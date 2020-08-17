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После массовых протестов власти Башкирии заморозили разработку уникальной горы

После массовых протестов власти Башкирии заморозили разработку уникальной горы (21 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 04:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Шевчук   власть   максим галкин   омон   политика   протесты   шихан   
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Защитники природного памятника и героя народных легенд - шихана Куштау не сдались после серии нападений и разгрома их лагеря силами Росгвардии. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров пообещал не разрабатывать месторождение известняка на горе до тех пор, пока не будет найден компромисс между активистами и коммерсантами.

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Метки: Башкирия   Шевчук   власть   максим галкин   омон   политика   протесты   шихан   
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16  комментариев
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55k
Опиум для народа 3 часа назад
Вот только этому ублюдку в Башкирии никто не верит. Все его обещания-говно и его "слово" ничего не стоит.
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14k
Андрей 3 минуты назад
Гребанная залупутинская власть, всегда есть на стороне денег. Своих псов выпускает только на защиту капитала. До рядовых граждан этой власти как до Поутона.
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887
Провокатор 6 минут назад
Интересно, а много-ли среди протестующих работников, именно простых работников комбината?
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85k
Дмитрий 22 минуты назад
А где слово Путина ? Или опять царя обманули ?
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48k
Серый Полчаса назад
Да разберутся. Кто больше отвалит процентов с добычи, тот и получит шихан. Гору сроют, это однозначно, только делят сейчас. Местные канеш рады, за день "протестов" платят 2500 на нос, это вам не пачка лапши, как хохлам ) Разговор не о том чтоб сохранить, а о том кому достанется гора.
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3k
Ваник Полчаса назад
Напомнило
Напомнило
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28k
Азат Баширов Час назад
Палка двух концов, есть гора, нет работы, нет горы, есть работа
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822
Сергей Азат Баширов 39 минут назад
А буковки почитать - "заратустра" не позволяет?

<<Эксперты еще тогда указывали альтернативы: несколько месторождений известняка в других районах Башкортостана, в 45-200 км от Стерлитамака.>>(C)
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600
Валд Al gor Полчаса назад
Рифовые отложения характеризуются большим количеством окаменелостей всяческих моллюсков и прочей нечести жившей сотни миллионов лет назад. По большей части они находятся либо под землёй, либо перекрыты и смешаны с другими породами. А тут натуральный музей истории Земли под открытым небом предлагается уничтожить, что бы очередной олигарх сэкономил несколько миллионов... Да это наверное "смешно"...
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609
Al gor Валд 24 минуты назад
И правее музей истории земли и даже левее
он везде, даже у вас за окном. Уникального в этой горе нет ничего, таких ещё десятки тысяч по всему миру. Часть из них раскопана археологами и находки складированы ящиками в сотнях институтов и музеях.
Промышленности нужны ресурсы, а людям работа, а так пользы от этой горы никакой!
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600
Валд Al gor 15 минут назад
Известняк настолько редкий и сложный в добыче ресурс? У людей отбирают работу? Наоборот разработка нового месторождения -это плюс ещё большее количество рабочих мест, ещё больше инфраструктуры по типу тех же проложенных дорог. Как раз на людях и собираются сэкономить, уважаемый.
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28k
Азат Баширов Сергей 13 минут назад
Это капитализм, уважаемый, бабло поднимается верх, а г...но опускается вниз
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17k
Lynx 2 часа назад
Пишут по черному белым,
Перьями пишут и мелом:
"Нам не нужна. Война!"
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