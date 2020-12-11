Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание работать за копейки

Некоторые жители посетовали, что без опыта работы на ту же швейную фабрику не берут. А в самом городе есть только один колледж, который подготавливает специалистов по монтажу систем газоснабжения и электриков, которые уезжают вахтой на север, а также автомехаников и операторов ЭВМ. А молодёжь, которая едет учиться в крупные города на другие специальности, попросту не хочет возвращаться в Агидель на зарплаты в 13-17 тыс рублей. И это до налогообложения.