После массовых протестов власти Башкирии заморозили разработку уникальной горы

Экоактивисты и местные жители называют события вокруг шихана Куштау "новым Шиесом" и требуют аннулировать передачу горы в разработку Башкирской содовой компании (БСК).
Против чего вышли люди протестовать в Башкирии?
Изначально Шиханов было 4:Торатау,Юрактау,Куштау и Шахтау.Но к сожалению,пару лет назад Шахтау пустили на разработку Башкирской содовой компанией и вот,что от нее осталось.Защитить мы ее не смогли..— 🧸 (@_lachibolala) August 15, 2020
Теперь же эта компания основательно взялась и за Куштау. pic.twitter.com/gZtCfYpOVV
А вот в Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали исключительно в рамках закона. И никакие спецсредства не применялись...
Нет, это не Беларусь. Это Россия!— Alex Galimov (@alexgalimov72) August 15, 2020
Люди в Башкирии пытаются предотвратить уничтожение уникального природного заповедника Куштау.
Их тоже бьют и травят слезоточивым газом.
Но им не повезло, потому что внимание всех СМИ приковано к Беларуси. pic.twitter.com/66OatfxUXL
В Башкирии возле горы Куштау начались столкновения протестующих с силовиками.— Лентач (@the_lentach) August 16, 2020
Конфликт начался из-за того, что «Башкирская содовая компания» решила вырубить на участке лес и начать добычу известняка, с чем не согласны местные жители pic.twitter.com/2zMBpUUPZG
Представитель руководства БСК, представившийся как Сергей: "Хотим мирного урегулирования конфликта, но уходить отсюда не будем, геологоразведочные работы продолжатся, будем работать. Если мы отсюда уйдем, БСК через 2 года закроют, не будет рабочих мест".
Защитников шихана избивали и задерживали.
В чью пользу хотят разработать уникальный памятник природы
Оcновным акционером "БСК", согласно отчетности, которую компания в последний раз публиковала в 2015 году, владел кипрский офшор Modisanna Limited, которым номинально владела сервисная компания Imperium Nominees Limited, связанная с семьей президента Кипра Никоса Анастасиадиса...
Карательные отряды жуликов и воров напали на защитников горы #куштау в Башкирии.— Грани.Ру (@GraniTweet) August 15, 2020
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«Как вы объясните своим внукам?» - в поддержку защитников Куштау выступил телеведущий Максим Галкин
Кажется Галкин наш следующий президент. Я бы хотела такого президента.— Министерство Собачьих Дел (@sobachidela) August 16, 2020
Помните, в мае Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина о прогулках в Москве
Эмоционально высказался и Юрий Шевчук
Первый глава Башкирии Муртаза Рахимов - о происходящем на Куштау
Сегодня проблема Куштау выходит даже за пределы федерального уровня, она подрывает авторитет власти. Вопрос был экономическим, стал политическим. Считаю, нужен мирный диалог с людьми, с обществом, без этого ситуация уже сейчас заходит в тупик. Когда право на насилие отдается в частные руки, то это есть начало развала государства. Нельзя этого допускать!"
Телеведущий объявил о своём решении после разгрома лагеря активистов.
Сейчас на шихане идут жёсткие противостояния. Люди не готовы отдавать свою землю «Башкирской содовой компании». pic.twitter.com/1tLPnsa7fn— Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) August 16, 2020
К вечеру стало известно, что на место противостояния едет глава региона Радий Хабиров.
Решено, что шихан покинет большая часть протестующих, и некоторые активисты смогут остаться, чтобы наблюдать за БСК. А также завтра они собираются потребовать освобождения своих задержанных соратников.
Горжусь тем что происходит в Башкирии, а именно тем что народ добился своего и работы на Куштау прекращены. Это мои земляки, они добились своего. Я очень горд— 𝔟𝔩𝔨 (@balakla_blk) August 16, 2020
Источник:
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<<Эксперты еще тогда указывали альтернативы: несколько месторождений известняка в других районах Башкортостана, в 45-200 км от Стерлитамака.>>(C)
Промышленности нужны ресурсы, а людям работа, а так пользы от этой горы никакой!
Перьями пишут и мелом:
"Нам не нужна. Война!"