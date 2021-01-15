Большая подлость: мужчина украл телефон у упавшего пенсионера

Позже пенсионер понял, что из кармана пропал телефон стоимостью 14 000 рублей.



Он обратился в полицию, и стражи порядка быстро вычислили, что вор сдал средство связи в ближайший комиссионный магазин. А из-за того, что он оставил свои данные, то его быстро нашли.



Вором оказался 39-летний, ранее судимый уфимец. Он уже арестован. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.