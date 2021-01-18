Фельдшер из Выборга собрала 2,5 млн рублей для пожилых погорельцев

Виктория Шутова – одна из самых известных работников скорой помощи в стране. С помощью "Инстаграма" она рассказывает своим подписчикам о буднях медиков и поднимает остросоциальные вопросы.
5 января Виктория обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь двум 80-летним пенсионерам, у которых сгорела квартира.
"Полностью выгорела двухкомнатная квартира. В этой квартире проживали два заслуженных педагога города Выборга – учитель с 50-летним стажем Карпова Людмила Семёновна и скульптор и педагог Лейтман Тувий Израилевич".
"Полностью выгорела двухкомнатная квартира. В этой квартире проживали два заслуженных педагога города Выборга – учитель с 50-летним стажем Карпова Людмила Семёновна и скульптор и педагог Лейтман Тувий Израилевич".
×
Источник
Шокированных пенсионеров женщина забрала в благотворительный фонд "Дикони", директором которого является. Она пообещала, что за ними там присмотрят, накормят, ведь в центре также содержатся дети.
"Вы можете перевести помощь для них мне на карту и мы, конечно, ищем честных подрядчиков для ремонта, может кто готов помочь этой семье? Почему мне на карту: у них сгорели все карты, и на их восстановление требуется время. Потому что я пригласила администрацию города вместе со мной контролировать эти деньги, что бы все было очень честно. И я готова дать отчёт за каждый потраченный рубль", – написала фельдшер и волонтёр.
И уже буквально через несколько дней Виктория благодарила всех неравнодушных людей, ведь общими силами получилось собрать почти 2,5 млн рублей!
"Вы можете перевести помощь для них мне на карту и мы, конечно, ищем честных подрядчиков для ремонта, может кто готов помочь этой семье? Почему мне на карту: у них сгорели все карты, и на их восстановление требуется время. Потому что я пригласила администрацию города вместе со мной контролировать эти деньги, что бы все было очень честно. И я готова дать отчёт за каждый потраченный рубль", – написала фельдшер и волонтёр.
И уже буквально через несколько дней Виктория благодарила всех неравнодушных людей, ведь общими силами получилось собрать почти 2,5 млн рублей!
Источник
"Пожилые люди с разных концов страны, звонили и передавали слова поддержки, просили объяснить им, как они могут помочь и как перевести средства. Они рассказывали о своих переживаниях и как долго дружат с семьей".
За эти дни были найдены подрядчики, которые будут ремонтировать квартиру. На это было решено выделить 850 тыс рублей. Остальные средства будут пущены на покупку мебели, необходимого минимума вещей, а также ремонт подъезда и помощь пострадавшим соседям.
За эти дни были найдены подрядчики, которые будут ремонтировать квартиру. На это было решено выделить 850 тыс рублей. Остальные средства будут пущены на покупку мебели, необходимого минимума вещей, а также ремонт подъезда и помощь пострадавшим соседям.
Источник:
Ссылки по теме:
- Супруги помогли бездомному вернуться к семье спустя 20 лет
- Фельдшеры модельной внешности, которые каждый день рискуют своим здоровьем
- "Я не игрушка" - о чем хотят сказать нам собаки
- Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины
- Джеки Чан отдаст половину своего состояния на благотворительность
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...