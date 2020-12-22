Икона стиля: Николай Дроздов в 83 года снялся в рекламном видео Gucci

В ролике рассказывается про несуществующий "НИИ мужского костюма", в котором по ночам работает любимый телеведущий. Импозантный дядя Коля выглядит так стильно, что напрочь забываешь о его возрасте.
Телеведущий Николай Дроздов принял участие в съемках красивого рекламного ролика Gucci. По легенде видео дядя Коля в компании с Александром Палем, Андреем Рублевым, Кириллом Ивановым и Мусей Тотибадзе работает в НИИ мужского костюма, проектируя моду будущего.
Дроздов в его почтенном возрасте является профессором кафедры ресайклинга и састейнабилити, Рублев
- доцент кафедры внутреннего кармана, Иванов — старший специалист по косой бейке, Паль — главный инженер отдела тканей-компаньонов, Гудков — заведующий кафедрой прямоугольного лацкана, Тотибадзе —специалист по гусиной лапке.
- доцент кафедры внутреннего кармана, Иванов — старший специалист по косой бейке, Паль — главный инженер отдела тканей-компаньонов, Гудков — заведующий кафедрой прямоугольного лацкана, Тотибадзе —специалист по гусиной лапке.
В ролике Николай Дроздов примерил несколько образов, попозировав в синем пиджаке и кардигане крупной вязки.
И без животных не обошлось. Николай Николаевич в кадре целует змейку, выглядя при этом абсолютно счастливым.
Ролик в стилистике советского документального мини-фильма озвучивает Анна Шатилова, и этот знакомый всем выросшим в СССР голос словно переносит в ту самую эпоху, когда все было натуральным: и продукты, и одежда, и отношения. По крайней мере, именно эту атмосферу почувствовали интернет-пользователи, посмотревшие видео. "Просто фантастика!" - писали они в комментариях.
А сразу после выхода ролика в соцсетях обратили внимание на фотосессию Н.Н. Дроздова. Сгимки в своем Инстаграм опубликовал фотограф Булат Арсланов. И дядя Коля на них потрясающе импозантен.
А сразу после выхода ролика в соцсетях обратили внимание на фотосессию Н.Н. Дроздова. Сгимки в своем Инстаграм опубликовал фотограф Булат Арсланов. И дядя Коля на них потрясающе импозантен.
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Красавец.
Ну и куда же Дроздов без любимой змейки???
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Да. А ролик - получился ностальгический. Этакая довольно добрая пародия.