Эти люди перефотошопили свои снимки для соцсетей

Фотошоп может быть и лекарством для фотографий, и ядом, всё дело, как говорится, в дозе. Немного ненавязчивой обработки помогает исправить цвета и мелкие недочёты на снимке, но вовремя остановиться так сложно! Поэтому некоторые легко пересекают эту грань и совершенно теряют связь с реальностью Результат выходит, мягко говоря, не очень. Смотрите сами!