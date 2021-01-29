Пожарные не сдавались, пока не реанимировали кота

23 января в Белогорске произошёл пожар в многоквартирном доме. Среди людей пострадавших не было, а вот над котиком спасателям пришлось поработать.
По неофициальной информации, житель Белогорска освободился из тюрьмы и пришёл к своей сестре, чтобы она его приютила. А после отказа – поджёг её квартиру.
На место пожара выехали сотрудники МЧС. 14 человек было эвакуировано из трёхэтажного многоквартирного дома. Спасатели потушили огонь. А в квартире, которая являлась источником возгорания, был найден кот без сознания.
Сотрудники МЧС приложили все усилия, чтобы реанимировать животное.
На место пожара выехали сотрудники МЧС. 14 человек было эвакуировано из трёхэтажного многоквартирного дома. Спасатели потушили огонь. А в квартире, которая являлась источником возгорания, был найден кот без сознания.
Сотрудники МЧС приложили все усилия, чтобы реанимировать животное.
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Постепенно кот начал дышать.
А вот хорошая новость про сотрудников ДПС: спасли девушку и несли её на руках до автомобиля
25 января во время ночного патрулирования города Беломорска, сотрудники ДПС увидели машину около моста через реку с включёнными аварийными сигналами и подъехали уточнить, не нужна ли помощь.
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Пожарным уважение и плюсы в карму за человеческий поступок.
А вот поджигателю руки и ноги поджечь, и отрезать [мат], чтоб понял, на что обречь людей хотель. И пусть дальше ползает по камере...
Это просто жесть какая-то.
Зря вышел идиот)