Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса

Ну правда - смотришь на них и думаешь - может быть это выдуманный персонаж какой-то игры? А может быть пришельцы высадились на Землю, замаскировались под элитные войска , а мы и не знаем? на самом деле это все сделали мы, люди, и вот теперь можно наслаждаться. Или пугаться...