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"Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии

"Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии (32 фото)

Автор:
13 августа 2020 17:32
Сообщество : Политика
Метки: Илон Маск   белоруссия2020   джаред лето   живебеларусь   лукашенко   мемы   политика   протесты   
29059
32
Люди в чёрном в "Яндексе", бастующий БелАЗ, Илон Маск спешит на помощь и реакция на это соцсетей.

Источник:

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Метки: Илон Маск   белоруссия2020   джаред лето   живебеларусь   лукашенко   мемы   политика   протесты   
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1034  комментария
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55k
Viktor День назад
Эти дебилы не понимают, что не будет батьки, не будет и завода - распродадут за копейки (как это было у нас) и сосать будут большой и толстый, простите за грубость!

Эти дебилы не понимают, что не будет батьки, не будет и завода - распродадут за копейки (как это было у нас) и сосать будут большой и толстый, простите за грубость!
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376
Чапай Час назад
Минск освободил всех ранее задержанных россиян. 32 уже в России, один остался в Белоруссии, т.к. имеет ещё и белорусское гражданство.
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110
Фишечник 2 часа назад
Молодцы, надеюсь у них всё получится! Жаль мы пока не можем справиться с нашим ушлёпком плешивым.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
кремляди совсем с катух съехали, снятитие батьки энтож многоходовка обнулянта!
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179
Трафка Vital Idol 54 минуты назад
На каждом майдане так говорили. А через пару лет они же говорили "мы не за то стояли". Подростки, наивные, ещё без проблем, без обязательств. На таких-то и направлен обман пропаганды майдана.
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17k
Vital Idol Трафка Минуту назад
сходи посри со своей методичкой...
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1k
integral11 3 часа назад
А чего никто не воняет по поводу Китая и того, как они расхренячили забастовки студентов в 1989 - м году? И кто помнит чем был Китай в 1989 - м году? И каким он стал в 2020 - м? Думаете, если бы тогда вонючек - студентов не шарахнули танками, сейчас бы кто-то говорил о Китае, как о второй экономике мира? Результаты достигаются только жесткой дисциплиной и упорным трудом, а не трындежом на улицах и маханием сраными флагами пропольского раскраса!!!
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3k
☆☆☆☆☆ 3 часа назад
"Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии
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−10
makei 3 часа назад
Сунь Цзы " Исскуство Войны " :
" Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся , что князь обворовывает народ , советники его предали , чиновники спились , а воины голодные и босые . Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно... Пусть им при сытой жизни кажется , что они голодают . Пусть состоятельные жители завидуют тем , кто в княжестве Вэй пасёт скот . Разжигайте внутренний пожар не огнём , а словом . И они глупые начнут жаловаться и проклинать свою Родину . И тогда мы войдём через открытые ворота . "
Китай , 5 в. до н.э.
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179
Трафка 5 часов назад
Тут много обращений, типа "от белоруссов к русским". Ну так вот вам обращение русских к белоруссам.
Нам наплевать какой у вас будет президент. Но мы ни при каких обстоятельствах не будем поддерживать майдан. Потому что все майданы за последние 20 лет были направлены против России. Вы - белоруссы - можете сколько угодно говорить, что вы не выстпуете против русских. Но вами руководят строго антироссийские телеграмм-каналы. Мы это уже видели и результаты нам известны.
Поэтому вы - белоруссы - должны ответить сначала себе, а потом огласить эти ответы нам. Всего три вопроса:
1. Поддерживаете ли вы интграцию с Россией?
2. Если поддерживаете, то до какой степени?
3. Если не поддерживаете, то готовы ли вы к закрытию российских рынков для ваших товаров?
Вот тогда мы определимся с отношением к протестам. Для нас важно знать:
1. Если вы разрушите свою экономику, то надо ли нам будет вас спонсировать?
2. Если вы "уйдете на Запад", то нужно ли нам уже сейчас думать о выводе наших военных объектов с вашей территории.
Особо подчеркну. Нам неважно кто будет у вас президент. Но нам важно, чтобы этот президент соблюдал порядок у наших границ.
Поэтому вы должны явно и недвусмысленно в политически-обязывающем смысле ответить на эти вопросы. Пока только Лукашенко сформулировал на этот счет свою позицию, и она пока более выгодна для нас. если вы хотите, чтобы мы вас поддерживали, то вы должны занять более пророссийскую позицию, чем Лукашенко.
Как говориться, хотя отношения и братские, но табачек пока ещё врозь!
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110
Фишечник Трафка 2 часа назад
Херотень не неси! Ни хохлы ни белорусы не против русских, вполне нормальные люди там живут и судя потому что у них происходит то смелости у них побольше. А таких как ты не любят ни хохлы ни белорусы ни русские. А то что на майдане росгвардию на коленки ставили и унижали, ну так это даже хорошо и это не отношение к русским, а отношение именно к власти
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110
Фишечник Андрей 2 часа назад
Да все поддерживают, это просто пукинские боты чушь несут
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179
Трафка Фишечник Час назад
Я не поленился и посмотрел твои коменты. Ты же банальный майданутый упорыш. Ты же везде несёшь херню, что майдан - это хорошо.
После фразы о росгвардии на майдане с тобой вообще не о чем разговаривать.
Иди лесом.
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376
Чапай Трафка 55 минут назад
Не-не, пущай вещает.
Чтобы дурь майданная видна была.
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110
Фишечник Трафка 52 минуты назад
Кремлеботы на этом сайте основные пользователи что ли? А чем плох майдан? Люди добились своего, убрали нахрен старого президента, отстояли права. Плох не майдан, а быть терпилой всю жизнь и что б тебя имели. А росгвардейцы да, петухи, и вообще все те кто защищает власть, они должны защищать народ, а не власть. Избивают народ. Я не по наслышке знаю как работают силовые структуры, которые должны зазищать людей и закон, наоборот наводят страх на людей и беспределят. Выйдя на улицу я боюсь не гопников а мусоров.
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26
Yoksel Moksel 5 часов назад
Приедут американцы и за печеньки купят страну. Проходили.
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40
Андрей Yoksel Moksel 4 часа назад
кремлебот, твои методички устарели лет на 5
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110
Фишечник Yoksel Moksel 2 часа назад
Ну так это же хорошо. Я был бы рад стать америкосом, у них уровень жизни намного лучше нашего помоечного. А вообще ты чушь несёшь. Кто и может туда свою жопу притулить так это наше правительство, как уже с крымом было.
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4k
KааPut 5 часов назад
"Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии
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4k
KааPut 5 часов назад
"Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии
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56
Правда и только правда !! 6 часов назад
Мне в коментах больше всего нравится как *россияни* рассказывают белорусам как и будет плохо без Сани . Во люди привыкли к Царю ...Да не какая революция из них крепостных не вытравит . Вот поэтому тут многие и убиваются по *совку* ..Так было хорошо ! Как что, все строем ! Субботники ,студентами собирать урожай,пока колхозники бухают .Красота ! ...
И не пишите мне что не так. Я сам студентам загружал вагоны с урожаем ,пока колхозники пьяные валялись .И периодически икая ,учили нас как правильно складывать ящики для подсчета .Что-бы сделать *левак*. И так вся страна .
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889
Alexander Midas Правда и только правда !! 5 часов назад
страна запуганных [мат], по-другому назвать не получится таких людей, которые все еще голосуют за Путина. Да, после революции всегда хуже--это факт! Тогда задайтесь вопросом, а вы хотите чтобы ваши дети жили при таком режиме? А вы хотите что бы как и в Северной Корее был бессменный руководитель? Вам нравится жить в стране где вы не верите политикам, банкам, полицейским? Если вы на все вопросы ответили да, то Путин вам в дом.
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71k
Иван Иванов Правда и только правда !! 5 часов назад
- Ливийцы, у вас в стране наступит полный пи..ц, если скините Каддафи. Он конечно не фонтан но те другие вообще отмороженные, плевать на вас хотели.
- Да кто вы такие, чтобы нам указывать?! Вы здесь не живете, мы сами разберемся.
...
- Украинцы, у вас в стране наступит полный пи..ц, если скините Януковича. Он конечно не фонтан но те другие вообще отмороженные, плевать на вас хотели.
- Да кто вы такие, чтобы нам указывать?! Вы здесь не живете, мы сами разберемся.
...
- Белорусы, у вас в стране наступит полный пи..ц, если скинете Лукашенко. Он конечно не фонтан но те другие вообще отмороженные, плевать на вас хотели.
- Мне в коментах больше всего нравится как *россияни* рассказывают белорусам как и будет плохо без Сани .
...
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7k
Maxim 6 часов назад
какая же короткая у людей память. Кто стал жить лучше после таких вот революций ? Грузия ? Армения? Киргизия ? Украина ? все по одному сценарию. Жаль братскую Белорусь.
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6k
Star Link Maxim 4 часа назад
Тихая революция произошла в России в конце 1999 года...

БелАрусь!
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40
Андрей Maxim 4 часа назад
Грузия, Армения, Киргизия
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110
Фишечник Maxim 2 часа назад
Все страны лучше живут после революции.
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6k
Star Link 6 часов назад
а по телику покажут что банда диверсантов в юбках пытаются задушить омоновца

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3k
dikijnub 7 часов назад
"Россия должна защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются нападениям"

«Я ндекс» транснациональная компания в отрасли информационных технологий, зарегистрированная в Нидерландах и владеющая одноимённой системой поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Турции, Белоруссии и Казахстана[4]. Одна из крупнейших российских IT- и интернет-компаний.

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180k
MASK 7 часов назад
Найдено безопасное место для Лукашенко после того, как Белорусский Народ даст ему под зад :
Найдено безопасное место для Лукашенко после того, как Белорусский Народ даст ему под зад :
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1k
SamSim MASK 5 часов назад
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180k
MASK 7 часов назад
Если уже Симонян прорвало !
Если уже Симонян прорвало !
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5k
☣️Месть печенегов☣️ MASK 6 часов назад
"крайний раз", "мочить в сортире"


Да уж, сленг у маргоши
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2k
Mart Daav 7 часов назад
по комментам и минусам сразу видно кто о Беларуси знает от Скабеевой, а кто здесь живет.
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119
Вадим Mart Daav 6 часов назад
В точку!
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8k
Shep Mart Daav 6 часов назад
Всякие скабеевы, киселевы, и особенно Вечерний Мудазвон - это геббельсы нашего времени.
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40
Андрей Shep 4 часа назад
это продажные твари
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499
Вероника Кремнева 7 часов назад
Интересная фотка Проскаловича ,государственного чиновника шестнадцати лет,Заместителя начальника управления главного государственного управления,только на русском языке.
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71k
Иван Иванов 8 часов назад
Здесь многие пишут, зачем, а точнее какого хрена мы, россияне вмешиваемся в белорусские дела? Попробую в 2-х словах.

1. Росатом построил в Белорессии электростанцию на кредиты, которые выдала Россия. А ведь эти деньги могли пустить на развитие самой России: постройку дорог, школ, больниц и т.д. Если будет законная власть в Белоруссии, то тем, или иным способом кредиты будут возвращаться. Если в власти в Белоруссии придут майдауны, то ни о каком возврате кредитов не может быть и речи, а электростанция вряд ли заработает.

2. Если в Белоруссии придут к власти майдауны, то станут заводы: тракторный, БелАЗ и т.д., продукция с которых в подавляющей части идет в Россию. Нам придется искать замену этой продукции. Она будет значительно дороже, или нам придется строить заводы у себя, чтобы выпускать аналоги. А это опять таки - увеличение себестоимости нашей продукции (значит отсутствие роста зарплат). Деньги на постройку новых заводов в России, это опят же это минус дороги, школы, больницы.

3. Майдауны запустят западных кураторов-"благодетелей", их агентов, угроза размещения всяких контингентов (официальных и не очень) на территории Белоруссии. Эту военную угрозу нужно будет парировать. Это военные расходы (снова минус дороги, школы, больницы).

4. Белоруссия не только продает товары в Россию, но и покупает многое в России. Бедная Белоруссия, нищие белорусы - это уменьшение выручки российских предприятий.

Так что, ничего личного...
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7k
K7OO Иван Иванов 7 часов назад
А разве мы вмешиваемся в белорусские дела? Вот Запад вмешивается со всей дури и даже не пытается это скрывать. А мы-то с какого боку вмешиваемся? Ну если не считать этих несчастных чоповцев, которые по пути в Турцию собирались там мимоходом переворот сбацать, чтоб было чем время занять перед рейсом. К сожалению, мы вообще никак не присутствуем во всей этой байде, хотя имеем на это уж куда больше прав, чем какие-то пшеки, прибалты и америкосы, не говоря уж о хохлах. На всякий случай, мы с Белоруссией находимся в союзном государстве, ОДКБ и ТС, что подразумевает не только право, но и прямую обязанность участвовать в ее судьбе во время кризисной ситуации. Но мы пока только наблюдаем и это неправильно.
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337
vlad Иван Иванов 7 часов назад
Кто кинет? Это выборы президента, если что. Требование одно - провести честные выборы.
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71k
Иван Иванов K7OO 7 часов назад
"Мы" - я имел ввиду нас с вами вот здесь на площадке. Не более того. Я не могу говорить за ГОСУДАРСТВО Россию.

Насколько плотно должна вмешаться Россия в происходящее в Белоруссии я не скажу. Есть умные головы, занимающие высокие посты, имеющие опыт и полному информации - вот они и пусть решают.

Решения их я критиковать не могу за неимением (опять же) полноты информации и надлежащего опыта действий в межгосударственных делах. Могу только надеяться на их компетентность.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Иван Иванов 6 часов назад
Логика - мы вас купили, теперь будем за вас решать
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71k
Иван Иванов ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Обычная защита своих интересов.
А может нам нельзя? Европе, Америке можно, а нам низзя?
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9k
Онотолей 8 часов назад
Читаю новости и понимаю что таракану осталось недолго.Уже работяги вышли против него.А это показатель того что даже трудовой народ против таракана.Непонятно на что надеются кремляди в комментах?
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499
Вероника Кремнева Онотолей 7 часов назад
Антин,ты так беспокоишься,шекель вон пообещал вам манну небесную,объешься.
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9k
Онотолей Вероника Кремнева 7 часов назад
Беспокоюсь?
.За что мне беспокоится?Я в РФ живу и не имею никакого отношения к происходящему в РБ а просто выражаю своё мнение по поводу ситуации.И причём тут шекели и манна?Или ты как Иван Иванов который в зеркале хохлов видит только у тебя евреи?
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2k
Кистень Онотолей 5 часов назад
А на что надеются работяги, вышедшие на забастовки? Скоро у них отсос начнётся.
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9k
Онотолей Кистень 5 часов назад
Да?Уверен?А при Лукаше они видать жили как в раю.Так жили что против него вышли.Отсос как раз идёт и они хотят это остановить.
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