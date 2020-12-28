Одинокий дедушка попросил полицейских провести с ним несколько минут на Рождество

В итальянской деревне Альто-Рино самостоятельно живёт 94-летний пенсионер. Ему не с кем было встретить праздник, поэтому он решился позвонить карабинерам.
Синьор Фьоренцо рассказал карабинерам: "Я один дома. Со мной всё в порядке, но я одинок и мне некому сказать рождественский тост. Может ли свободный сотрудник зайти ко мне на 10 минут".
После звонка трое полицейских приехали к дедушке и провели с ним некоторое время. Синьор Фьоренцо рассказал им истории из своей долгой жизни, а затем подняли бокалы с безалкогольными напитками и произнесли тосты. Позже вместе они позвонили по видеосвязи родственникам мужчины.
После звонка трое полицейских приехали к дедушке и провели с ним некоторое время. Синьор Фьоренцо рассказал им истории из своей долгой жизни, а затем подняли бокалы с безалкогольными напитками и произнесли тосты. Позже вместе они позвонили по видеосвязи родственникам мужчины.
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26 декабря карабинеры вернулись к пенсионеру и привезли распечатанное совместное фото. Синьор Фьоренцо поблагодарил и сказал, что тронут их поступком.
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