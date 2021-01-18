Фельдшер из Выборга собрала 2,5 млн рублей для пожилых погорельцев

"Пожилые люди с разных концов страны, звонили и передавали слова поддержки, просили объяснить им, как они могут помочь и как перевести средства. Они рассказывали о своих переживаниях и как долго дружат с семьей".



За эти дни были найдены подрядчики, которые будут ремонтировать квартиру. На это было решено выделить 850 тыс рублей. Остальные средства будут пущены на покупку мебели, необходимого минимума вещей, а также ремонт подъезда и помощь пострадавшим соседям.