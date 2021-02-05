30 удивительных преображений от талантливой визажистки

Ники начинала как самоучка, она постепенно добавляла элемент творчества в свои работы, тренируясь на самой себе. Она начала выкладывать свои работы в сеть и получила феноменальный отклик — четыре года назад один из ее образов стал безумно популярным и моментально разлетелся по интернету. Однако, по ее словам, тогда она еще была совсем юной и не знала, что работы необходимо подписывать, а потому признания она не получила, хотя ее фотографию и выложили миллионы сайтов по всему миру. Эта история сильно ее подкосила, и она на какое-то время перестала делиться новыми образами. Но пандемия и карантинная скука снова пробудили в ней интерес к этому занятию, и она продолжила творить, в результате чего число ее подписчиков в Instagram выросло с 7 до 12 тысяч всего за пару месяцев.