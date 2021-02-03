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Художник превращает диснеевских животных в людей и наоборот

Художник превращает диснеевских животных в людей и наоборот (21 фото)

Автор:
03 февраля 2021 13:18
Сообщество : Искусство
Метки: 101 далматинец   Леди и бродяга   дисней   коты-аристократы   мультфильмы   творчество   художник   
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Что, если бы олененок Бэмби был человеком, а Круэлла Де Виль — собакой? Можно не напрягать фантазию, ведь талантливый художник Алекс Пик уже сделал это за вас!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 101 далматинец   Леди и бродяга   дисней   коты-аристократы   мультфильмы   творчество   художник   
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2  комментария
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50k
pynh 3 часа назад
9 и 16 не нра. Остальные на отлично.
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Геша Бородач 43 минуты назад
так-то в мультах звери изначально человекоподобными и задумывались! и даже порой рисовались под актёров их озвучивавших
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