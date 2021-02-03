Дожили: старики выясняют отношения при помощи оружия

В небольшом башкирском городе Белебее произошло событие, которое удивило многих жителей.
В полицию обратилась 80-летняя пенсионерка. Она рассказала, что её давний злопыхатель – 64-летний мужчина сначала угрожал ей на улице пневматическим пистолетом, а потом выстелил три раза. При этом одна из пуль попала бабушке в голову.
Полиция проверила камеры наружного видеонаблюдения и нашла запись произошедшего:
Полиция проверила камеры наружного видеонаблюдения и нашла запись произошедшего:
Мужчина был быстро найден. Он дал признательные показания и отдал пневматический пистолет.
Пенсионер рассказал, что хотел напугать женщину из-за давней ссоры и случайно попал ей в голову.
Следователи ещё разбираются в деле, но уже известно, что будет возбуждено дело по статье 213 УК РФ – "Хулиганство".
Пенсионер рассказал, что хотел напугать женщину из-за давней ссоры и случайно попал ей в голову.
Следователи ещё разбираются в деле, но уже известно, что будет возбуждено дело по статье 213 УК РФ – "Хулиганство".
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Он ее добивался 40 лет подряд, а она отбрыкивалась руками и ногами.
Наконец, перед самой смертью, он решил ею завладеть, но получил жесткий отпор клюкой.
- Так не доставайся же ты никому! - воскликнул он и выстрелил ей в голову
Но бабка оказалась вертлявая, увернулась и побежала в полицию строчить на него заяву.
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