Эти люди перефотошопили свои снимки для соцсетей

Соцсетям уже давным-давно никто не верит, ведь все мы знаем, что без обработки фото туда просто не попадают.
Фотошоп может быть и лекарством для фотографий, и ядом, всё дело, как говорится, в дозе. Немного ненавязчивой обработки помогает исправить цвета и мелкие недочёты на снимке, но вовремя остановиться так сложно! Поэтому некоторые легко пересекают эту грань и совершенно теряют связь с реальностью Результат выходит, мягко говоря, не очень. Смотрите сами!
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Обычно большинство людей фотографируют при недостаточной освещённости, а потом пытаются вытянуть экспозицию на постобработке в телефоне (сделать фото светлее). Но чудес не бывает и появляется световой и цветной шум. Его пытаются убрать "замылить", "Замыливают" на столько, что фото становятся буквально пластмассовыми... Ещё очень часто борщат с корректировкой резкости, контраста и насыщенности.
Хах))) Фото под номером пять напомнило старую рекламу зубной пасты блендамед. Когда там говорили: "эту половину яйца мы почистили обычной зубной пастой, а эту блендамед" ))) Так и тут))) Эту половину лица мы намазали этим кремом, а ту - просто помыли хозяйственным мылом)))