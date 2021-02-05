Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица

С момента выписки из больницы в ноябре Димео проходит интенсивную реабилитацию, ежедневно уделяя несколько часов физической, профессиональной и логопедической терапии.



«Реабилитация довольно интенсивная», — говорит Димео, и включает в себя много «переобучающих элементов, направленных на то, чтобы снова делать что-то самостоятельно».

Так, например, во время недавнего сеанса он тренировался поднимать брови, открывать и закрывать глаза, морщить рот, поднимать вверх большие пальцы и насвистывать. Димео уже ощущает то, как его новый лоб и руки становятся холодными, и часто поднимает свои руки вверх, чтобы убрать свои длинные волосы с лица.



Димео, проживающий с родителями, теперь может самостоятельно одеваться и есть. Также он может играть в бильярд и со своей собакой Бастером (Buster). Когда-то заядлый любитель тренажёрного зала, Димео снова взялся за тренировки — он жмёт 50 фунтов (22 кг) и тренируется играть в гольф.



«У тебя появился новый шанс в жизни. Ты действительно не можешь сдаться», — говорит он.