Художник превращает диснеевских животных в людей и наоборот

Что, если бы олененок Бэмби был человеком, а Круэлла Де Виль — собакой? Можно не напрягать фантазию, ведь талантливый художник Алекс Пик уже сделал это за вас!
×
«Идея превратить животных в людей и наоборот возникла у меня уже очень давно. Мне нравится такая смена ролей и подобные мэшапы», — сказал Алекс в интервью Bored Panda. Если вам пришлось по душе его творчество, загляните к нему в Instagram, чтобы увидеть еще больше забавных работ с участием персонажей из «Гарри Поттера» и других героев поп-культуры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 10 деталей из мультфильмов, которые были изменены для показа в других странах
- Как бы выглядели диснеевские персонажи, если бы жили в современности
- Художница использует искусственный интеллект, чтобы оживить героев диснеевских мультфильмов
- Школьный учитель умело размещает персонажей Disney на своих фотографиях
- Персонажи диснеевских мультфильмов с более реалистичными лицами
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...