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В Башкирском селе школьникам приходится учиться в коровнике - только там есть интернет

В Башкирском селе школьникам приходится учиться в коровнике - только там есть интернет (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 15:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Учёба   дети   дистанционка   интернет   коровник   сёла   фото   
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Прокуратура Башкирии проверяет кадры, которые появились в соцсетях. На них школьники сидят у костра в коровнике, чтобы выйти в сеть и отправить домашнее задание.

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Метки: Башкирия   Учёба   дети   дистанционка   интернет   коровник   сёла   фото   
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14  комментариев
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1k
ALEX 2 часа назад
А где кремлеботы? Что они на это скажут?
Во всём виноват Навальный и либералы?
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6k
klop 6 минут назад
Что известно о школьниках из Башкирии, которые якобы обучались в коровнике?

Прокуратура Куюргазинского района заявила о том, что ученики села Новомусино якобы вынуждены были ходить в здание заброшенной фермы, ловить там мобильный интернет, чтобы иметь возможность присутствовать на онлайн-уроках. В связи с этим мы собрали всю имеющуюся на данный момент информацию об этой непростой истории.

Действительно ли ученики Новомусино были вынуждены посещать онлайн-уроки?

Нет. Школа села была переведена на дистанционное образование, но не на онлайн-обучение, уточняет министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. Это значит, что ученикам отправлялись задания (кейсы) в электронном виде через ватсап, которые нужно скачать, выполнить и вернуть учителю также через ватсап. Никакой видеосвязи со школой при этом нет, как при онлайн-обучении. В федеральных стандартах Минпросвещения России чётко разграничены понятия онлайн-обучения (видеосвязь учителя с учениками, например в Zoom), электронная форма обучения (кейсы по ватсап) и задания в бумажном виде, которые развозят из школ по домам.

Что за дикое видео было размещено в сети, где дети якобы обучались в коровнике при свете костров?

Со слов авторов ролика, это было постановочное видео, которое сняли специально для соцсетей родители школьников. Таким образом они пытались привлечь внимание к своему поселку, чтобы туда быстрее провели высокоскоростной интернет.

Для чего тогда дети ходили в коровник?

Получается, для того, чтобы записать скандальный видеоролик. Хотя в сельской местности скорость интернета местами действительно низкая. Для того чтобы найти точки уверенного приёма, приходится перемещаться в пространстве. К примеру, в первую волну коронавирусной пандемии дети из деревни Кульметово Кигинского района выходили на межевую дорогу, чтобы быстрее загружать электронные кейсы. При этом Минцифры РБ поясняло, что деревня обеспечена мобильным интернетом в стандарте 2G, что вполне достаточно для обмена информацией между учениками и педагогами. В Куюргазинском районе тоже скачивать задания можно было из дома, ходить в коровник не было необходимости. Сейчас все учащиеся занимаются в очной форме.

И что, авторы ролика своего добились?

И да, и нет. В Новомусино скоростной интернет будет подключен в наступающем 2021 году, рассказал глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов. Но оптоволоконная линия подведена к селу задолго до выхода скандального ролика.

Так значит, всё это изначально было манипуляцией?
По сути, да. Как правило, в подобных историях на поверку оказывается всё не совсем так, как это изначально пытаются представить в СМИ заинтересованные стороны. К примеру, несколько лет назад в федеральных СМИ гремела очередная «страшилка », как в Башкирии дети с мучениями ходят по 8 км в школу вдоль железной дороги, а местные власти и в ус не дуют, чтобы организовать им автобус. Тогда выяснилось, что все в этой истории слегка врут и многое недоговаривают. Во-первых, там и рельсов нет, а во-вторых, дети ходили в школу не по своему месту жительства.

Почему же тогда прокуратура говорит, что это не фейк?

Они по-своему правы. Фотографии не фейк с точки зрения изображения. Там реальные дети, реальный коровник. Только ситуация, которую пытались таким образом изобразить авторы фоторепортажа это фейк . Потому что съемки постановочные, а в реальной жизни, конечно же, дети так не учились. Они выполняли задания дома.

https://www.bashinform.ru/news/1538606-chto-izvestno-o-shkolnikakh-iz-bashkirii-kotorye-yakoby-obuchalis-v-korovnike/https://www.bashinform.ru/news/1538606-chto-izvestno-o-shkolnikakh-iz-bashkirii-kotorye-yakoby-obuchalis-v-korovnike/
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24
Юрьевич Полчаса назад
А почему инет в коровнике, а не, например, в сортире? Было бы круче, если сидели бы в сортире! И что-то в этом коровнике коров не видно, а видно какие-то развалины? Что, в этих развалинах, который они называют коровником есть инет? И зачем было проводить инет в этот "коровник", а не, например, в местный клуб или другое благоустроенное место? А в чём проблема купить провод и провести инет от этого "коровника" в дом? В чём проблема купить уличную мощную антенну wifi, поставить её на крыше этого "коровника" и ловить инет в домах?
Ну если не хотят ничего делать для всех, то пусть каждый пользуется мобильным инетом! В чём проблема то? У нас в деревне в московской области нет проводного инета и 3g ловится плохо, я купил уличную антенну, воткнул её в модем и получил 10Мбит скорости, чем и пользуюсь.

Если жить по принципу - Мне надо - поэтому Вы создайте мне халявные условия ибо сам я делать ничего не хочу, то можно и в развалинах посидеть... бесплатно же.

PS Блин, да даже если в коровнике! Ну отгородите угол тем же полиэтиленом и поставите внутрь печку электрическую или обычную буржуйку, сколотите столы и скамейки из досок! Даже зимой там можно будет заниматься и без верней одежды и перчаток! В чём проблема то? В лени и рукожопости?
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239
Миша Полчаса назад
Хорошо раньше там коровы жили. Интернет небось только из коровника может работать, а Wi-Fi интернет в частный дом это же как вилла на Сейшелах...
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Комментарий удален
−24
673
Nane First NameLast Час назад
Покажите этот видос яжедетям и ихним яжематерям! А лучше их в этот коровник отправить без полиэтилена на месяцок. Пусть поснимают видосы, как коровы и бычки нарушают их права!


Кто хочет учиться - тот будет. А кто не хочет - того не заставишь(разве что ремнём). И никогда не найдёшь никакие "правильные" слова или "особый" подход.
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24
Юрьевич Nane First NameLast Полчаса назад
Это из серии - дайте нам деньги, а то делать ничего не хочется!
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371
Serg Dex Час назад
Проблема решаема элементарно, с трёх шагов, магазин, привезти в село, установить, но этим некому там заниматься. Штаты в городских администрациях раздувают всякими шлюхами а летучку для из it-ишников для решения таких проблем создать не могут, дубы на всех уровнях.
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12k
Объект реальности 2 часа назад
Нахрена коровам интернет?
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