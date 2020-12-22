Икона стиля: Николай Дроздов в 83 года снялся в рекламном видео Gucci

Ролик в стилистике советского документального мини-фильма озвучивает Анна Шатилова, и этот знакомый всем выросшим в СССР голос словно переносит в ту самую эпоху, когда все было натуральным: и продукты, и одежда, и отношения. По крайней мере, именно эту атмосферу почувствовали интернет-пользователи, посмотревшие видео. "Просто фантастика!" - писали они в комментариях.

А сразу после выхода ролика в соцсетях обратили внимание на фотосессию Н.Н. Дроздова. Сгимки в своем Инстаграм опубликовал фотограф Булат Арсланов. И дядя Коля на них потрясающе импозантен.