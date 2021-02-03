"Экипировка "Сотник" способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм"

Новейшая российская защитная экипировка 4-го поколения «Сотник» выдержит попадание пули калибра 12,7 мм.

Разрабатываемая отечественными учёными новейшая экипировка для солдат российской армии «Сотник» (4-е поколение), помимо своей высокой технологичности, будет обладать феноменальным защитными свойствами – по представленным изданием «Task & Purpose» данным, военнослужащий, экипированный в броню «Сотник» сможет выжить даже после прямого попадания в него пули 50-го калибра (12,7 мм. – прим. ред.).

«Броня «Сотник» четвертого поколения будет состоять из легкого полимерного волокна и брони, которая спроектирована так, чтобы выдерживать прямой выстрел из M2 Browning калибра .50. Броня не будет ограничивать движение и позволит принять дополнительный вес, необходимый для выполнения специальных задач. «В то время как перспектива футуристического боевого костюма, способного справиться с патронами 50 калибра, кажется чем-то из научной фантастики, российские военные «совершенно серьезно относятся к этому», - сказал Сэмюэль Бендетт, аналитик-исследователь, специализирующийся на военных разработках в России», - сообщает издание «Task & Purpose».

Новая экипировка четвёртого поколения должна появиться в Вооружённых силах Российской Федерации уже к 2025 году, что свидетельствует о том, что основные работы по её созданию близятся к концу и, вероятно, сама экипировка уже подвергается ряду испытаний.