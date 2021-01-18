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Фельдшер из Выборга собрала 2,5 млн рублей для пожилых погорельцев

Фельдшер из Выборга собрала 2,5 млн рублей для пожилых погорельцев (4 фото)

Автор:
18 января 2021 14:00
Сообщество : Жить в России
Метки: благотворительность   выборг   пенсионеры   пожар   помощь   скорая помощь   фельдшер   
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Виктория Шутова – одна из самых известных работников скорой помощи в стране. С помощью "Инстаграма" она рассказывает своим подписчикам о буднях медиков и поднимает остросоциальные вопросы.
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Метки: благотворительность   выборг   пенсионеры   пожар   помощь   скорая помощь   фельдшер   
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