Художник превращает диснеевских животных в людей и наоборот

«Идея превратить животных в людей и наоборот возникла у меня уже очень давно. Мне нравится такая смена ролей и подобные мэшапы», — сказал Алекс в интервью Bored Panda. Если вам пришлось по душе его творчество, загляните к нему в Instagram, чтобы увидеть еще больше забавных работ с участием персонажей из «Гарри Поттера» и других героев поп-культуры.