Предвыборный штаб Трампа использовал в рекламе российское оружие

Как утверждает американский авиаконструктор Пьер Спрей, самолеты, изображенные на фото, далеко не американского производства. Это Миг-29, уверен он. Также российское вооружение на изображении разглядел главный редактор журнала "Арсенал отечества, военный эксперт Виктор Мураховский." Более того, в руках одного из солдат он опознал АК-74.





"Да, это МиГ-29 и автомат Калашникова АК-74. [Идентифицировал] по конфигурации аэродинамической самолета, то есть характерные очертания крыльев, килей, и количества подвесок. Конфигурация оперения аэродинамических поверхностей и количество пилонов однозначно указывает на российский истребитель МиГ-29. Что касается автомата Калашникова, то контур газового механизма трубки компенсатора стрельбы и мушки однозначно указывают на автомат АК-74", - поделился Мураховский.





Как утверждает Politico, в предвыборном ролике просто-напросто использовалась бесплатная фотография с одного из фотостоков. Очевидно, ошибку допустили горе-дизайнеры, решившие сэкономить время и деньги.