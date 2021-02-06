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Как выглядели бы исторические личности, если бы они жили в 21 веке

Как выглядели бы исторические личности, если бы они жили в 21 веке (16 фото)

Автор:
06 февраля 2021 09:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Бекка Саладин   дизайнер   исторические личности   люди   подборка   фото   
833
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Дизайнер Бекка Саладин делает портреты знаменитостей прошлого более реалистичными, а ещё добавляет им актуальные причёски и одежду.
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Метки: Бекка Саладин   дизайнер   исторические личности   люди   подборка   фото   
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4  комментария
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Горожанин 54 минуты назад
Грейс Келли - это, конечно, в тему.
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398
Биолось 9 секунд назад
Да Винчи?
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6k
uutb Полчаса назад
Хосе де Сан-Мартин - Зеленский?
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19k
BillyBonzz Час назад
Моцарт прям как DJ Mozart )))
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