Военно-воздушные силы Соединённых Штатов совместно с Лос-Аламосской национальной лабораторией рассекретили и выложили в сети видео, в котором истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из внутреннего отсека сбрасывает испытательный макет термоядерной (водородной) бомбы B61-12 не сбавляя скорости.
В октябре 2018 года бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин в беседе с журналистами заявлял, что подобное оружие способно легко доставать до объектов центрального промышленного района России, включая Москву.
«Такая ситуация фактически меняет статус этого ядерного оружия». «По отношению к России оно перестаёт быть тактическим, так как способно легко доставать до объектов центрального промышленного района страны, крупных городов, включая Москву. Это позволяет сделать В-61-12 существенным довеском к тем стратегическим наступательным силам, которыми сегодня обладают Штаты», — заявил в интервью Есин.
Стало известно, что в процессе испытания прошла проверку работа систем, обеспечивающая взаимодействие истребителя и бомбы в том числе на этапе отсоединения последней от самолЁта. Отмечается, что F-35 Lightning II, сбрасывающий B61-12, летел на сверхзвуковой скорости.
Соответствующие тесты, названные специалистами критическими, прошли на полигоне Тонопа в Неваде в августе, отмечается, что B61-12, кроме, F-35 Lightning II, смогут при необходимости доставлять к цели истребители четёртого поколения F-15E Strike Eagle (на внешней подвеске), а также дозвуковые стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и B-21 Raider.
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В начале 2020 года было замечено, что польские F-35 Lightning II помимо высокоточных ракет и корректируемых авиабомб, переоборудовано для вооружения тактическим ядерным оружием мощностью по 50 килотонн в тротиловом эквиваленте (на Хиросиму и Нагасаки были сброшены изделия мощностью 20 килотонн).
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Известно, что с 1967 года произведено 3155 серийных единиц В61 различных модификаций. В настоящее время примерно 1200 таких авиабомб всё ещё хранятся на базах НАТО.
На картинке присутствуют внешние параметры US B61-12 и данные о планах по размещению этих модификаций на территории западноевропейских стран НАТО. Особое беспокойство здесь вызывает наличие этого боеприпаса на территории американской военной базы в Турции Инджирлик как по числу боеголовок, так и в связи с политикой турецкого руководства, проводимой в последнее время.
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Кажетсо, Шапка ответила что-то оскорбительное, типа, ты только обещать умеешь
В сороковых годах начали разрабатывать ракетное оружие - именно потому, что авиация просто не долетит до Москвы. Гитлеровская авиация не имела возможности свободно бомбить ни Москву, ни Лондон - уже тогда. А эти - оба-на! "Свободно достанет до Москвы!". До ослоебов эта бомба, может быть, и достанет свободно, а до Москвы - нет.
сбросим - всей америкой не отмоются сотни лет..)))
По виду обычная бомба, а не планирующая, да и планировать без двигателя на такое расстояние тоже вряд ли удастся. Тогда это была бы ракета. Да и какая точность будет на таком расстоянии, на фото ни крыльев, ни управляемых рублей не видно. А тактическим зарядом пулять в белый свет....
Да и год разработки как бы намекает, что это не так