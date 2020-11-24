Еврейские ополченцы Нью-Йорка вооружаются и проходят подготовку в целях коллективной самообороны

Ранее менее года назад, после ряда нападений на евреев, на улицы Нью-Йорка выходили невооружённые патрули "Ангелов-хранителей".

Однако, если "вторая волна" COVID-19 развернётся в полную силу, либо появится другая инфекция, типа COVID-21, а полиция, как и весной не примет должных мер против гопников из BLM, иже организованных толп мародёров, противостояние вполне может принять вооружённый оборот.