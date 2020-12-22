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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4461 пост • 629 подписчиков подписаться
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Икона стиля: Николай Дроздов в 83 года снялся в рекламном видео Gucci

Икона стиля: Николай Дроздов в 83 года снялся в рекламном видео Gucci (10 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: gucci   Дроздов   Стиль   видео   красота   реклама   шоу бизнес   
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В ролике рассказывается про несуществующий "НИИ мужского костюма", в котором по ночам работает любимый телеведущий. Импозантный дядя Коля выглядит так стильно, что напрочь забываешь о его возрасте.

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Метки: gucci   Дроздов   Стиль   видео   красота   реклама   шоу бизнес   
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949
Onionkin Час назад
Человечище!
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6k
amrita 18 минут назад
Чудо- ЧУДНОЕ... Диво- ДИВНОЕ. Такой "тёплый Дед Мороз" сколько в нём доброты .
Красавец.
Ну и куда же Дроздов без любимой змейки???
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21k
weiter 41 минуту назад
Николай Николаевич. Это у американцев Билл, Дональд, Рональд. А у нас Николай Николаевич. Бодрого здоровья, Николай Николаевич.
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5k
Дмитрий 44 минуты назад
А кто специалист верблюжей лапки?))
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22k
Е-Лена Час назад
Обаятельнейший человек! Любимый телеведущий любимой программы! Чихать мне на все эти "гуччи"! Главное - что ему сделали что-то хорошее...
---
Да. А ролик - получился ностальгический. Этакая довольно добрая пародия.
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615
фхранцуз Е-Лена 58 минут назад
он сам себе сделал хорошее, ни каждому дано так жизнь прожить
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318
Электрик Час назад
"И без животных не обошлось...." - точно-точно, куда же без Гудкова.....
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2k
Outcast Час назад
Честно говоря, большевичка ему идёт больше чем эта несуразица.
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7k
Andrei Outcast Час назад
Да практически всё и всем идёт больше, чем эта несуразица.
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135
Stazis 2 часа назад
Да, здоровски вышло!!! А на одной из фото антураж очень сильно напоминает комнату Архитектора Матрицы!!!
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