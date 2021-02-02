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Кубанский пенсионер соорудил механизм, чтобы сжечь соседские дома, но спалил только свой

Кубанский пенсионер соорудил механизм, чтобы сжечь соседские дома, но спалил только свой (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 15:59
Сообщество : Криминал
Метки: Кубань   Поджог   видео   пенсионер   пожарные   соседи   
2017
4
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Впрочем, так и было задумано: жажда мести старика была настолько сильна, что он пожертвовал собственным домом, а сам спрятался в бункере. С этим дедом шутки плохи!

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Метки: Кубань   Поджог   видео   пенсионер   пожарные   соседи   
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9  комментариев
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29k
Korolev 2 часа назад
Дедушка старый, ему все равно...
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2k
EL Kalmaro 3 минуты назад
Какие ещё в рот еб@ть огнеборцы. Эта уважаемая профессия называется пожарный.
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49k
smakido 9 минут назад
Я, конечно же деда не оправдываю, но допекли его соседи, видимо, не на шутку.
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8k
harlamov 17 минут назад
Чет дед перемудрил. Как всегда, чем сложнее план, тем меньше шансов его реализации. Просто бы поджёг соседей и все.
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26k
Fat Lynx 21 минуту назад
Кубанский пенсионер соорудил механизм, чтобы сжечь соседские дома, но спалил только свой
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36
Ярослав Мовчун 37 минут назад
У меня в селе у бабушки дед один тоже чудил, но он реально был болен. Мало ли, вдруг и этот тоже... Страшно, могли бы еще и другие пострадать
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12k
Yasen_Perec 52 минуты назад
На хрена было всё так усложнять. У деда, вообще походу старческая деменция.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−2
40k
Andrey Час назад
Карма в действии.
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