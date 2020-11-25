FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1843 поста • 708 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
ВВС США продемонстрировали сброс с&nbsp;F-35 якобы «достающей до&nbsp;Москвы» термоядерной бомбы

ВВС США продемонстрировали сброс с F-35 якобы «достающей до Москвы» термоядерной бомбы (3 фото + 2 видео)

Автор:
25 ноября 2020 04:46
Сообщество : Военное
Метки: B61-12   F-35 Lightning II   вооружение   испытания   мегатонны   москва   подлёт   сша   
1731
3
2

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов совместно с Лос-Аламосской национальной лабораторией рассекретили и выложили в сети видео, в котором истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из внутреннего отсека сбрасывает испытательный макет термоядерной (водородной) бомбы B61-12 не сбавляя скорости.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: B61-12   F-35 Lightning II   вооружение   испытания   мегатонны   москва   подлёт   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Александр 4 часа назад
Северная Корея показала чего стоят США. так что, всё это дорогостоящие понты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Касьян Пуздой 6 минут назад
ну если генерал-маразматик вместе с пентагоном считают, что свободно падающий неуправляемый боеприпас может "достать" до Москвы, то пусть так и думают - нам же проще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Михаил 22 минуты назад
Что, <вырезано>, характерно, что американцы ни разу нигде не упомянули Москву в своих пресс-релизах. Зато официалные морды бросились пугать свой-же народ. Как волк рассказывал Красной Шапочке: "Не ходи в лес, там медвед тебя отдерёт. Лучше я сам тебя буду драть".
Кажетсо, Шапка ответила что-то оскорбительное, типа, ты только обещать умеешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Антон Полчаса назад
ВВС США продемонстрировали сброс с&nbsp;F-35 якобы «достающей до&nbsp;Москвы» термоядерной бомбы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Влад Час назад
Таки я не понял. Это бомба, просто бомба, и на рисунках она ведет себя как простая самонаводящаяся бомба. То есть носитель должен долететь до центрального района. Конечно F-35 опаснее чем B-2 или B-21, тем не менее кто-ж ему даст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
564
Кукулькан Влад 6 минут назад
Если бомбу сбросить со значительной высоты, на сверхзвуке, да ещё и на восходящей траектории носителя, она пролетит многие сотни километров по инерции. При этом оставаясь невидимой в тепловом и радио спектре, за счёт отсутствия двигателя и своих небольших размеров+плюс радиопоглошающего покрытия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
772
Traki Час назад
У свидомых аж полные шаровары от счастья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Вадим Час назад
Как демонстрацию могут, а как доходит до дела - в штаны накладывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
564
Денис Пантюшев Час назад
Как свободнопадающая авиабомба может "свободно достать до Москвы"? Вы что, граждан совсем уж за идиотов держите? Это оружие сороковых годов прошлого века. Это лайтинг собьют при пересечении границы России.

В сороковых годах начали разрабатывать ракетное оружие - именно потому, что авиация просто не долетит до Москвы. Гитлеровская авиация не имела возможности свободно бомбить ни Москву, ни Лондон - уже тогда. А эти - оба-на! "Свободно достанет до Москвы!". До ослоебов эта бомба, может быть, и достанет свободно, а до Москвы - нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS 2 часа назад
пиндосы ещё наши ракеты из гавна не видели..
сбросим - всей америкой не отмоются сотни лет..)))

пиндосы ещё наши ракеты из гавна не видели.. сбросим - всей америкой не отмоются сотни лет..)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−7
1k
Федор Медведев Князь Курбский Час назад
Ты бы с героином завязывал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
954
pilot66 Князь Курбский Полчаса назад
Будут или не будут мы еще посмотрим, а вот то, что ядреные грибы из твоего тухлого мозга уже растут, тут ни один вменяемый человек не оспорит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
pssst 2 часа назад
А зачем 35? Он же типа невидимка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Пора этим ублюдкам и русофобам, показать (напомнить), какие российские ракеты достают до Пентагона, Фашингтона, НьюЙорка и ЛосАнжелиса .....и за какое время по хронометражу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
pssst ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
РВСН на конкретику не разменивается, просто декларируя "в любой точке земного шара".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Антон Семёныч ☭Cheкаво☭ Час назад
Да их даже ракетами пугать не надо. Им достаточно некоторое комментарии показать, типа "ЛосАнжелиса"! И они оценят всю нашу мощь и превосходство!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
142k
☭Cheкаво☭ Антон Семёныч Час назад
Пусть спасибо скажут, что вообще с заглавной буквы, а что не через дефис, так это в знак не уважения, да и работает на "клаве" дефис через раз, я что, ради пиндосов должен жать на кнопку пол-часа)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
А почему Виктор есин решил, что "бомба достаёт до Москвы"?

По виду обычная бомба, а не планирующая, да и планировать без двигателя на такое расстояние тоже вряд ли удастся. Тогда это была бы ракета. Да и какая точность будет на таком расстоянии, на фото ни крыльев, ни управляемых рублей не видно. А тактическим зарядом пулять в белый свет....

Да и год разработки как бы намекает, что это не так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Хью́берт 2 часа назад
ВВС США продемонстрировали сброс с&nbsp;F-35 якобы «достающей до&nbsp;Москвы» термоядерной бомбы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sapsan 3 часа назад
Единственное оправдание существования чтоб поддержать выпуск и ремонт этих самолётов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Сергей 3 часа назад
Сомневаюсь что они в Турции это разместят. Было бы недальновидно, имея ввиду политику которую проводит Эрдоган. Особенно как он плюнул им в лицо покупкой С-400.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
☣️Месть печенегов☣️ Сергей 2 часа назад
Они там чуть не с 60х годов лежат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От мысли о самоубийстве до всемирной славы: 5 захватывающих историй От мысли о самоубийстве до всемирной славы: 5 захватывающих историй США начинают испытания лазерной пушки США начинают испытания лазерной пушки "Драконовские санкции" не за горами "Драконовские санкции" не за горами Как американцы любят оружие Как американцы любят оружие Жизнь второго посла США в СССР Дэвиса Джозефа Эдварда в фотографиях Жизнь второго посла США в СССР Дэвиса Джозефа Эдварда в фотографиях Американские летчики испытали летающий автомобиль Американские летчики испытали летающий автомобиль
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95337



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
4
40
Забавные СМС-переписки, заставляющие посмеяться от души
17 примеров народной смекалки и изобретательности
4
170
17 примеров народной смекалки и изобретательности
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
0
35
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
Глава службы безопасности Apple "купил" у шерифа для сотрудников лицензии на оружие, заплатив айпадами
0
9
Глава службы безопасности Apple "купил" у шерифа для сотрудников лицензии на оружие,...
От мысли о самоубийстве до всемирной славы: 5 захватывающих историй
От мысли о самоубийстве до всемирной славы: 5 захватывающих историй
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#прикол#животные#интересное#подборка#СССР#москва#еда#позитив#автомобили
#юмор#история#авария#сша#россия#автомир#прикольные#люди#природа#знаменитости
#фото#факты#дтп#авто авария#кино#картинки#дети#новости#авария дня#музыка

На что жалуетесь?

Вернуться