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Одинокий дедушка попросил полицейских провести с ним несколько минут на Рождество

Одинокий дедушка попросил полицейских провести с ним несколько минут на Рождество (3 фото)

Автор:
28 декабря 2020 11:33
Сообщество : Истории
Метки: доброта   италия   карабинеры   одиночество   пенсионеры   рождество   
606
3
В итальянской деревне Альто-Рино самостоятельно живёт 94-летний пенсионер. Ему не с кем было встретить праздник, поэтому он решился позвонить карабинерам.
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Метки: доброта   италия   карабинеры   одиночество   пенсионеры   рождество   
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12k
Ligov 40 минут назад
Дедуля молодца! Чувство юмора и сообразительность не потеряны...
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Haratemich 3 минуты назад
Наши бы подкинули что нибудь или хату забрали .
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7k
kaboza 4 минуты назад
Здоровья Деду, Респектос Карабинерам, Надеюсь в следующее рождество Дед придумает еще что-нибудь)
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267
Alexander 17 минут назад
немного хиханьки Вам в ленту))).
Ссылка www.youtube.com
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20k
Батончик с маком Полчаса назад
этим и отличаются полицейские от мусоров
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30k
Haratemich Батончик с маком 2 минуты назад
Я там выше уже написал, случись у нас такое , приехали бы и посадили бы на бутылку с шампанским
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30k
Haratemich 2 минуты назад
P.S. И штраф за ложный вызов
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