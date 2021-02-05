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30 удивительных преображений от талантливой визажистки

30 удивительных преображений от талантливой визажистки (31 фото)

Автор:
05 февраля 2021 18:31
Сообщество : Искусство
Метки: визажисты   макияж   мейкап   преображения   творчество   чудеса макияжа   
696
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27-летняя Ники Хилл может преобразиться в кого и во что угодно, и для этого ей нужен только макияж. Она не только мастерски превращает себя в знаменитостей, но и создает невероятные оптические иллюзии, которые настолько реалистичны, что заставят вас взглянуть на них дважды.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: визажисты   макияж   мейкап   преображения   творчество   чудеса макияжа   
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2  комментария
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17k
Luc72 48 минут назад
"Настолько реалистичны" говорите... Ну да, ну да.
Это все строго с одной точки и при строгом освещении. Да и то только если фото делать.
На чем только не пытаются заработать нынче.

PS А смысл?! Все то же самое можно сделать в редакторе, по-любому, если человек увидит что то из этого не будучи ПРЕДУПРЕЖДЕН, то все равно подумает: "А-а-а, фотошоп..."
А если нет разницы, то зачем? Так же как и суперреалистичные картины - нахрена тратить месяц на нее, если человечество давно изобрело фотографию.
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9k
Bill 7 минут назад
Вот что Фотошоп животворящий делает!
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