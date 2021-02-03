"Экипировка "Сотник" способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм"

Новейшая российская защитная экипировка 4-го поколения «Сотник».
Новейшая российская защитная экипировка 4-го поколения «Сотник» выдержит попадание пули калибра 12,7 мм.
Разрабатываемая отечественными учёными новейшая экипировка для солдат российской армии «Сотник» (4-е поколение), помимо своей высокой технологичности, будет обладать феноменальным защитными свойствами – по представленным изданием «Task & Purpose» данным, военнослужащий, экипированный в броню «Сотник» сможет выжить даже после прямого попадания в него пули 50-го калибра (12,7 мм. – прим. ред.).
«Броня «Сотник» четвертого поколения будет состоять из легкого полимерного волокна и брони, которая спроектирована так, чтобы выдерживать прямой выстрел из M2 Browning калибра .50. Броня не будет ограничивать движение и позволит принять дополнительный вес, необходимый для выполнения специальных задач. «В то время как перспектива футуристического боевого костюма, способного справиться с патронами 50 калибра, кажется чем-то из научной фантастики, российские военные «совершенно серьезно относятся к этому», - сказал Сэмюэль Бендетт, аналитик-исследователь, специализирующийся на военных разработках в России», - сообщает издание «Task & Purpose».
Новая экипировка четвёртого поколения должна появиться в Вооружённых силах Российской Федерации уже к 2025 году, что свидетельствует о том, что основные работы по её созданию близятся к концу и, вероятно, сама экипировка уже подвергается ряду испытаний.
Разрабатываемая отечественными учёными новейшая экипировка для солдат российской армии «Сотник» (4-е поколение), помимо своей высокой технологичности, будет обладать феноменальным защитными свойствами – по представленным изданием «Task & Purpose» данным, военнослужащий, экипированный в броню «Сотник» сможет выжить даже после прямого попадания в него пули 50-го калибра (12,7 мм. – прим. ред.).
«Броня «Сотник» четвертого поколения будет состоять из легкого полимерного волокна и брони, которая спроектирована так, чтобы выдерживать прямой выстрел из M2 Browning калибра .50. Броня не будет ограничивать движение и позволит принять дополнительный вес, необходимый для выполнения специальных задач. «В то время как перспектива футуристического боевого костюма, способного справиться с патронами 50 калибра, кажется чем-то из научной фантастики, российские военные «совершенно серьезно относятся к этому», - сказал Сэмюэль Бендетт, аналитик-исследователь, специализирующийся на военных разработках в России», - сообщает издание «Task & Purpose».
Новая экипировка четвёртого поколения должна появиться в Вооружённых силах Российской Федерации уже к 2025 году, что свидетельствует о том, что основные работы по её созданию близятся к концу и, вероятно, сама экипировка уже подвергается ряду испытаний.
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Метки: Технология армия вооружение
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Теперь можно БТРы солдатами защищать от 50 BMG.
Автор, ты хоть сам понял, чего сморозил?
А выдержит ли человек в экипировке "Сотник" прямое попадание пули калибра 12.7 мм? Куда денется кинетическая энергия пули? Как она погасится или распределится?
Это не бронежилет. Броня часть экзоскелета. И до окончательного варианта далеко. Возможность держать 12.7мм пули- это заявка на то, что менее мощные, точно остановит.
Когда будет окончательный, принятый на вооружение вариант, тогда и будет видно. Что и как.
В теории- вполне перспективная разработка. Время покажет.
Но если вы вдруг решитесь на себе провести эксперимент, как по вам какой-нить корд или утёс отработает , а вы будете обвешаны такими брониками с ног до головы - скиньте ссылку, пожалуйста. Поржать :)
А ниже я фотку прикрепил на тему того, что внутри Вас будет, если в Вас такая пулька попадет, и не пробьёт броник.
Приземлится сможет не каждый, вернее мало кто сможет это сделать)))
Я видос смотрел за снайперскую технику.
Какой-то "карамультук" у ребят, 12.7 вроде.
Они в Сирии работали по снайперам.
Так там туловище отдельно от ног приземлялось.