В октябре 2018 года бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин в беседе с журналистами заявлял, что подобное оружие способно легко доставать до объектов центрального промышленного района России, включая Москву.

«Такая ситуация фактически меняет статус этого ядерного оружия». «По отношению к России оно перестаёт быть тактическим, так как способно легко доставать до объектов центрального промышленного района страны, крупных городов, включая Москву. Это позволяет сделать В-61-12 существенным довеском к тем стратегическим наступательным силам, которыми сегодня обладают Штаты», — заявил в интервью Есин.

Стало известно, что в процессе испытания прошла проверку работа систем, обеспечивающая взаимодействие истребителя и бомбы в том числе на этапе отсоединения последней от самолЁта. Отмечается, что F-35 Lightning II, сбрасывающий B61-12, летел на сверхзвуковой скорости.

Соответствующие тесты, названные специалистами критическими, прошли на полигоне Тонопа в Неваде в августе, отмечается, что B61-12, кроме, F-35 Lightning II, смогут при необходимости доставлять к цели истребители четёртого поколения F-15E Strike Eagle (на внешней подвеске), а также дозвуковые стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и B-21 Raider.