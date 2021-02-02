Кубанский пенсионер соорудил механизм, чтобы сжечь соседские дома, но спалил только свой

Житель станицы Тбилисской Краснодарского края соорудил приспособление, чтобы поджечь соседские дома, но что-то пошло нет так, и в итоге он спалил только свое жилище.



Инцидент произошел 1 февраля. 65-летний пенсионер придумал оригинальный способ, как сжечь невыносимых соседей: в своем дворе он поставил три бочки с топливом и протянул от них шланги к двум ближайшим домам. А чтобы запустить цепную реакцию, он поджег свой дом. После чего он забаррикадировался в бункере, который заблаговременно подготовил для этого долгожданного дня.