Редкая оранжевая жемчужина стоимостью $340 тысяч

Он считает, что старик мог быть богом, который захотел ему помочь выбраться из бедности, поскольку стоимость найденного жемчуга может достигать 10 миллионов бат (около 340 тыс. долларов США).



Несколькими днями спустя богатый бизнесмен из другой провинции услышал о жемчужине и предложил купить её у рыбака и его семьи за миллион бат (около 34 тыс. долларов), но те отказались.



Другой же настойчивый коллекционер предметов роскоши увеличил предложение до 5 миллионов бат, но семья отказалась и от этого «щедрого» предложения, полагая, что они могут получить за неё гораздо более высокую цену.



На данном этапе переговоры с семьёй ведёт третий потенциальный покупатель, на этот раз из Китая, он предлагает за жемчужину 10 миллионов бат (около 340 тысяч долларов США) — это цена соответствует драгоценности, — однако клиент хочет сам убедиться, действительно ли это настоящая Мело.



Ожидается, что он вылетит в Таиланд на следующей неделе, но ему придётся пройти обязательный 2-недельный карантин и соблюсти другие правила, прежде чем добраться до дома владельца жемчуга.