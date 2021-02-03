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Экипировка "Сотник" способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм

Экипировка "Сотник" способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм (2 фото)

Автор:
03 февраля 2021 15:48
Метки: Технология   армия   вооружение   
2203
2
Новейшая российская защитная экипировка 4-го поколения «Сотник».

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Метки: Технология   армия   вооружение   
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43  комментария
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9k
portmen77 4 часа назад
Хорошая форма, прочная. После попадания из ДШК (я так понимаю) её сможет донашивать другой боец всего лишь вытряхнув фарш.
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1k
Олегъ 3 минуты назад
Автор, если бы ты посмотрел как отрабатывает танковый пулемет 6П49, то бы не писал такой хрени.
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3k
Мих Час назад

Теперь можно БТРы солдатами защищать от 50 BMG.
Автор, ты хоть сам понял, чего сморозил?
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14k
Александр Н. 2 часа назад
Т.С., ты же вроде писал, что ты бывший военный. Сам-то в эту хренотень веришь?
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30k
Азат Баширов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
parallax Азат Баширов 2 часа назад
Акбарно так мочит. Из пушки, чтоль?
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30k
Азат Баширов parallax Час назад
12,7мм
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35k
parallax Азат Баширов 40 минут назад
Некисло. Аж ошмётки разлетаются.
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8k
Бендер Родригес Азат Баширов 37 минут назад
А есть видео в качестве 96р? А то глаза режет от четкости изображения.
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20k
Юрьевич 2 часа назад
"Экипировка "Сотник" способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм"

А выдержит ли человек в экипировке "Сотник" прямое попадание пули калибра 12.7 мм? Куда денется кинетическая энергия пули? Как она погасится или распределится?
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4k
Mike Snow Юрьевич 2 часа назад
ближайшая стенка, в которую улетят лопатки, погасит
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2k
Макар Юрьевич Час назад
Слишком много вопросов, товарищ шпион...
Это не бронежилет. Броня часть экзоскелета. И до окончательного варианта далеко. Возможность держать 12.7мм пули- это заявка на то, что менее мощные, точно остановит.
Когда будет окончательный, принятый на вооружение вариант, тогда и будет видно. Что и как.
В теории- вполне перспективная разработка. Время покажет.
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30k
Азат Баширов 2 часа назад
При массе пули калибра 12,7 всего в 50 гр, и скорости 1000 м/с, кинетическая энергия будет равна 25 000 джоулей,
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13k
Денис 3 часа назад
Автор, если задача броника выдержать попадание пули - то оно может и хорошо.
Но если вы вдруг решитесь на себе провести эксперимент, как по вам какой-нить корд или утёс отработает , а вы будете обвешаны такими брониками с ног до головы - скиньте ссылку, пожалуйста. Поржать :)
А ниже я фотку прикрепил на тему того, что внутри Вас будет, если в Вас такая пулька попадет, и не пробьёт броник.
Автор, если задача броника выдержать попадание пули - то оно может и хорошо. Но если вы вдруг решитесь на себе провести эксперимент, как по вам какой-нить корд или утёс отработает , а вы будете обвешаны такими брониками с ног до головы - скиньте ссылку, пожалуйста. Поржать :) А ниже я фотку прикрепил на тему того, что внутри Вас будет, если в Вас такая пулька попадет, и не пробьёт броник.
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50k
pynh 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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333
Kulibin7 pynh 43 минуты назад
Прямо в ушах голос Задорнова- они тупыыыеее!! А с Такой кагтавой озвучкой, наши такие же.(
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11k
Serg2001 3 часа назад
Ну, следующий шаг теперь эквип, в котором можно десантироваться без парашюта!... )
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50k
pynh Serg2001 3 часа назад
в теории, десантироваться без парашюта можно хоть в трусах... это если цель десантироваться.
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26k
Fat Lynx pynh 3 часа назад
А если цель при этом остаться живым и здоровым...
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50k
pynh Fat Lynx 3 часа назад
Экипировка "Сотник" способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм
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11k
Serg2001 pynh 3 часа назад
Предполагается, что после десантирования десант должен еще выполнять какие-нибудь задачи. А не просто тихо остывать в зоне выброски... ))
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50k
pynh Serg2001 3 часа назад
задача запугать противника
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19k
SerGProS 3 часа назад
Очень удобно от боевых дронов отмахиваться
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19
PaBLoS 3 часа назад
Заброневое оставит от внутренностей кисель наверное. И где пруфы что держит 12.7?
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4k
prostoVetal22 PaBLoS Полчаса назад
Это картинки 18+ как травмирующие психику.
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52k
Андрей 3 часа назад
Как распределить всю кинетическую энергию пули калибра 12,7 по телу, если попадание такой пули напрочь отрывает конечности?! Я просто представить не могу себе это распределение: вместо человека будет один большой синяк, а под ним - желе из мяса и костной муки.
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10k
Андрей Ватрушкин Андрей 2 часа назад
Экипировка "Сотник" способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм
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19k
BillyBonzz 4 часа назад
экипировка может и выдержит, а вот человек в ней умрет от динамического воздействия пули 12 калибра
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9k
Kostick 4 часа назад
да юли там от 50-го? из зенитки крупноразрывной не пробить!
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50k
pynh Kostick 3 часа назад
Экипировка "Сотник" способна выдержать прямое попадание пули калибра 12.7 мм
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403
Александр 4 часа назад
Отец рассказывал, когда его спросили курсанты: а почему не делают бронежилетов, чтоб выдерживали 12-14 мм снаряды? Он ответил: Потому что при попадании такого снаряда руки, ноги, голова останутся на месте, а тело (с непробитым бронежилетом) полетит дальше )))
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26k
Fat Lynx 4 часа назад
экип может и выдержит, а вот человек в экипе?
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45k
Albert GER Fat Lynx 3 часа назад
Человек полетает немножко как бабочка.
Приземлится сможет не каждый, вернее мало кто сможет это сделать)))

Я видос смотрел за снайперскую технику.
Какой-то "карамультук" у ребят, 12.7 вроде.
Они в Сирии работали по снайперам.
Так там туловище отдельно от ног приземлялось.
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26k
Fat Lynx Albert GER 3 часа назад
Вот так примерно и случится, если 12.7 прилетит... тело в бронике отдельно, голова, ноги, руки - отдельно
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4k
Афанасий Fat Lynx 3 часа назад
"похудеет"... станет плоским, ка крокодил Гена...
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