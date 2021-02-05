Редкая оранжевая жемчужина стоимостью $340 тысяч

37-летний Хатчай Нийомдеча собирал ракушки вместе со своей семьей, когда они наткнулись на редкий подарок судьбы.
Довольно бедный рыбак собирается получить весьма немаленькие деньги за свою недавнюю находку на пляже в Таиланде в виде редкой оранжевой жемчужины Мело стоимостью 340 тысяч американских долларов.
Хатчай наткнулся на выброшенный на берег буй с несколькими раковинами, в том числе тремя прилипшими к нему раковинами улиток, которые его 35-летний брат Ворахат Нийомдеча (Worachat Niyomdecha) в итоге забрал домой.
Они передали раковины улиток своему отцу, 60-летнему Бангмаду Нийомдеча (Bangmad Niyomdecha), который, их почистив, обнаружил весьма немаленькую жемчужину.
Они передали раковины улиток своему отцу, 60-летнему Бангмаду Нийомдеча (Bangmad Niyomdecha), который, их почистив, обнаружил весьма немаленькую жемчужину.
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Жемчуг Мело формируется морскими улитками, известными как Мело обыкновенная, и откладывается внутри их раковин — в отличие от традиционного жемчуга, который обычно находится внутри устриц.
После обнаружения жемчужины, Хатчай позвонил своей жене, 35-летней Ворахат Нийомдеча (Worachat Niyomdecha), и двум своим сыновьям, чтобы вместе с ним осмотреть красивую драгоценность весом 7,68 грамма. Её стоимость они решили проверить на следующий день.
О жемчужине семья спросила у своих соседей, которые стали стекаться к ним домой, узнав о находке, в итоге выяснилось, что она является чрезвычайно дорогой жемчужиной.
После обнаружения жемчужины, Хатчай позвонил своей жене, 35-летней Ворахат Нийомдеча (Worachat Niyomdecha), и двум своим сыновьям, чтобы вместе с ним осмотреть красивую драгоценность весом 7,68 грамма. Её стоимость они решили проверить на следующий день.
О жемчужине семья спросила у своих соседей, которые стали стекаться к ним домой, узнав о находке, в итоге выяснилось, что она является чрезвычайно дорогой жемчужиной.
Сам Хатчай утверждает, что за несколько дней до того, как ему посчастливилось найти этот дорогой клад, он увидел странный сон.
«Старик в белом с длинными усами сказал мне прийти на пляж, чтобы я там смог получить подарок. Думаю, что это он привёл меня к найденной жемчужине, — рассказал мужчина. — Я хочу продать жемчужину по самой высокой цене. Деньги не просто изменят мою жизнь, они изменят мою судьбу. Вся моя семья сможет жить лучше.»
«Старик в белом с длинными усами сказал мне прийти на пляж, чтобы я там смог получить подарок. Думаю, что это он привёл меня к найденной жемчужине, — рассказал мужчина. — Я хочу продать жемчужину по самой высокой цене. Деньги не просто изменят мою жизнь, они изменят мою судьбу. Вся моя семья сможет жить лучше.»
Он считает, что старик мог быть богом, который захотел ему помочь выбраться из бедности, поскольку стоимость найденного жемчуга может достигать 10 миллионов бат (около 340 тыс. долларов США).
Несколькими днями спустя богатый бизнесмен из другой провинции услышал о жемчужине и предложил купить её у рыбака и его семьи за миллион бат (около 34 тыс. долларов), но те отказались.
Другой же настойчивый коллекционер предметов роскоши увеличил предложение до 5 миллионов бат, но семья отказалась и от этого «щедрого» предложения, полагая, что они могут получить за неё гораздо более высокую цену.
На данном этапе переговоры с семьёй ведёт третий потенциальный покупатель, на этот раз из Китая, он предлагает за жемчужину 10 миллионов бат (около 340 тысяч долларов США) — это цена соответствует драгоценности, — однако клиент хочет сам убедиться, действительно ли это настоящая Мело.
Ожидается, что он вылетит в Таиланд на следующей неделе, но ему придётся пройти обязательный 2-недельный карантин и соблюсти другие правила, прежде чем добраться до дома владельца жемчуга.
Несколькими днями спустя богатый бизнесмен из другой провинции услышал о жемчужине и предложил купить её у рыбака и его семьи за миллион бат (около 34 тыс. долларов), но те отказались.
Другой же настойчивый коллекционер предметов роскоши увеличил предложение до 5 миллионов бат, но семья отказалась и от этого «щедрого» предложения, полагая, что они могут получить за неё гораздо более высокую цену.
На данном этапе переговоры с семьёй ведёт третий потенциальный покупатель, на этот раз из Китая, он предлагает за жемчужину 10 миллионов бат (около 340 тысяч долларов США) — это цена соответствует драгоценности, — однако клиент хочет сам убедиться, действительно ли это настоящая Мело.
Ожидается, что он вылетит в Таиланд на следующей неделе, но ему придётся пройти обязательный 2-недельный карантин и соблюсти другие правила, прежде чем добраться до дома владельца жемчуга.
Цвет жемчуга Мело варьируется от оранжевого до коричневого, причём оранжевый — самый дорогой оттенок.
Обычно на него можно наткнуться в Южно-Китайском и Андаманском морях у побережья Бирмы, а производится он семейством морских переднежаберных моллюсков под названием Волюты (Volutidae).
Местечко, где была найдена жемчужина Мело — Накхонситхаммарат — располагается на побережье Сиамского залива.
Сюда часто курсируют океанские течения из Южно-Китайского моря.
Обычно на него можно наткнуться в Южно-Китайском и Андаманском морях у побережья Бирмы, а производится он семейством морских переднежаберных моллюсков под названием Волюты (Volutidae).
Местечко, где была найдена жемчужина Мело — Накхонситхаммарат — располагается на побережье Сиамского залива.
Сюда часто курсируют океанские течения из Южно-Китайского моря.
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