевров, которые непонятно на чем держатся

Странного робота под названием Super Ball, или "супермяч", создал для НАСА робототехник Витас Санспирал. Его предназначение - изучение других планет. Как и большинство конструкций с напряженной целостностью, он мало весит и требует минимума материалов для изготовления, что удобно для космических исследований. Кроме того, его можно сбросить, к примеру, на планетоид с большой высоты, и конструкции это не принесет вреда - она будет цела и готова к работе.