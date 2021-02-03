Дожили: старики выясняют отношения при помощи оружия

В полицию обратилась 80-летняя пенсионерка. Она рассказала, что её давний злопыхатель – 64-летний мужчина сначала угрожал ей на улице пневматическим пистолетом, а потом выстелил три раза. При этом одна из пуль попала бабушке в голову.



Полиция проверила камеры наружного видеонаблюдения и нашла запись произошедшего: