Кубанский пенсионер соорудил механизм, чтобы сжечь соседские дома, но спалил только свой

Впрочем, так и было задумано: жажда мести старика была настолько сильна, что он пожертвовал собственным домом, а сам спрятался в бункере. С этим дедом шутки плохи!
Житель станицы Тбилисской Краснодарского края соорудил приспособление, чтобы поджечь соседские дома, но что-то пошло нет так, и в итоге он спалил только свое жилище.
Инцидент произошел 1 февраля. 65-летний пенсионер придумал оригинальный способ, как сжечь невыносимых соседей: в своем дворе он поставил три бочки с топливом и протянул от них шланги к двум ближайшим домам. А чтобы запустить цепную реакцию, он поджег свой дом. После чего он забаррикадировался в бункере, который заблаговременно подготовил для этого долгожданного дня.
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Первой возгорание заметила женщина-соседка, которая попыталась откинуть горящие шланги от своего дома, но ей это не удалось - она получила серьёзные ожоги лица, головы и шеи. Прибывшие на место огнеборцы быстро справились с возгоранием на площади 90 квадратных метров. А вот злостного поджигателя как след простыл.
Женщина, получившая ожоги, заявила, что видела соседа где-то неподалеку. Пожарные, не дожидаясь полицейских, прошлись по участку мужчины и обнаружили подвал, который больше напоминал бомбоубежище.
Пенсионера пришлось "выковыривать" оттуда силой. Очевидно, он надеялся там отсидеться какое-то время, так как в бункере у него имелись съестные припасы и даже биотуалет.
Но похоже, "отсидеться" ему придется в другом, менее приятном, месте. Сейчас полицейские выясняют причины поступка пенсионера. К сожалению, его мотивы стражи порядка пока не озвучили.
Хочешь, я сожгу соседей, что мешают спать?
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