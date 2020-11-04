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Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса

Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса (24 фото)

Автор:
04 ноября 2020 08:56
Сообщество : Военное
Метки: Пришельцы   армия   военное   войска   вооружение   спецназ   фантастика   элита   
23623
24

Ну правда - смотришь на них и думаешь - может быть это выдуманный персонаж какой-то игры? А может быть пришельцы высадились на Землю, замаскировались под элитные войска , а мы и не знаем? на самом деле это все сделали мы, люди, и вот теперь можно наслаждаться. Или пугаться...

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Метки: Пришельцы   армия   военное   войска   вооружение   спецназ   фантастика   элита   
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16k
Николай День назад
Ефентьев. Не качок и не в гламурных шмотках. Элита я считаю.
Ефентьев. Не качок и не в гламурных шмотках. Элита я считаю.
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2k
sniper72 41 минуту назад
Старый анекдот вспомнился.

Построение ОМОНовцев. Один опоздал.
- Вы почему опоздали?:
- Понимаете товарищ капитан... Проснулся я сегодня в 6:00 как обычно... пробежал 30 км... отжался 150 раз... одел камуфляж... одел бронежилет, маску, каску... повесил автомат на грудь, пистолет в кобуру засунул... взял саперную лопатку... прицепил резиновую дубинку... сунул в карман баллон "Черемухи"... в ботинок спрятал нож... прицепил наручники... А когда из дома выходил, случайно в зеркало посмотрел и... обосрался.
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1k
Arc_B 59 минут назад
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
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33k
Example 6.2.6 3 часа назад
Круто конечно выглядят, но надо понимать, что экипировка и оснащение таких спец войск - очень дорогая, а ещё дороже -это обучение таких специалистов, поэтому даже богатые страны могут себе позволить всего несколько тысяч таких бойцов на вооружение содержать. И силы таких подразделений - тратятся на узкопрофильные специализированные задачи. Никто такой спецназ в бой отправлять не будет (в идеале вообще всегда боя избегать - пришли, выполнили миссию, незаметно отошли). И даже экипировать по последнему слову техники всю армию - просто чудовищно затратно. Даже не с точки боевых потерь, тупо обслуживать и хранить многие виды ПНВ, противогазов, дальномеров, рации - очень и очень дорого. Один тока американский костюм сапёра (без электронных комплексов и прочих спец машин) стоит порядка 2-х миллионов долларов.
Поэтому всегда прикольно смотреть западные фильмы или в видеть в компьютерных играх, как обычные пехотинцы обвешаны дорогущим скарбом (который зачастую им и не нужен) - идут на штурм города или типо того. В реальности - баллистические очки не всегда в достатке, даже в самой богатой армии.. и не потому что дорого или типо того - тупо логистика могла накосячить, а то что привезли в район боевых действий заранее - пролюбливается самым обычным армейским способом. При мне один раз тягач на аэродроме, сдавая задним ходом (вопреки инструкциям!) раздавил контейнеры с флягами.. чё делать - первые недели, солдат отправляли на задания с пластиковыми бутылками из под газировки, примотанными нейким подобием изоленты к креплениям молле.
Круто конечно выглядят, но надо понимать, что экипировка и оснащение таких спец войск - очень дорогая, а ещё дороже -это обучение таких специалистов, поэтому даже богатые страны могут себе позволить всего несколько тысяч таких бойцов на вооружение содержать. И силы таких подразделений - тратятся на узкопрофильные специализированные задачи. Никто такой спецназ в бой отправлять не будет (в идеале вообще всегда боя избегать - пришли, выполнили миссию, незаметно отошли). И даже экипировать по последнему слову техники всю армию - просто чудовищно затратно. Даже не с точки боевых потерь, тупо обслуживать и хранить многие виды ПНВ, противогазов, дальномеров, рации - очень и очень дорого. Один тока американский костюм сапёра (без электронных комплексов и прочих спец машин) стоит порядка 2-х миллионов долларов. Поэтому всегда прикольно смотреть западные фильмы или в видеть в компьютерных играх, как обычные пехотинцы обвешаны дорогущим скарбом (который зачастую им и не нужен) - идут на штурм города или типо того. В реальности - баллистические очки не всегда в достатке, даже в самой богатой армии.. и не потому что дорого или типо того - тупо логистика могла накосячить, а то что привезли в район боевых действий заранее - пролюбливается самым обычным армейским способом. При мне один раз тягач на аэродроме, сдавая задним ходом (вопреки инструкциям!) раздавил контейнеры с флягами.. чё делать - первые недели, солдат отправляли на задания с пластиковыми бутылками из под газировки, примотанными нейким подобием изоленты к креплениям молле.
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469
Денис Пантюшев 3 часа назад
Наши самые баские. Остальные какие-то петухи.
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231
RuSeek 4 часа назад
Смотря на эти фото мне хотелось бы просто помечтать, вот если бы не было войн и всего с этим связанного, освободилось бы столько человек в этом задействованных, ресурсы можно было бы направить на что-то совершенно другое, образование, науку, экологию и т.д., а это же колоссальные цифры, просто представить на секунду, мы бы сейчас жили вообще в другом мире...
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11k
vostok 8 часов назад
Как говорил один знакомый: Встретимся в реальном бою. ))
Как говорил один знакомый: Встретимся в реальном бою. ))
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5k
Dima 10 часов назад
Опаздывает омоновец на построение, командир требует объяснений. Омоновец отвечает:
Я все сделал как обычно, пробежал с утра 10 километров, отжался 350 раз, умылся, оделся, одел разгрузник, сунул пистолет в кобуру, одел портупею на нее, повесил штык-нож, газовый балон, дубинку резиновую, наручники, повесил на плечо автомат, надел маску, шлем, перед выходом посмотрел на себя в зеркало и обосрался…
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4k
Bhaal 10 часов назад
Володя Якут.

У Володи не было рации, не было никаких новых "прибамбасов" в виде сухого спирта, питьевых трубочек и прочего барахла. Не было даже разгрузки, бронежилет он не взял сам. У Володи был только старый дедовский охотничий карабин с трофейной немецкой оптикой, 30 патронов, фляга с водой и печенье в кармане ватника. Да была шапка-ушанка облезлая. Сапоги, правда, были хорошие, он после прошлогоднего промысла купил их на ярмарке в Якутске, прямо на сплаве у Лены у каких-то заезжих торгашей.

Володя Якут. У Володи не было рации, не было никаких новых "прибамбасов" в виде сухого спирта, питьевых трубочек и прочего барахла. Не было даже разгрузки, бронежилет он не взял сам. У Володи был только старый дедовский охотничий карабин с трофейной немецкой оптикой, 30 патронов, фляга с водой и печенье в кармане ватника. Да была шапка-ушанка облезлая. Сапоги, правда, были хорошие, он после прошлогоднего промысла купил их на ярмарке в Якутске, прямо на сплаве у Лены у каких-то заезжих торгашей.
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692
zu4ara 12 часов назад
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
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9k
Петя Кантроп 12 часов назад
Все это конечно замечательно...но как показывает опыт всех войн вот эти ужасные и страшные бойцы выбиваются в первую неделю-две активных боевых действий и тогда власть, жидко обосравшись от страха за свои драгоценные жопы, взывает о помощи к тому самому простому народу, который она все это время с наслаждением гнобила и считала за скот. Вставай, страна огромная...И простые Иваны, вооруженные АК-47 со складов ДХ и одетые в телогрейки третьего срока носки, опять полезут ценой огромных потерь раздавать пи*з*дюлей всяким рэмбам и прочей нечисти.
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13k
Юлия Петя Кантроп 11 часов назад
Потому что в этих ремб влито очень много бабла, чтоб использовать их как пушечное мясо.
Да, жестоко звучит. Но их воспитывают для "точечных операций", никто и никогда их не поставит на передовую на крупной войне, как и генерал или президент (главнокомандующий) не выбегут с пулемётов или автоматом.
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4k
Bhaal Петя Кантроп 10 часов назад
Не получится. Сейчас воюют небольшие тактические группы. А если устроить зерграш а-ля ВОВ то очень быстро все там и полягут.
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469
Денис Пантюшев Bhaal 3 часа назад
Бгг. Немцы тоже считали, что они коммуняк за месяц раскатают.
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4k
Bhaal Денис Пантюшев 51 секунду назад
Ну так немцы знатных п..дюлей-то нам насовали. Аж до Москвы откатились. Все на волоске было.
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112
alex 12 часов назад
Очешуеть прям какие они все страшные. Для нас. А настоящие террористы болт на них всех забили, и если надо, делают свои дела, вообще забивая на их существование.
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5k
B0n 13 часов назад
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
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4k
IceBazooka 13 часов назад
Вертолетчик шикарен
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2k
uncommon 13 часов назад
что за галимый скриншот из игры?
что за галимый скриншот из игры?
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9k
Леонович 14 часов назад
Одна пуля 5.45 или лучше 7.62 и ряженый падает сраженный и больше ему ничего не хочется, кроме как домой и к маме.
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488
ВЛАДИМИР 14 часов назад
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
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735
Jeugeny Tretyakov ВЛАДИМИР 11 часов назад
Вечная память! Земля ему пухом... Воин!
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−5
SAPER Jeugeny Tretyakov 11 часов назад
Обыкновенный бандит, которого свои же и замочили
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735
Jeugeny Tretyakov SAPER 10 часов назад
Брысь, подстилка фашистская!
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3k
Александр Jeugeny Tretyakov 7 часов назад
Удивляет, что в 2020 все еще есть люди, которые считают всех этих персонажей героями...
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13k
vikklu ВЛАДИМИР 7 часов назад
Это тот, которому новый чехол подарили, деревянный?
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Комментарий удален
−31
Князь Курбский 15 часов назад
Золотогварды где? А то охрана вот у русских. Хозяев.
А к нас зашита страны
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3k
евгений 16 часов назад
А про Ратник не забыли? Там уже реально экзоскелет добавляют.
А про Ратник не забыли? Там уже реально экзоскелет добавляют.
А про Ратник не забыли? Там уже реально экзоскелет добавляют.
А про Ратник не забыли? Там уже реально экзоскелет добавляют.
А про Ратник не забыли? Там уже реально экзоскелет добавляют.
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2k
Serg 16 часов назад
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
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2k
Serg 16 часов назад
Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса
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