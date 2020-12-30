Николай Дроздов: о любви, смерти и преемнике

Я люблю свою жену и мне даже для этого не надо никаких пояснений. Даже не хочу, чтобы она меня звездой называла. Потому что у звезд это [отношения и семья] часть имиджа. Не то, что «сколько она прожила с ним», а наоборот: эту поменял на эту, этот у меня такой, а этот - такой. Стоит ей поменять мужа, как сразу же появляется в глянцевых журналах. Если бы про меня написали, что бросил жену и ушел к другой, - это было бы позорище! А перед этим мне бы пришлось сделать то, что мне кажется пошлым, негодным, неподобным и омерзительным. Любовь - это когда люди друг к другу подбирают ключик. Вставил, повернул, двери открываются. А из-за того, что люди становятся более развитыми, образованными, духовными, этот ключик становится все более сложным. Как часто я говорю жене, что люблю ее? Каждый день!»