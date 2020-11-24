Еврейские ополченцы Нью-Йорка вооружаются и проходят подготовку в целях коллективной самообороны

В преддверии возможного начала "второй волны" COVID-19, еврейское население "Большого яблока", опасаясь повторения весенних беспорядков с разбоем и мародёрством, решило основательней подготовиться к событиям, которые могут произойти, если пандемия будет продолжаться по наихудшему сценарию.
ФБР недавно опубликовало отчёт о преступлениях на почве межнациональной и межрелигиозной ненависти, за 2019 год. Из всех преступлений, мотивированных ненавистью к религиозной или национальной группе, 60,2% были направлены против евреев. Хотя евреи составляют всего 1,7% от населения США.
Британская медиасеть JOE посветила целый день съёмкам тренировок по тактике и огневой подготовке, которые проходят еврейские
казаки курсанты по программе элитной школы Cherev Gidon (меч Гидеона), специализирующейся на израильских методах тактической стрельбы, разработанных в течение нескольких десятилетий борьбы с терроризмом и специально разработанных для устранения угроз, с которыми сталкиваются иудеи сегодня. Тренировки проходят в горах Катскилл в юго-восточной части штата Нью-Йорк, США, к северо-западу от Нью-Йорка.
Источник:
Итак, поскольку проявления антисемитизма в США год за годом имеют тенденцию к увеличению, евреи Нью-Йорка начали создавать свою вооружённую милицию.
Как сообщает источник, Академия тактической подготовки Израиля подчеркнула важность того, чтобы американские евреи взяли в руки оружие и прошли обучение, чтобы защитить свои общины от растущего антисемитизма.
Ранее менее года назад, после ряда нападений на евреев, на улицы Нью-Йорка выходили невооружённые патрули "Ангелов-хранителей".
Однако, если "вторая волна" COVID-19 развернётся в полную силу, либо появится другая инфекция, типа COVID-21, а полиция, как и весной не примет должных мер против гопников из BLM, иже организованных толп мародёров, противостояние вполне может принять вооружённый оборот.
Источник:
Справедливости ради нужно сказать, что в первой половине 2020 года, принимало меры предосторожности не только еврейское население Нью-Йорка - самоорганизовывались в целях самообороны и другие диаспоры "Большого яблока", в том числе и русские:
Источник:
Источник:
- Песков сообщил, что Кремль артистов поддерживать во время пандемии не будет
- «Первый цифровой покойник Америки» сделал заявление на «марше миллионов»: видео
- Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
- "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США
- Что делает "хромая утка" в Белом доме
Понравилось21
Чего? Да там каждый третий!
А так песня старая - опять только их и никого кроме них))