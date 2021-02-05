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Как выглядели бы отечественные фильмы и мультики в стиле аниме

Как выглядели бы отечественные фильмы и мультики в стиле аниме (16 фото)

Автор:
05 февраля 2021 08:50
Сообщество : Кино
Метки: Дмитрий Грозов   аниме   кино   мультик   подборка   фильм   фото   художник   
840
16
Художник Дмитрий Грозов, известный под именем Ahriman, по-новому показывает известные сцены, перемещая их героев в новый мультяшный мир.
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Метки: Дмитрий Грозов   аниме   кино   мультик   подборка   фильм   фото   художник   
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11k
InfoVoin Час назад
Lа я вижу как Простоквашино и Чебурашку ужо анимировали, что там дальше, Ну Погоди и Вини Пуха будем уродовать?
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28k
Юр21 19 минут назад
Интересно, а долго ещё будут паразитировать на презираемом "совковом" кино?
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4k
ваня панкин 41 минуту назад
картинки на любителя...
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19
a_bass 47 минут назад
Интересно, каким же должен быть кузнец Вакула, чтобы такого черта прижать? Наверное, как Халк?
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3k
Андрей Час назад
Отличнейшие картинки. особенно Ну, погоди и Электроник
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