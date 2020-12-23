В Башкирском селе школьникам приходится учиться в коровнике - только там есть интернет

Прокуратура Башкирии проверяет кадры, которые появились в соцсетях. На них школьники сидят у костра в коровнике, чтобы выйти в сеть и отправить домашнее задание.
В селе Новомусино Куюргазинского района во время дистанционного обучения школьники вынуждены жечь костры, сидя в коровнике. Ведь мобильный интернет работает только там. Фотграфии разлетелись по сети, и министр образования Айбулат Хажин даже назвал их фейками. Хажин обращался в Роскомнадзор с просьбой удалить публикации с фото, которые он счёл постановкой.
Однако, на видео, которое появилось в сети, чётко видно, как школьники сидят на каких-то плитах, накрывшись полиэтиленом. Видео было снято одной из преподавательниц. Наконец на эту ситуацию обратила внимание прокуратура.
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В прокуратуре подчеркивают, что школьники были переведены на дистанционное обучение, хотя ранее в отделе образования заявляли, что школьники из Новомусино учатся в малокомплектной школе соседней деревни.
«Прокуратура Башкирии провела проверку сообщений СМИ о том, что школьники в селе Новомусино Куюргазинского района в период дистанционного обучения были вынуждены учиться в здании старого коровника», — передает «Коммерсант»
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Во всём виноват Навальный и либералы?
Прокуратура Куюргазинского района заявила о том, что ученики села Новомусино якобы вынуждены были ходить в здание заброшенной фермы, ловить там мобильный интернет, чтобы иметь возможность присутствовать на онлайн-уроках. В связи с этим мы собрали всю имеющуюся на данный момент информацию об этой непростой истории.
Действительно ли ученики Новомусино были вынуждены посещать онлайн-уроки?
Нет. Школа села была переведена на дистанционное образование, но не на онлайн-обучение, уточняет министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. Это значит, что ученикам отправлялись задания (кейсы) в электронном виде через ватсап, которые нужно скачать, выполнить и вернуть учителю также через ватсап. Никакой видеосвязи со школой при этом нет, как при онлайн-обучении. В федеральных стандартах Минпросвещения России чётко разграничены понятия онлайн-обучения (видеосвязь учителя с учениками, например в Zoom), электронная форма обучения (кейсы по ватсап) и задания в бумажном виде, которые развозят из школ по домам.
Что за дикое видео было размещено в сети, где дети якобы обучались в коровнике при свете костров?
Со слов авторов ролика, это было постановочное видео, которое сняли специально для соцсетей родители школьников. Таким образом они пытались привлечь внимание к своему поселку, чтобы туда быстрее провели высокоскоростной интернет.
Для чего тогда дети ходили в коровник?
Получается, для того, чтобы записать скандальный видеоролик. Хотя в сельской местности скорость интернета местами действительно низкая. Для того чтобы найти точки уверенного приёма, приходится перемещаться в пространстве. К примеру, в первую волну коронавирусной пандемии дети из деревни Кульметово Кигинского района выходили на межевую дорогу, чтобы быстрее загружать электронные кейсы. При этом Минцифры РБ поясняло, что деревня обеспечена мобильным интернетом в стандарте 2G, что вполне достаточно для обмена информацией между учениками и педагогами. В Куюргазинском районе тоже скачивать задания можно было из дома, ходить в коровник не было необходимости. Сейчас все учащиеся занимаются в очной форме.
И что, авторы ролика своего добились?
И да, и нет. В Новомусино скоростной интернет будет подключен в наступающем 2021 году, рассказал глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов. Но оптоволоконная линия подведена к селу задолго до выхода скандального ролика.
Так значит, всё это изначально было манипуляцией?
По сути, да. Как правило, в подобных историях на поверку оказывается всё не совсем так, как это изначально пытаются представить в СМИ заинтересованные стороны. К примеру, несколько лет назад в федеральных СМИ гремела очередная «страшилка », как в Башкирии дети с мучениями ходят по 8 км в школу вдоль железной дороги, а местные власти и в ус не дуют, чтобы организовать им автобус. Тогда выяснилось, что все в этой истории слегка врут и многое недоговаривают. Во-первых, там и рельсов нет, а во-вторых, дети ходили в школу не по своему месту жительства.
Почему же тогда прокуратура говорит, что это не фейк?
Они по-своему правы. Фотографии не фейк с точки зрения изображения. Там реальные дети, реальный коровник. Только ситуация, которую пытались таким образом изобразить авторы фоторепортажа это фейк . Потому что съемки постановочные, а в реальной жизни, конечно же, дети так не учились. Они выполняли задания дома.
https://www.bashinform.ru/news/1538606-chto-izvestno-o-shkolnikakh-iz-bashkirii-kotorye-yakoby-obuchalis-v-korovnike/https://www.bashinform.ru/news/1538606-chto-izvestno-o-shkolnikakh-iz-bashkirii-kotorye-yakoby-obuchalis-v-korovnike/
Ну если не хотят ничего делать для всех, то пусть каждый пользуется мобильным инетом! В чём проблема то? У нас в деревне в московской области нет проводного инета и 3g ловится плохо, я купил уличную антенну, воткнул её в модем и получил 10Мбит скорости, чем и пользуюсь.
Если жить по принципу - Мне надо - поэтому Вы создайте мне халявные условия ибо сам я делать ничего не хочу, то можно и в развалинах посидеть... бесплатно же.
PS Блин, да даже если в коровнике! Ну отгородите угол тем же полиэтиленом и поставите внутрь печку электрическую или обычную буржуйку, сколотите столы и скамейки из досок! Даже зимой там можно будет заниматься и без верней одежды и перчаток! В чём проблема то? В лени и рукожопости?
Кто хочет учиться - тот будет. А кто не хочет - того не заставишь(разве что ремнём). И никогда не найдёшь никакие "правильные" слова или "особый" подход.