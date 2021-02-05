Как выглядели бы отечественные фильмы и мультики в стиле аниме

Художник Дмитрий Грозов, известный под именем Ahriman, по-новому показывает известные сцены, перемещая их героев в новый мультяшный мир.
Привычные всем фильмы и мультики может быть сложно представить в новом образе, но иногда оно того стоит.
Благодаря его таланту зрители могут увидеть, какими были бы персонажи «Ночного дозора», «Белого солнца пустыни» или «Приключений Электроника», переместись они в 2D-вселенную. Ну и мультикам из детства Дмитрий тоже не забывает подарить новый образ.
Благодаря его таланту зрители могут увидеть, какими были бы персонажи «Ночного дозора», «Белого солнца пустыни» или «Приключений Электроника», переместись они в 2D-вселенную. Ну и мультикам из детства Дмитрий тоже не забывает подарить новый образ.
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Приключения Электроника
"Урри, я — Стамп. Не забудь, профессор Громов. Его модель называется «Электроник»."
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