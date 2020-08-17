После массовых протестов власти Башкирии заморозили разработку уникальной горы

"Вопрос сырьевой базы для содового производства начали поднимать еще в 2009 году. Уже тогда мне предлагали и настаивали на том, чтобы оставшиеся горы шиханы отдать предприятию под сырье. Мы долго это изучали на уровне правительства, проводили исследования, экономические расчеты, я лично выслушал очень много мнений. Даже была информация, что под шиханами находятся большие залежи воды и разработка гор может сильно изменить экосистему и привести к катастрофе. В конце концов, согласия на разработку шиханов я не дал.



Сегодня проблема Куштау выходит даже за пределы федерального уровня, она подрывает авторитет власти. Вопрос был экономическим, стал политическим. Считаю, нужен мирный диалог с людьми, с обществом, без этого ситуация уже сейчас заходит в тупик. Когда право на насилие отдается в частные руки, то это есть начало развала государства. Нельзя этого допускать!"