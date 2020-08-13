"Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии

Белорусы продолжают выходить на улицы. Уже пятый день подряд улицы Минска, Могилёва, Гродно и других городов Белоруссии гудят, шумят, заполняются митингующими. К сожалению, и кровь проливается на этих улицах: белорусские силовики жёстко подавляют акции протеста. Рассказываем о новых событиях в Белоруссии и о реакции интернета и некоторых "экспертов" на эти события.

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Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника, События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире, Реакция соцсетей на события в Белоруссии.