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Эти люди перефотошопили свои снимки для соцсетей

Эти люди перефотошопили свои снимки для соцсетей (18 фото)

Автор:
05 февраля 2021 08:56
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: забавно   люди   переборщили   подборка   умора   фотошоп   
296
18
Соцсетям уже давным-давно никто не верит, ведь все мы знаем, что без обработки фото туда просто не попадают.
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Метки: забавно   люди   переборщили   подборка   умора   фотошоп   
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92
Активная Жизнь Полчаса назад
Да, это точно, очень многие пытаясь сделать фото качественными - делают их мягко говоря не реалистичными. Всё это из за доступности новых технологий и непонимания процесса фотографирования! Новые технологии и функции это хорошо, но только в умелых руках.

Обычно большинство людей фотографируют при недостаточной освещённости, а потом пытаются вытянуть экспозицию на постобработке в телефоне (сделать фото светлее). Но чудес не бывает и появляется световой и цветной шум. Его пытаются убрать "замылить", "Замыливают" на столько, что фото становятся буквально пластмассовыми... Ещё очень часто борщат с корректировкой резкости, контраста и насыщенности.

Хах))) Фото под номером пять напомнило старую рекламу зубной пасты блендамед. Когда там говорили: "эту половину яйца мы почистили обычной зубной пастой, а эту блендамед" ))) Так и тут))) Эту половину лица мы намазали этим кремом, а ту - просто помыли хозяйственным мылом)))
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26k
Игорь 3 минуты назад
Т.е. было ещё хуже?! Куда уже, если она тут после редактирования свиноматка, а была тогда чудовище что-ли?!

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Serbento

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