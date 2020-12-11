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Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание работать за копейки

Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание работать за копейки (6 фото)

Автор:
11 декабря 2020 12:14
Сообщество : Политика
Метки: Агидель   Башкирия   деньги   зарплата   политика   центр занятости   
6824
6
Есть в Башкирии городок Агидель с населением около 14 тыс человек. И его мэр Фанис Гильванов через соцсети обратился с "пронзительной" речью к своим горожанам.
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Метки: Агидель   Башкирия   деньги   зарплата   политика   центр занятости   
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5k
sivanov1079 2 часа назад
Если доживу, то пенсией и узнаю как жить на 12к...
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4k
Александр Иванов sivanov1079 Час назад
Я дожил. Как раз 12 000. 6000-коммуналка, 3000-лекарства. Живу и ни в чём себе не отказываю. Жду когда жена выйдет на пенсию. Вот заживём!
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64k
Пётровыч 2 минуты назад
Так, если люди не хотят идти на работу за минималку, значит у них есть работу получше. Если за минималку не идут, значит хватает денег не работать вообще, иначе логики в открытых вакансиях нету.
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26k
Aleksandr 2 минуты назад
Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание работать за копейки
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980
Алексей 6 минут назад
после этого, чувствуется у него прибавится собеседников в сети по этому вопросу ))))
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26k
Rest Tremor 8 минут назад
Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание работать за копейки
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37k
Александр 18 минут назад
Ну хорошо, маленькие оклады. Но 15к лучше чем 0 мне кажется...
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9k
koleos72 Александр 4 минуты назад
Там, как мне кажется, ещё дело в квалификации! Если ты инженер со стажем, то можешь выбирать. Но пишут, в основном те, кто ни учиться ни креститься!(ну, там, молиться) Хочешь есть-иди работай!
Только в нашем районе (зап.сиб.) нужны те, кому деньги не нужны!
. В 18 лет устроится, вообще не вариант! Как и в 50сят. Пишут что требуются, а приходишь-от винта! Ну, или месяц на адаптацию - бесплатно!
Агидель, вроде бритвы делали, или холодильники!

Ху.йня,переживём!
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1k
Чучело Мяучело 21 минуту назад
Да во всех мелких городишках такая ситуевина с рынком труда. И с мэрами. К нам тоже чидора московского поставили, ему глубоко покую, через пару лет ротация и чихал он на все. Так, номер отбывает.
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37k
Александр Чучело Мяучело 14 минут назад
Короче в одной из саг Глена Кука, дитя тьмы вроде, была такая империя зла - Шин Сан вроде. Там короче такая политика была. Народ избирал глав в правительство сам изтех, кого считал достойными. Например из владельцев крупных предприятий. Хочет или не хочет кандитдат на должность не спрашивали. Но если его выбрали, у него забиралось все имущество. Правил он там свой срок, после срока, если жителей все устраивало - ему возвращали все имущество и + бонус. Если не устраивал - забирали все на покрытие расходов от его косяков )
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10k
Евгений 21 минуту назад
Человек получает трёшку баксов в месяц и удивляется почему люди не хотят за 170 долларов работать. И где работать? В лучшем городе для жизни. Как Торонто, только Агидель.
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451
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Макарошки везде стоят одинаково! 17 тысяч это средний класс! Зажрались и работать не хотят!
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11k
* 43 минуты назад
Инженеру предлагают на 2 тысячи больше, чем дворнику... Интересно, почему не идут.
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1k
Oleg Biggpike 44 минуты назад
как вы думаете, из какой он партии?
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451
☣️Месть печенегов☣️ Oleg Biggpike Полчаса назад
Сто пудов либерал, поклонник навального.

Не угадал?
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966
akurys 47 минут назад
Вот вы врете! По данным росстата в России зарплаты у всех не меньше 47 тысяч рублей! А у всех остальных ещё больше! Работать не пробовали? В Америке вон вообще в негров стреляют, а вы посмотрите как плохо в уркаине! Россия сейчас совершает рывок за рывком и все это благодаря гениальному многоходовочнику! Надо просто еще лет 25 потерпеть и все в рай, а враги в ад! Вот!
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2k
Mart Daav akurys 36 минут назад
ты забыл про высокие цены на жизнь на Западе - продукты, коммуналка, топливо.
там же все вообще в минус работают, и еще гейпарады проводят
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−44
rock 49 минут назад
залупутинец не охренел часом ?
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918
Сергей Час назад
Эти гладкомордые демагоги даже не пытаются вникнуть в суть, у них своё, "аппаратное мышление".
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56k
Опиум для народа Сергей 43 минуты назад
Просто он имел в виду своих потомков.Как будут жить его внуки,если рабы работать отказываются?
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4k
кот базилий Час назад
Очередная власть "умное" сказала.
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3k
Владимир Час назад
выбирайте в следующий раз уборщицу или дворника а не его.
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788
Василий Кортнев Владимир Час назад
а там прямые выборы?
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−111
Максим Час назад
Сам тогда пусть снимается с должности и идет работать туда за 15 тыщ. Год два поживет этой жизнью может что нибудь сделает полезного для своих граждан потом. А то лежит в ванне наполненной черной икрой и великим кормчим себя возомнил.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Негры на плантациях вобще ничего кроме еду и воды не получали
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2k
Азиз Ниязов Дарвин и аморальная премия Час назад
Ну и работали соответственно. У наёмника КПД выше был, даже с учётом оплаты труда
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3k
Дмитрий Азиз Ниязов 36 минут назад
Уй. Наемника до полусмерти нельзя плетью мудохать, его нельзя заставить работать по 20 часов сутки. КПД может и выше, но совокупная отдача ниже.
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84
leonid zilb Час назад
вас бы всех в Израиль в 91 году. Вот тогда вы бы знали то такое работа за копейки! За минимум. И не кассиром а сварщиком под солнцем когда +40.
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56k
Опиум для народа leonid zilb 39 минут назад
Тебя в твой Сраиль силком гнали? Ох"еть теперь-заставили жида работать,лохокост устроили...)))
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2k
Mart Daav leonid zilb Полчаса назад
а еще бы в крепостных походили в 18-ом веке - так вообще бы оценили счастье труда за 13 тыс.
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3k
Дмитрий leonid zilb Полчаса назад
Ну да, а тут то в 91 народ с жиру бесился незнал акции газпрома на ваучер или лукойла купить, чтоб потом на дивиденды до пенсии не работать...
Муйню не неси, сам свалил к пейсатым, тебя никто не гнал, а тут у большинтва альтернативы не было. Особенно когда начали сокращать гос.служащих не из членовников а нормальных, военный и прочих, вот как думаешь куда идти Военному ракетчику из ПВО когда ему до пенсии еще 15 лет? Тогда в такси как сейчас нельзя было попасть, ток по блату, и охранников тогда столько не было и не нужны они были.
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9k
Великий Кормчий Час назад
Простите, а за эти деньги что, на работу ходить ещё нужно?
Я бы к ним инструктором по физре устроился с удовольствием!
Только на удалёнке.
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