Пожарные не сдавались, пока не реанимировали кота

По неофициальной информации, житель Белогорска освободился из тюрьмы и пришёл к своей сестре, чтобы она его приютила. А после отказа – поджёг её квартиру.



На место пожара выехали сотрудники МЧС. 14 человек было эвакуировано из трёхэтажного многоквартирного дома. Спасатели потушили огонь. А в квартире, которая являлась источником возгорания, был найден кот без сознания.



Сотрудники МЧС приложили все усилия, чтобы реанимировать животное.