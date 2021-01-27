Водитель от бога: девушка припарковалась в стене здания в Долгопрудном

Жительница Подмосковья показала мастер-класс по паркингу, протаранив кирпичную стену и едва не вылетев с 7-метровой высоты.

Инцидент произошел сегодня утром в Долгопрудном. Девушка на своем "Мерседесе" заехала на паркинг, совсем чуть-чуть не справилась с управлением, протаранила кирпичную стену и "застряла в текстурах".