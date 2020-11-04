Элитные войска мира: как фантастические пришельцы из космоса

Ну правда - смотришь на них и думаешь - может быть это выдуманный персонаж какой-то игры? А может быть пришельцы высадились на Землю, замаскировались под элитные войска , а мы и не знаем? на самом деле это все сделали мы, люди, и вот теперь можно наслаждаться. Или пугаться...
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Лягушки - это элита спецназа ВМС Дании, состоящая из команд профессиональных водолазов и солдат
Солдат австралийской армии из 2-го полка коммандос в аэропорту Авалон, штат Виктория, во время антитеррористической тренировки в мае 2019 года.
Бойцы немецкого спецназа проводят учения во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в командование военно-морской базы в Киле, Германия, 19 января 2016 года.
Norwegion MJK. Marinejegerkommandoen - это подразделение морского спецназа Норвежского командования специальных операций
Группа специальных служб ( SSG ) в Пакистане более известна в стране как « Черные аисты » из-за уникального головного убора
Italian Gruppo di Intervento Speciale (GIS) Итальянские спецназовцы подразделение карабинеров
Spain’s Unidad de Operaciones Especiales - элитное подразделение специальных операций ВМС Испании и морских пехотинцев
Irish Army Rangers - Крыло рейнджеров ирландской армии (ARW), элитные силы специальных операций Сил обороны Ирландии
Управление «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации (Управление «А» ЦСН ФСБ России) — специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
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Построение ОМОНовцев. Один опоздал.
- Вы почему опоздали?:
- Понимаете товарищ капитан... Проснулся я сегодня в 6:00 как обычно... пробежал 30 км... отжался 150 раз... одел камуфляж... одел бронежилет, маску, каску... повесил автомат на грудь, пистолет в кобуру засунул... взял саперную лопатку... прицепил резиновую дубинку... сунул в карман баллон "Черемухи"... в ботинок спрятал нож... прицепил наручники... А когда из дома выходил, случайно в зеркало посмотрел и... обосрался.
Поэтому всегда прикольно смотреть западные фильмы или в видеть в компьютерных играх, как обычные пехотинцы обвешаны дорогущим скарбом (который зачастую им и не нужен) - идут на штурм города или типо того. В реальности - баллистические очки не всегда в достатке, даже в самой богатой армии.. и не потому что дорого или типо того - тупо логистика могла накосячить, а то что привезли в район боевых действий заранее - пролюбливается самым обычным армейским способом. При мне один раз тягач на аэродроме, сдавая задним ходом (вопреки инструкциям!) раздавил контейнеры с флягами.. чё делать - первые недели, солдат отправляли на задания с пластиковыми бутылками из под газировки, примотанными нейким подобием изоленты к креплениям молле.
Я все сделал как обычно, пробежал с утра 10 километров, отжался 350 раз, умылся, оделся, одел разгрузник, сунул пистолет в кобуру, одел портупею на нее, повесил штык-нож, газовый балон, дубинку резиновую, наручники, повесил на плечо автомат, надел маску, шлем, перед выходом посмотрел на себя в зеркало и обосрался…
У Володи не было рации, не было никаких новых "прибамбасов" в виде сухого спирта, питьевых трубочек и прочего барахла. Не было даже разгрузки, бронежилет он не взял сам. У Володи был только старый дедовский охотничий карабин с трофейной немецкой оптикой, 30 патронов, фляга с водой и печенье в кармане ватника. Да была шапка-ушанка облезлая. Сапоги, правда, были хорошие, он после прошлогоднего промысла купил их на ярмарке в Якутске, прямо на сплаве у Лены у каких-то заезжих торгашей.
Да, жестоко звучит. Но их воспитывают для "точечных операций", никто и никогда их не поставит на передовую на крупной войне, как и генерал или президент (главнокомандующий) не выбегут с пулемётов или автоматом.
А к нас зашита страны