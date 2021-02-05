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Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица

Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица (12 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Джо Димео   врачи   история   люди   медецина   операция   трансплантация   фото   
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22-летний житель Нью-Джерси Джо Димео перенёс операцию в августе прошлого года, спустя 2 года после того, как он получил серьёзные ожоги в автокатастрофе.

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Метки: Джо Димео   врачи   история   люди   медецина   операция   трансплантация   фото   
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1  комментарий
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pynh 39 минут назад
Вчера пост был, но тут подробней.
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