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Большая подлость: мужчина украл телефон у упавшего пенсионера

Большая подлость: мужчина украл телефон у упавшего пенсионера (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 10:20
Сообщество : Криминал
Метки: вор   грабёж   кража   пенсионер   сотовый телефон   уфа   
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65-летний житель Уфы поскользнулся и упал в зоне видимости камеры видеонаблюдения наблюдения.

Источник:

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Метки: вор   грабёж   кража   пенсионер   сотовый телефон   уфа   
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26  комментариев
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34k
dima423 46 минут назад
окуенно срок себе намутил))) но человек говно, не жалко)
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7k
SpoiltNail 3 минуты назад
ну вот нафига?
недавно нашел тел на детской площадке. рядом никого. хорошо, что не заблокирован был. нашел в контактах "мама" позвонил и договорился передать.
ну не заработок это, если чужое.
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26k
Rest Tremor 6 минут назад
Биомусор.
Биомусор.
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−45
цисовскЪй 15 минут назад
вот она, путенская росия
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2k
Алекс цисовскЪй 12 минут назад
причем тут Путин?
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1k
Руслан Новак цисовскЪй 10 минут назад
Я конечно не сторонник Путина, но к чему ты это перднул?
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13k
Hairy. 16 минут назад
Недавно на улице около меня девица наушники беспроводные уронила и не заметила, пошла дальше, я её окликнул тут же, она ну очень рада была)) Я молодец
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12k
Роберт Шекли 24 минуты назад
Почему грабеж, а не кража?
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2k
Алекс Роберт Шекли 12 минут назад
Это грабеж
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1k
Георгий Полчаса назад
Почему грабеж-то? Тут кража.
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10k
Евгений Полчаса назад
Очень хорошо, что мы осуждаем укравшего телефон. Очень плохо что молчим про укравших пенсию.
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1k
Роман Бумеров Евгений 19 минут назад
Вам, украинцу из Днепропетровска, больнее всего за Российские пенсии? Давайте поговорим за ваши цены на газ :)
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37k
Войнов Роман Бумеров 13 минут назад
Так может он про украинские пенсии пишет?
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31k
Олег Роман Бумеров 12 минут назад
Большая подлость: мужчина украл телефон у упавшего пенсионера
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2k
Нескучный сад Полчаса назад
Украл, выпил, в тюрьму...
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2k
Алекс Нескучный сад 11 минут назад
романтика)))
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3k
Борис Карабанов 39 минут назад
Идеальное преступление: под камерой наблюдения при живом свидетеле украсть телефон и сдать его в ближайшую комиссионку, оставив свои паспортные данные. Хочу в тюрьму?
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58k
Viktor Борис Карабанов 12 минут назад
Вот поэтому я всегда говорил, что гопники - это тупорылые мрази, у которых мозгов - ноль! Или под камерой хлебало своё засветят, или как здесь мобилу в комок сдадут со своими данными!
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16k
babuby 39 минут назад
Надеюсь что весь срок он на параше проживёт!
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37k
Войнов babuby 11 минут назад
Да там все такие же утырки сидят, он среди них будет как родной.
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58k
Viktor 42 минуты назад
Мразь, сжечь утырка!
У меня тёща давным-давно, уже больная в магазин попёрлась (по своей инициативе, хотя нужды в этом не было никакой) и сознание потеряла на улице. Так очнулась от того, что кто-то по шее шарит - цепочку ищет! Твари, поубивал бы!
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4k
Серега Viktor 22 минуты назад
Ну думали что пульс искали?
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1k
Fara Zolkin 43 минуты назад
Ребята посмотрите это видео. Своровал недочеловек, а животное. Но остальные,почему даже не помогли, настолько по..ю?!
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2k
Андрей 48 минут назад
Типа телефон - подло, а пенсию нет?
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1k
Георгий Андрей Полчаса назад
Тонко)
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