30 удивительных преображений от талантливой визажистки

27-летняя Ники Хилл может преобразиться в кого и во что угодно, и для этого ей нужен только макияж. Она не только мастерски превращает себя в знаменитостей, но и создает невероятные оптические иллюзии, которые настолько реалистичны, что заставят вас взглянуть на них дважды.
Ники начинала как самоучка, она постепенно добавляла элемент творчества в свои работы, тренируясь на самой себе. Она начала выкладывать свои работы в сеть и получила феноменальный отклик — четыре года назад один из ее образов стал безумно популярным и моментально разлетелся по интернету. Однако, по ее словам, тогда она еще была совсем юной и не знала, что работы необходимо подписывать, а потому признания она не получила, хотя ее фотографию и выложили миллионы сайтов по всему миру. Эта история сильно ее подкосила, и она на какое-то время перестала делиться новыми образами. Но пандемия и карантинная скука снова пробудили в ней интерес к этому занятию, и она продолжила творить, в результате чего число ее подписчиков в Instagram выросло с 7 до 12 тысяч всего за пару месяцев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Понравилось17
Это все строго с одной точки и при строгом освещении. Да и то только если фото делать.
На чем только не пытаются заработать нынче.
PS А смысл?! Все то же самое можно сделать в редакторе, по-любому, если человек увидит что то из этого не будучи ПРЕДУПРЕЖДЕН, то все равно подумает: "А-а-а, фотошоп..."
А если нет разницы, то зачем? Так же как и суперреалистичные картины - нахрена тратить месяц на нее, если человечество давно изобрело фотографию.