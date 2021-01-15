Большая подлость: мужчина украл телефон у упавшего пенсионера

65-летний житель Уфы поскользнулся и упал в зоне видимости камеры видеонаблюдения наблюдения.
Пенсионер сильно ушибся и не смог быстро подняться. Прохожие или не видели случившегося, или попросту проходили мимо. Но один мужчина подошёл к упавшему и сделал вид, что помогает ему. Так и не подняв пожилого человека, он ушёл.
Позже пенсионер понял, что из кармана пропал телефон стоимостью 14 000 рублей.
Он обратился в полицию, и стражи порядка быстро вычислили, что вор сдал средство связи в ближайший комиссионный магазин. А из-за того, что он оставил свои данные, то его быстро нашли.
Вором оказался 39-летний, ранее судимый уфимец. Он уже арестован. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.
Он обратился в полицию, и стражи порядка быстро вычислили, что вор сдал средство связи в ближайший комиссионный магазин. А из-за того, что он оставил свои данные, то его быстро нашли.
Вором оказался 39-летний, ранее судимый уфимец. Он уже арестован. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.
А вот другая недавняя история из Уфы: россиянин проучил воров, сливающих бензин
В одном из дворов Уфы жильцы неоднократно сталкивались со сливом бензина из автомобилей. И народный мститель решил наказать воров.
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недавно нашел тел на детской площадке. рядом никого. хорошо, что не заблокирован был. нашел в контактах "мама" позвонил и договорился передать.
ну не заработок это, если чужое.