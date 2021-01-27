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Водитель от бога: девушка припарковалась в стене здания в Долгопрудном

Водитель от бога: девушка припарковалась в стене здания в Долгопрудном (6 фото)

Автор:
27 января 2021 16:03
Сообщество : Автомир
Метки: Мерседес   ПОДМОСКОВЬЕ   авария   видео   курьез   парковка   
3881
6

Еще бы не много и "Мерседес" улетел бы вниз с высоты третьего этажа. Но все обошлось невинной инсталляцией, которую смело можно именовать "парковкой года".

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Метки: Мерседес   ПОДМОСКОВЬЕ   авария   видео   курьез   парковка   
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24  комментария
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1k
Чучело Мяучело 4 часа назад
Тут два путя: или мерин шипко крепкий или стенка дюже хлюпкая
Но девачко не убился и никого снизу не пришиб - это очень хорошо.
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537
Дмитрий Чучело Мяучело 4 часа назад
Пробить кладку в один кирпич много ума и сил не нужно, особенно если еще и на растворе сэкономили.
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2k
Frank Borman 5 минут назад
Мерсик высунул нос подышать. Все нормально.
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134
Emhyr Emreis Полчаса назад
А у нас мадам добилась успеха
Бмв х6 и вылетела она с паркинга 6-го этажа и даже жива осталась
Даже ничего серьёзного пару ушибов. Литва/Вильнюс
А у нас мадам добилась успеха Бмв х6 и вылетела она с паркинга 6-го этажа и даже жива осталась Даже ничего серьёзного пару ушибов. Литва/Вильнюс
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24
Михаил 2 часа назад
Дык правильно, если бы она его заработала своим трудом, так пылинки бы сдувала и водила бы аккуратно как перфекционист.

А тут херли, еще подарят. Пи...а есть ума не нада.
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2k
Alexander Parshuto Михаил 2 часа назад
Машина нужна чтобы ездить, а не пылинки с неё сдувать. И совсем не важно сам заработал на неё или нет.
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1k
Vic Twin 2 часа назад
Новичок в стрессовой ситуации. Что-то показалось, чего-то испугался, глаза квадратные, давай жать на педальку, думая, что это тормоз. В Минске был такой же случай. Только там дама жала педаль сильнее и вывалилась. Кажется тоже с третьего этажа. Живая осталась.
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335
Гарик 3 часа назад
Ну давайте теперь стены на парковке метровые сделаем из-за одной овцы. Вы когда едете по парковке видите стены? Я - вижу. Если индивид педали путает, на дороге ему не место. Вангую: скоро у нас начнут домашних собачек в микроволновках сушить, производителей заставлять здоровенное предупреждение печатать на девайсе "собак не сушить!"
Идиотизм млять.
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2k
Alexander Parshuto Гарик 2 часа назад
Можно просто швеллер закрепить на уровне бампера и не нужно стены делать метровой толщины...
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584
Stalkerreklats 3 часа назад
Страна не пуганных [мат].
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1k
zenon 3 часа назад
Ничего бы ей не было, у неё прокладка с крылышками.
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−12
HotNCold 3 часа назад
Ошибиться может каждый водитель. А вот на счет конструкции - стоит разобраться.
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7k
Акакий 4 часа назад
кладка в 1 кирпич))
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4k
CCR Акакий 3 часа назад
В пол кирпича.
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31k
Лесли 🥰 5 часов назад
Я не водитель. Но, объясните мне, что там можно сделать, чтобы получилось вот так???!)))
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1k
Чучело Мяучело Лесли 🥰 4 часа назад
Путаю педали
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417
Александр Лесли 🥰 4 часа назад
Нужно купить или принять в дар водительское удостоверение.
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33k
figny Лесли 🥰 4 часа назад
иногда, начинающие водители путают педали. пришлось однажды учить коллегу сотрудницу - врезалась в бордюр, повредила крышку картера!
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31k
Лесли 🥰 figny 4 часа назад
Понятно)
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24
Михаил Лесли 🥰 2 часа назад
получить авто раздвинув ноги. Ибо человек кровью и потом заработавший на мерседес с него пылинки будет сдувать.
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403
20 cm 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
vikklu 5 часов назад
Тут надо либо мощную стену, чтобы не пробили, либо вообще без неё, чтобы боялись.
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1k
Александр Алехин 5 часов назад
а в чем проблема? там нет линий разметки и проезд она не перекрыла, на газон или тротуар тоже не залезла. Многим водителям нужно у нее еще поучиться.
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3k
TirAn 5 часов назад
Она хотел сэкономить и на одном месте ещёи мотоцикл припарковать
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