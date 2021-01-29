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Сообщество Без кота и жизнь не та 792 поста • 359 подписчиков подписаться
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Пожарные не сдавались, пока не реанимировали кота

Пожарные не сдавались, пока не реанимировали кота (5 фото)

Автор:
29 января 2021 14:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   мчс   пожар   пожарные   реанимация   спасатели   
1872
5
23 января в Белогорске произошёл пожар в многоквартирном доме. Среди людей пострадавших не было, а вот над котиком спасателям пришлось поработать.
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Метки: животные   кот   мчс   пожар   пожарные   реанимация   спасатели   
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8k
Мафусаил 4 часа назад
Поджигателя обратно на нары, за котейку Спасибо!
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28k
LEPA Полчаса назад
Пожарные не сдавались, пока не реанимировали кота
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3k
Gen Dem 3 часа назад
Есть ещё ЛЮДИ,остались. Спасибо им .
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2k
Руслан 4 часа назад
Пожарные не сдавались, пока не реанимировали кота
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3k
aed 4 часа назад
Зачем коту рот открывать? ))) Кошки и собаки могут дышать только через нос, они не могут как мы дышать через рот.

Пожарным уважение и плюсы в карму за человеческий поступок.
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3k
Gen Dem aed 3 часа назад
При гипоксии,не хватке кислорода ,коты,собаки тоже дышат ртом,т.н. брюшной тип дыхания. Если не знаешь,не говори глупости. Единственное что,там неправильно,подача кислорода под большим давлением.Ну и то спорно,только судя по видео.
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31
Альжан Сусумбаев 4 часа назад
они редко когда сдаются
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11k
* 4 часа назад
Рад за котейку.

А вот поджигателю руки и ноги поджечь, и отрезать [мат], чтоб понял, на что обречь людей хотель. И пусть дальше ползает по камере...
Это просто жесть какая-то.
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31k
Лесли 🥰 5 часов назад
житель Белогорска освободился из тюрьмы и пришёл к своей сестре, чтобы она его приютила. А после отказа – поджёг её квартиру.

Зря вышел идиот)
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3k
Vasiliy Pakazyava Лесли 🥰 4 часа назад
А в тюрьме сейчас макароны дают (с)
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31k
Лесли 🥰 5 часов назад
Спасибо!))))
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