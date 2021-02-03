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Дожили: старики выясняют отношения при помощи оружия

Дожили: старики выясняют отношения при помощи оружия (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 13:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Башкирия   Белебей   выстрел   голова   пенсионеры   пистолет   пневматический пистолет   
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В небольшом башкирском городе Белебее произошло событие, которое удивило многих жителей.

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Метки: Башкирия   Белебей   выстрел   голова   пенсионеры   пистолет   пневматический пистолет   
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13  комментариев
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974
Максим 4 часа назад
Возраст никогда не станет показателем ума или опыта. Многие люди очень вертлявы и всё это проходит мимо них.
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153
Vlad 10 минут назад
Ну вот. Не дала, так теперь он и бесится. Штраф и пару месяцев судно выносить от бабушки.
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3k
Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Дожили: старики выясняют отношения при помощи оружия
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10k
Великий Кормчий 41 минуту назад
Ромео и Джульетта, блин...
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304
Сергій Мазуренко 2 часа назад
не дала по молодости.его мстя .свой то не стреляет....
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31k
Опаньки 3 часа назад
хулиганство ....
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21k
Vazari 3 часа назад
"Пенсионер рассказал, что хотел напугать женщину из-за давней ссоры и случайно попал ей в голову."-на видео видна прицельная стрельба в область головы. До Альцгеймера дожил, старый мудак, а за поступки отвечать не научился.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Он ее любил, а она его нет.
Он ее добивался 40 лет подряд, а она отбрыкивалась руками и ногами.
Наконец, перед самой смертью, он решил ею завладеть, но получил жесткий отпор клюкой.
- Так не доставайся же ты никому! - воскликнул он и выстрелил ей в голову
Но бабка оказалась вертлявая, увернулась и побежала в полицию строчить на него заяву.
- "Башкирские Ромео и Джульета", вариант 2021 года.
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11k
KOSTELLO Frank Borman 2 часа назад
Ты злопыхвъателя с воздыхателем то не путай
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59k
Доктор Джонс 3 часа назад
Дожили: старики выясняют отношения при помощи оружия
Дожили: старики выясняют отношения при помощи оружия
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−70
uxusitsuken 3 часа назад
Хорошо не травмат
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
надо было дать ему ещё тогда, лет 20 назад )))
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