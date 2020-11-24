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Еврейские ополченцы Нью-Йорка вооружаются и проходят подготовку в целях коллективной самообороны

Еврейские ополченцы Нью-Йорка вооружаются и проходят подготовку в целях коллективной самообороны (3 фото + 3 видео)

Автор:
24 ноября 2020 04:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: COVID-19   антисемитизм   вооружение   евреи   нью-йорк   ополчение   политика   сша   
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В преддверии возможного начала "второй волны" COVID-19, еврейское население "Большого яблока", опасаясь повторения весенних беспорядков с разбоем и мародёрством, решило основательней подготовиться к событиям, которые могут произойти, если пандемия будет продолжаться по наихудшему сценарию.

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Метки: COVID-19   антисемитизм   вооружение   евреи   нью-йорк   ополчение   политика   сша   
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1k
AH_94 4 часа назад
Нигеров надо на место ставить
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1k
АлександрФунтовой Полчаса назад
еврейское козачество восстало?))
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94k
Редька с хреном Автор поста АлександрФунтовой 21 минуту назад
Точно: Тут вышел Кац, шалом браты казаки - кто в бой пойдёт, представлю к орденам, а если откупился от атаки, то подносить снаряды будет нам...
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1k
Пачо Эррера 3 часа назад
"Хотя евреи составляют всего 1,7% от населения США"

Чего? Да там каждый третий!
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maloy Пачо Эррера 2 часа назад
Наверное имели ввиду открытых) ортодоксов

А так песня старая - опять только их и никого кроме них))
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94k
Редька с хреном Автор поста Пачо Эррера Полчаса назад
Откройте Священные книги: Во времена Мошиаха, а они на дворе, настоящих Израильтян останется 144000 (12 колен - по 12 тысяч).
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3k
Горожанин 3 часа назад
Евреи защищаются от своего порядка... Господи, да что это за евреи пошли?
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94k
Редька с хреном Автор поста 3 часа назад (изменен)
Ещё один ролик с "БРАТВОЙ" в самообороне, в период "первой волны" COVID-19:
Ссылка youtu.be
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94k
Редька с хреном Автор поста бат св Полчаса назад
А может всё таки не австрийский военный, а мальтийский рыцарский, так его сейчас министр обороны РФ С. Шойгу носит - кавалер. Ежели бы в этих крестах было бы что-то зазорное, то Борис Николаевич, Сергей Кожугетович, Джуна (в миру Евгения Ювашевна Давиташвили) на посвящение в Мальтийский орден не согласились и рыцарских крестов принимать бы не стали.
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94k
Редька с хреном Автор поста 19 минут назад
Еврейские ополченцы Нью-Йорка вооружаются и проходят подготовку в целях коллективной самообороны
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16k
бат св Редька с хреном 11 минут назад
мой дедушка-летчик из 4 ГИАП в такие же кресты целился. Попадал,даже орден дали.
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16k
бат св Редька с хреном 6 минут назад
Кстати ельцин заслуженно мог носить медаль США "за победу в холодной воне".Заслужил,сука.
Кстати ельцин заслуженно мог носить медаль США "за победу в холодной воне".Заслужил,сука.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ бат св 3 минуты назад
Увы, времена не те
Увы, времена не те
Увы, времена не те
Увы, времена не те
Увы, времена не те
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