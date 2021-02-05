Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица

22-летний житель Нью-Джерси Джо Димео перенёс операцию в августе прошлого года, спустя 2 года после того, как он получил серьёзные ожоги в автокатастрофе.
«Я всегда знал, что это будут детские шажки, — сказал недавно Associated Press Димео. — У тебя должно быть много мотивации и терпения. И ты должен оставаться сильным во всём.»
Специалисты говорят, что операция в NYU Langone Health прошла успешно, но предупреждают, что потребуется время, чтобы в этом полностью удостовериться.
Специалисты говорят, что операция в NYU Langone Health прошла успешно, но предупреждают, что потребуется время, чтобы в этом полностью удостовериться.
По данным United Network for Organ Sharing, или UNOS, которая курирует систему трансплантации в США, во всём мире хирурги выполнили как минимум 18 операций по пересадке лица и 35 операций по трансплантации рук.
Однако одновременная пересадка лица и обеих рук — это редкость, и прежде подобное проводилось лишь дважды.
Первая попытка была предпринята в 2009 году на пациенте в Париже, который умер примерно через месяц от осложнений.
Первая попытка была предпринята в 2009 году на пациенте в Париже, который умер примерно через месяц от осложнений.
Двумя годами позже бостонские врачи снова попробовали это сделать, на этот раз на женщине, которую искалечил шимпанзе, но через несколько дней им пришлось удалить пересаженные руки.
«Тот факт, что они смогли это сделать, феноменален, — сказал доктор Богдан Помахач (Bohdan Pomahac), хирург из Brigham And Women’s Hospital, возглавлявший вторую попытку. — Я не понаслышке знаю, что это невероятно сложно. Это огромный успех.»
«Тот факт, что они смогли это сделать, феноменален, — сказал доктор Богдан Помахач (Bohdan Pomahac), хирург из Brigham And Women’s Hospital, возглавлявший вторую попытку. — Я не понаслышке знаю, что это невероятно сложно. Это огромный успех.»
В дальнейшем Димео придётся принимать лекарства на протяжении всей жизни, чтобы избежать возможности отказа пересаженных ему частей, а также продолжать реабилитацию, чтобы обрести чувствительность и функциональность как своего нового лица, так и рук.
В 2018 году Димео заснул за рулём после работы в ночную смену тестером продукции в фармацевтической компании.
Автомобиль ударился о бордюр и опорную стойку, перевернулся и загорелся. Свидетелем этого происшествия стал другой водитель, который и спас парня.
В 2018 году Димео заснул за рулём после работы в ночную смену тестером продукции в фармацевтической компании.
Автомобиль ударился о бордюр и опорную стойку, перевернулся и загорелся. Свидетелем этого происшествия стал другой водитель, который и спас парня.
После этого мужчине пришлось провести несколько месяцев в медицинской коме и перенести 20 реконструктивных операций и несколько трансплантаций кожи, чтобы с их помощью излечить обширные ожоги третьей степени.
Когда стало ясно, что обычные операции не могут помочь ему в полной мере восстановить его зрение и способность использовать руки, в начале 2019 года медики начали готовить Димео к рискованной трансплантации.
«В мире трансплантаций они, вероятно, самые необычные», — сказал доктор Дэвид Классен (David Klassen), главный врач UNOS.
Практически сразу же перед командой Нью-Йоркского университета возникли проблемы, в том числе с поиском донора.
Когда стало ясно, что обычные операции не могут помочь ему в полной мере восстановить его зрение и способность использовать руки, в начале 2019 года медики начали готовить Димео к рискованной трансплантации.
«В мире трансплантаций они, вероятно, самые необычные», — сказал доктор Дэвид Классен (David Klassen), главный врач UNOS.
Практически сразу же перед командой Нью-Йоркского университета возникли проблемы, в том числе с поиском донора.
Доктора подсчитали, что вероятность найти подходящего донора, совместимого с его иммунной системой, у Димео была только 6%. Они также хотели найти кого-то того же пола, тона кожи и доминирования рук.
Затем во время поиска донора разразилась пандемия, и количество пожертвований органов резко упало. Во время резкого роста числа пациентов в Нью-Йорке сотрудники отделения трансплантации были переведены на работу в отделения COVID-19.
Затем во время поиска донора разразилась пандемия, и количество пожертвований органов резко упало. Во время резкого роста числа пациентов в Нью-Йорке сотрудники отделения трансплантации были переведены на работу в отделения COVID-19.
В начале августа команда наконец-то выявила донора в Делавэре, а уже спустя несколько дней совершила 23-часовую процедуру.
Они ампутировали часть двух рук Димео, чтобы соединить нервы, кровеносные сосуды и 21 сухожилие тонкими, как волосы, швами с руками донора.
Они ампутировали часть двух рук Димео, чтобы соединить нервы, кровеносные сосуды и 21 сухожилие тонкими, как волосы, швами с руками донора.
Они также пересадили ему всё лицо, включая лоб, брови, нос, веки, губы, уши и расположенные ниже кости лица.
«Вероятность того, что мы добьёмся успеха, основываясь на нашем послужном списке, выглядела незначительной, — сказал доктор Эдуардо Родригес (Eduardo Rodriguez), возглавлявший медицинскую команду, состоявшую из более чем 140 человек. — И не важно, что кто-то делал это много раз раньше, и у нас есть своего рода график, рецепт, которого нужно придерживаться.»
По словам Родригеса, пока что у Димео не проявляются какие-либо признаки отторжения ни нового лица, ни рук.
«Вероятность того, что мы добьёмся успеха, основываясь на нашем послужном списке, выглядела незначительной, — сказал доктор Эдуардо Родригес (Eduardo Rodriguez), возглавлявший медицинскую команду, состоявшую из более чем 140 человек. — И не важно, что кто-то делал это много раз раньше, и у нас есть своего рода график, рецепт, которого нужно придерживаться.»
По словам Родригеса, пока что у Димео не проявляются какие-либо признаки отторжения ни нового лица, ни рук.
С момента выписки из больницы в ноябре Димео проходит интенсивную реабилитацию, ежедневно уделяя несколько часов физической, профессиональной и логопедической терапии.
«Реабилитация довольно интенсивная», — говорит Димео, и включает в себя много «переобучающих элементов, направленных на то, чтобы снова делать что-то самостоятельно».
Так, например, во время недавнего сеанса он тренировался поднимать брови, открывать и закрывать глаза, морщить рот, поднимать вверх большие пальцы и насвистывать. Димео уже ощущает то, как его новый лоб и руки становятся холодными, и часто поднимает свои руки вверх, чтобы убрать свои длинные волосы с лица.
Димео, проживающий с родителями, теперь может самостоятельно одеваться и есть. Также он может играть в бильярд и со своей собакой Бастером (Buster). Когда-то заядлый любитель тренажёрного зала, Димео снова взялся за тренировки — он жмёт 50 фунтов (22 кг) и тренируется играть в гольф.
«У тебя появился новый шанс в жизни. Ты действительно не можешь сдаться», — говорит он.
«Реабилитация довольно интенсивная», — говорит Димео, и включает в себя много «переобучающих элементов, направленных на то, чтобы снова делать что-то самостоятельно».
Так, например, во время недавнего сеанса он тренировался поднимать брови, открывать и закрывать глаза, морщить рот, поднимать вверх большие пальцы и насвистывать. Димео уже ощущает то, как его новый лоб и руки становятся холодными, и часто поднимает свои руки вверх, чтобы убрать свои длинные волосы с лица.
Димео, проживающий с родителями, теперь может самостоятельно одеваться и есть. Также он может играть в бильярд и со своей собакой Бастером (Buster). Когда-то заядлый любитель тренажёрного зала, Димео снова взялся за тренировки — он жмёт 50 фунтов (22 кг) и тренируется играть в гольф.
«У тебя появился новый шанс в жизни. Ты действительно не можешь сдаться», — говорит он.
Стоит отметить, что как и при любой другой трансплантации, опасность отторжения высока не только на ранней стадии, но и в дальнейшем тоже. Лекарства, которые он принимает, также на всю оставшуюся жизнь делают его уязвимым к инфекциям.
«Вы никогда не избежите этого риска, — сказал Классен. — Трансплантация для любого пациента — это процесс, который продолжается в течение длительного периода времени.»
Тем не менее, Родригес говорит, что был удивлён, когда увидел, что Димео смог овладеть такими навыками, как застегивание куртки и надевание обуви.
«Это очень приятно для всех нас, — сказал Родригес. — Присутствует огромное чувство гордости.»
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«Вы никогда не избежите этого риска, — сказал Классен. — Трансплантация для любого пациента — это процесс, который продолжается в течение длительного периода времени.»
Тем не менее, Родригес говорит, что был удивлён, когда увидел, что Димео смог овладеть такими навыками, как застегивание куртки и надевание обуви.
«Это очень приятно для всех нас, — сказал Родригес. — Присутствует огромное чувство гордости.»
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