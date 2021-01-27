Водитель от бога: девушка припарковалась в стене здания в Долгопрудном

Еще бы не много и "Мерседес" улетел бы вниз с высоты третьего этажа. Но все обошлось невинной инсталляцией, которую смело можно именовать "парковкой года".
Жительница Подмосковья показала мастер-класс по паркингу, протаранив кирпичную стену и едва не вылетев с 7-метровой высоты.
Инцидент произошел сегодня утром в Долгопрудном. Девушка на своем "Мерседесе" заехала на паркинг, совсем чуть-чуть не справилась с управлением, протаранила кирпичную стену и "застряла в текстурах".
«Это однозначно парковка года». Долгопрудный.— НТВ (@ntvru) January 27, 2021
Говорят, за рулем сидела девушка pic.twitter.com/sppkbyeFzh
На кадрах, заснятыми очевидцами, видно ,что автомобиль передней частью свисает с одного из верхних этажей парковки. При этом о состоянии лихой парковщицы не сообщается.
Машину оперативно вытащили, но теперь, похоже, достанется владельцу паркинга. Сейчас специалисты выясняют не только причину, по которой девушка не справилась с управлением, но и качество конструкции самого строения.
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А тут херли, еще подарят. Пи...а есть ума не нада.
Идиотизм млять.