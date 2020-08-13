"Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии

Белорусы продолжают выходить на улицы. Уже пятый день подряд улицы Минска, Могилёва, Гродно и других городов Белоруссии гудят, шумят, заполняются митингующими. К сожалению, и кровь проливается на этих улицах: белорусские силовики жёстко подавляют акции протеста. Рассказываем о новых событиях в Белоруссии и о реакции интернета и некоторых "экспертов" на эти события.
А вот ссылки на другие посты по теме:
Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника, События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире, Реакция соцсетей на события в Белоруссии.
Илон Маск предложил белорусам помощь
Sorry to hear this. What can we do to help?— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020
"Эрвин Вейков" попросила Маска помочь белорусам с интернетом, помочь деньгами пострадавшим и задержанным и привлечь внимание Запада к событиям в Белоруссии. Кто-то попросил Маска не помогать, иначе его отравят полонием или "Новичком". Самая популярная просьба к Маску: "Забери Теслу у Лукашенко!"
— Мы русские, с нами Бог!— ныастя | 🤍❤️🤍 (@evrlstng_winter) August 13, 2020
— Мы белорусы, с нами Илон Маск!
Джаред Лето поддержал протестующих
Джаред Лето: we are with you Belarus 🇧🇾— юсик (@juliegagi) August 13, 2020
Беларусские исполнители: мы вне политики) занимаемся творчеством) пацаны, расходитесь, фоточек уже есть на месяц)
В Минске захвачен офис "Яндекса"
В российской Госдуме обеспокоились судьбой белорусского отделения "Яндекса". Депутат Антон Горелкин заявил в интервью РИА Новости: "Власти Белоруссии хвастались, что привлекли сотни резидентов в свой парк высоких технологий с особым правовым режимом. Теперь мы видим, в чем особенности этого правового режима: бессудные обыски, вооруженные вторжения... Россия должна защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются нападениям".
В Твиттере предложили свои версии причин захвата офисов "Яндекса"
В минском офисе «Яндекса» ищут продолжение статьи «ВСЕ АХНУЛИ КОГДА УЗНАЛИ КТО БУДЕТ ПОСЛЕ ЛУКАШЕНКО»— Денис Чужой (@fe_city_boy) August 13, 2020
Сейчас проходят проверки в белорусском офисе Яндекс. Пытаются изъять песню Перемен из Яндекс Музыки.— Грустный Коленька (@sadmikalai) August 13, 2020
- А как до этого Яндекса добраться?— Тотальный Оруэлл (@TotalOrwell) August 13, 2020
- Да хоть через Uber!
Обыски также прошли в офисе компании Uber.
Заходят как-то сотрудники силовых структур в черном в офис Яндекса и Uber, когда пандемия и все 2 месяца на удалёнке, а администратор с них просто поржал. https://t.co/lydoH3cWmu— Ха-ха, я тут жыву! (@hahaby_tw) August 13, 2020
Неизвестные вооруженные люди уже совсем поехали pic.twitter.com/mJIOFiQxS9— MERRON (@MERR0N) August 13, 2020
По соцсетям распространился фейк, что сотрудников Wargaming в срочном порядке эвакуируют на случай обысков, но информация была опровергнута руководством компании: сотрудники работают из дома, с обысками никто не приходил.
Вслед за обысками в «Яндексе» и Uber появились сообщения о визите силовиков и в Wargaming. Оттуда якобы эвакуировали сотрудников, но вскоре в компании опровергли эти сообщения: все их работники и так сидят по домам из-за карантина pic.twitter.com/BwyWOjzHDL— Лента.ру (@lentaruofficial) August 13, 2020
Владимир Соловьёв внезапно раскритиковал режим Лукашенко
Соловьёв ЖЁСТКО поставил Лукашенко на место pic.twitter.com/aNsJOMYjp9— La Russie parle (@Russia_calls) August 12, 2020
Ольга Скабеева похвалила белорусский ОМОН за жёсткость
Телеведущая Ольга Скабеева заявила о том, что белорусский ОМОН разгоняет протесты эффективнее украинского.— URA.RU (@ura_ru) August 13, 2020
«Когда белорусских силовиков ругают за жесткость — обратите внимание: Киеве разогнать не смогли — и майдан начался. А здесь пресекли практически за 3 дня»: pic.twitter.com/PmacNtPSff
А в Белоруссии один за другим увольняются журналисты и ведущие государственных телеканалов.
Это заявление об увольнении сотрудника Администрации президента.
Многие крупные белорусские предприятия сегодня бастуют
Рабочие "Гродножилстроя" наглядно показали, какой рейтинг у Лукашенко pic.twitter.com/9OGLMTjsSL— Леонтьев Виктор (@ROSAGIT) August 13, 2020
На заводе где проходило собрание по поводу потенциальной забастовки, вдруг кто-то начинает кричать «кто голосовал за Тихановскую» и тупо встаёт весь зал. Лукашенко жиденько обосрался со своими нарисованными рейтингами.#ЖивеБеларусь#ЛукашенкоУбийца pic.twitter.com/nORJ1eizz5— Пизанская котовасия (@piskissss) August 13, 2020
БелАз забастовка!!! Мужики красавцы. pic.twitter.com/HbTJG8DXb8— MrFREEDOM (@mrFreedom2020) August 13, 2020
Так выглядит забастовка и встреча заводского актива с руководством на Минском тракторном заводе pic.twitter.com/g21AShJ4lo— Лента.ру (@lentaruofficial) August 13, 2020
Забастовка на Жабинковском сахарном заводе. 100% госпредприятие, почти 1000 сотрудников. pic.twitter.com/HBjXwRdfh8— Daniil Ken ❌ (@daniilken) August 11, 2020
Если забастовка действительно станет всеобщей, то ОМОНу придется ночью бегать по городу со щитами, а днем печь хлеб, водить автобусы, лечить людей, собирать трактора... Как думаете, справятся?— Belaruka1917 (@Belaruka1) August 12, 2020
Мэр города Жодино поговорил с бастующим сотрудникам БелАЗа и пообещал, что выйдет к ним на митинг в 20:00 при условии, что протест будет мирным.
❗️Протестующие в Жодино заблокировали машину ОМОНа и ведут мэра к транспорту показать, что в машине сидят бандиты!❗️ pic.twitter.com/MGP6A1qQqF— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 13, 2020
- ЛУКАШЕЕЕЕЕЕНКО!!!!
Поползли слухи, что Лукашенко прилетел в Москву для переговоров с Путиным, но в Кремле сказали, что никаких переговоров не запланировано.
Рассвет новой Беларуси = закат Лукашенко?— DW на русском (@dw_russian) August 13, 2020
Другие карикатуры Сергея Елкина: https://t.co/n7u0C1tLa5 pic.twitter.com/NQCnclxqwX
Александр Лукашенко выходит из своей резиденции. Беларусь, 2020 год. pic.twitter.com/zIEKF4TIEP— Артём Дерягин (@DerArto) August 13, 2020
Ждём ваше экспертное мнение в комментариях.
Источник:
- В Сети посмеялись над микропропусками, которые теперь требуются россиянам для въезда в Белоруссию
- События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире
- "Живёт по принципу дармоед": российские политики и артисты о Лукашенко и выборах в Белоруссии
- Реакция соцсетей на события в Белоруссии
- Как это было: после закрытия избирательных участков в Белоруссии начались акции протеста
Ничего нового я не написал, примеры то под рукой.
" Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся , что князь обворовывает народ , советники его предали , чиновники спились , а воины голодные и босые . Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно... Пусть им при сытой жизни кажется , что они голодают . Пусть состоятельные жители завидуют тем , кто в княжестве Вэй пасёт скот . Разжигайте внутренний пожар не огнём , а словом . И они глупые начнут жаловаться и проклинать свою Родину . И тогда мы войдём через открытые ворота . "
Китай , 5 в. до н.э.
Нам наплевать какой у вас будет президент. Но мы ни при каких обстоятельствах не будем поддерживать майдан. Потому что все майданы за последние 20 лет были направлены против России. Вы - белоруссы - можете сколько угодно говорить, что вы не выстпуете против русских. Но вами руководят строго антироссийские телеграмм-каналы. Мы это уже видели и результаты нам известны.
Поэтому вы - белоруссы - должны ответить сначала себе, а потом огласить эти ответы нам. Всего три вопроса:
1. Поддерживаете ли вы интграцию с Россией?
2. Если поддерживаете, то до какой степени?
3. Если не поддерживаете, то готовы ли вы к закрытию российских рынков для ваших товаров?
Вот тогда мы определимся с отношением к протестам. Для нас важно знать:
1. Если вы разрушите свою экономику, то надо ли нам будет вас спонсировать?
2. Если вы "уйдете на Запад", то нужно ли нам уже сейчас думать о выводе наших военных объектов с вашей территории.
Особо подчеркну. Нам неважно кто будет у вас президент. Но нам важно, чтобы этот президент соблюдал порядок у наших границ.
Поэтому вы должны явно и недвусмысленно в политически-обязывающем смысле ответить на эти вопросы. Пока только Лукашенко сформулировал на этот счет свою позицию, и она пока более выгодна для нас. если вы хотите, чтобы мы вас поддерживали, то вы должны занять более пророссийскую позицию, чем Лукашенко.
Как говориться, хотя отношения и братские, но табачек пока ещё врозь!
После фразы о росгвардии на майдане с тобой вообще не о чем разговаривать.
Иди лесом.
Чтобы дурь майданная видна была.
И не пишите мне что не так. Я сам студентам загружал вагоны с урожаем ,пока колхозники пьяные валялись .И периодически икая ,учили нас как правильно складывать ящики для подсчета .Что-бы сделать *левак*. И так вся страна .
- Да кто вы такие, чтобы нам указывать?! Вы здесь не живете, мы сами разберемся.
...
- Украинцы, у вас в стране наступит полный пи..ц, если скините Януковича. Он конечно не фонтан но те другие вообще отмороженные, плевать на вас хотели.
- Да кто вы такие, чтобы нам указывать?! Вы здесь не живете, мы сами разберемся.
...
- Белорусы, у вас в стране наступит полный пи..ц, если скинете Лукашенко. Он конечно не фонтан но те другие вообще отмороженные, плевать на вас хотели.
- Мне в коментах больше всего нравится как *россияни* рассказывают белорусам как и будет плохо без Сани .
...
БелАрусь!
«Я ндекс» транснациональная компания в отрасли информационных технологий, зарегистрированная в Нидерландах и владеющая одноимённой системой поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Турции, Белоруссии и Казахстана[4]. Одна из крупнейших российских IT- и интернет-компаний.
Да уж, сленг у маргоши
1. Росатом построил в Белорессии электростанцию на кредиты, которые выдала Россия. А ведь эти деньги могли пустить на развитие самой России: постройку дорог, школ, больниц и т.д. Если будет законная власть в Белоруссии, то тем, или иным способом кредиты будут возвращаться. Если в власти в Белоруссии придут майдауны, то ни о каком возврате кредитов не может быть и речи, а электростанция вряд ли заработает.
2. Если в Белоруссии придут к власти майдауны, то станут заводы: тракторный, БелАЗ и т.д., продукция с которых в подавляющей части идет в Россию. Нам придется искать замену этой продукции. Она будет значительно дороже, или нам придется строить заводы у себя, чтобы выпускать аналоги. А это опять таки - увеличение себестоимости нашей продукции (значит отсутствие роста зарплат). Деньги на постройку новых заводов в России, это опят же это минус дороги, школы, больницы.
3. Майдауны запустят западных кураторов-"благодетелей", их агентов, угроза размещения всяких контингентов (официальных и не очень) на территории Белоруссии. Эту военную угрозу нужно будет парировать. Это военные расходы (снова минус дороги, школы, больницы).
4. Белоруссия не только продает товары в Россию, но и покупает многое в России. Бедная Белоруссия, нищие белорусы - это уменьшение выручки российских предприятий.
Так что, ничего личного...
Насколько плотно должна вмешаться Россия в происходящее в Белоруссии я не скажу. Есть умные головы, занимающие высокие посты, имеющие опыт и полному информации - вот они и пусть решают.
Решения их я критиковать не могу за неимением (опять же) полноты информации и надлежащего опыта действий в межгосударственных делах. Могу только надеяться на их компетентность.
А может нам нельзя? Европе, Америке можно, а нам низзя?