Как выглядели бы отечественные фильмы и мультики в стиле аниме

Привычные всем фильмы и мультики может быть сложно представить в новом образе, но иногда оно того стоит.

Благодаря его таланту зрители могут увидеть, какими были бы персонажи «Ночного дозора», «Белого солнца пустыни» или «Приключений Электроника», переместись они в 2D-вселенную. Ну и мультикам из детства Дмитрий тоже не забывает подарить новый образ.