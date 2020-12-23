В Башкирском селе школьникам приходится учиться в коровнике - только там есть интернет

В прокуратуре подчеркивают, что школьники были переведены на дистанционное обучение, хотя ранее в отделе образования заявляли, что школьники из Новомусино учатся в малокомплектной школе соседней деревни.

«Прокуратура Башкирии провела проверку сообщений СМИ о том, что школьники в селе Новомусино Куюргазинского района в период дистанционного обучения были вынуждены учиться в здании старого коровника», — передает «Коммерсант»