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Предвыборный штаб Трампа использовал в рекламе российское оружие

Предвыборный штаб Трампа использовал в рекламе российское оружие (4 фото)

Автор:
15 сентября 2020 13:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Трамп   агитация   вооружение   миг-29   ошибка   россия   сша   фото   
979
4

Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу... Если судить по предвыборному ролику, то Америку снова великой сделают МИГ- 29 и автоматы АК. А если серьезно, то скорее всего, виноваты горе-дизайнеры.

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Метки: Трамп   агитация   вооружение   миг-29   ошибка   россия   сша   фото   
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13  комментариев
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240
Центаврианин 46 минут назад
Дизайнеры везде одинаковые. Таскают картинки из интернета и даже подписи к ним не читают.
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1k
Скальпы Гуронов 24 минуты назад
Девочка-дизигнер, которая рисовала плакаты к 9 мая, наконец-то убежала в Америку...
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1k
K_II_T Полчаса назад
На реддит что-ли заглянуть.
Там, наверное вентиляторные войны в разгаре.
Только если напишу "Trump is agent kremlya", не слишком ли банально будет?
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7k
Alexander 38 минут назад
Не только Лукаш шугает либероидов помощью России

Агент Трампов палится.
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7k
Владимир 42 минуты назад
Банальный сток этого автора https://www.shutterstock.com/g/bptuhttps://www.shutterstock.com/g/bptu
Банальный сток этого автора
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1k
Ateroskleroz 46 минут назад
Во Трамп спалился то... Агент раскрыт! Отзывать агента надо...
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7k
ГородДомов 46 минут назад
Я знал что в фильме Один дома . снимался Вовочка и Штирлиц .
Наши герои

Я знал что в фильме Один дома . снимался Вовочка и Штирлиц . Наши герои
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18k
Батончик с маком ГородДомов 19 минут назад
трамп помогал съёмкам фильма про шпионов "на дерибасовской хорошая погода...". короче он даже не скрывает своей деятельности
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7k
Alexander 48 минут назад
Ну, так и сделаем Америку великой в составе Российской Федерации автономным округом...
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4k
sivanov1079 58 минут назад
Трамп намекает...
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678
Афраний Час назад
"Юстас-Алексу.."
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