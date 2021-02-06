Как выглядели бы исторические личности, если бы они жили в 21 веке

Дизайнер Бекка Саладин делает портреты знаменитостей прошлого более реалистичными, а ещё добавляет им актуальные причёски и одежду.
Мода меняется постоянно, и то, что считалось красивым и актуальным 10 лет назад, сегодня смотрится странно. Что уж говорить о том, как ходили и одевались люди века назад! Поэтому и исторические личности выглядели бы несколько иначе, если бы попали 21 век и попытались соответствовать современным стандартам.
Леонардо да Винчи
Яркий пример «универсального человека», один из крупнейших представителей эпохи Высокого Возрождения, художник, учёный, писатель, музыкант и изобретатель.
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Хосе де Сан-Мартин
Один из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке 1810-1826, национальный герой Аргентины.
Джейн Остин
Английская писательница, автор романов «Гордость и предубеждение», «Чувства и чувствительность», «Мэнсфилд-парк» и других.
Фредерик Дуглас
Американский писатель, просветитель, аболиционист, редактор и оратор. Один из известнейших борцов за права чернокожего населения Америки.
Седжон Великий
4-й ван (король) корейского государства Чосон, правивший в 1418-1450 годах.
Поликарпа Салавариета Риос
Участница борьбы за независимость Колумбии. Также известна как Ла Пола.
Вольфганг Амадей Моцарт
Один из самых популярных классических композиторов и музыкант-виртуоз.
Екатерина Говард
Пятая жена короля Англии Генриха VIII. Казнена по обвинению в супружеской измене.
Кристина Датская
Датская принцесса. В первом браке с 1533 по 1535 годы носила титул герцогини Миланской, а во втором с 1541 по 1559 годы — герцогини Лотарингии.
Элеонора Толедская
Первая жена Козимо I Медичи, герцогиня Флорентийская, мать герцогов Франческо I и Фердинандо I, бабушка французской королевы Марии Медичи.
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