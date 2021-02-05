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Редкая оранжевая жемчужина стоимостью $340 тысяч

Редкая оранжевая жемчужина стоимостью $340 тысяч (6 фото)

Автор:
05 февраля 2021 08:23
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: богатство   в мире   жемчужина   люди   повезло   улов   фото   
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37-летний Хатчай Нийомдеча собирал ракушки вместе со своей семьей, когда они наткнулись на редкий подарок судьбы.
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Метки: богатство   в мире   жемчужина   люди   повезло   улов   фото   
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