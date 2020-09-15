Предвыборный штаб Трампа использовал в рекламе российское оружие

Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу... Если судить по предвыборному ролику, то Америку снова великой сделают МИГ- 29 и автоматы АК. А если серьезно, то скорее всего, виноваты горе-дизайнеры.
Предвыборный штаб президента Америки Дональда Трампа использовал в своем агитационном ролике изображение российских истребителей и автоматов, пишет издание Politico.
В ролике под названием "Сделаем Америку снова великой", которое было опубликовано 8 сентября, авторы призывают поддержать военнослужащих США и проголосовать за Трампа. В конце ролика появляется фотография с изображением нескольких солдат и летящих над ними в закатном небе трех истребителей.
Как утверждает американский авиаконструктор Пьер Спрей, самолеты, изображенные на фото, далеко не американского производства. Это Миг-29, уверен он. Также российское вооружение на изображении разглядел главный редактор журнала "Арсенал отечества, военный эксперт Виктор Мураховский." Более того, в руках одного из солдат он опознал АК-74.
"Да, это МиГ-29 и автомат Калашникова АК-74. [Идентифицировал] по конфигурации аэродинамической самолета, то есть характерные очертания крыльев, килей, и количества подвесок. Конфигурация оперения аэродинамических поверхностей и количество пилонов однозначно указывает на российский истребитель МиГ-29. Что касается автомата Калашникова, то контур газового механизма трубки компенсатора стрельбы и мушки однозначно указывают на автомат АК-74", - поделился Мураховский.
Как утверждает Politico, в предвыборном ролике просто-напросто использовалась бесплатная фотография с одного из фотостоков. Очевидно, ошибку допустили горе-дизайнеры, решившие сэкономить время и деньги.
И к слову, это не первый случай, когда американские политики по ошибке используют фотографии российского вооружения. В октябре 2019 года член представителей конгресса США Брайан Маст поздравил моряков с Днем военно-морского флота и опубликовал в "Твиттере" "открытку" с изображением российского атомного крейсера "Петр Великий".
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0— Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019
Источник:
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Там, наверное вентиляторные войны в разгаре.
Только если напишу "Trump is agent kremlya", не слишком ли банально будет?
Агент Трампов палится.
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