Мэр небольшого российского города отчитал жителей за нежелание работать за копейки

Есть в Башкирии городок Агидель с населением около 14 тыс человек. И его мэр Фанис Гильванов через соцсети обратился с "пронзительной" речью к своим горожанам.
На своей страничке во ВКонтакте мужчина написал, что в растерянности и не может понять, какая работа нужна агидельцам. Ведь в службе занятости множество свободных вакансий: и медсестры, и повара, и швеи, и врачи, и сметчики, и водители. И жители города на них не идут.
"Тогда, кем же мы хотим работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!!! Что это все означает? Не по-ни-маю! Так мы не сможем сохранить даже поликлинику, а хотим, чтобы у нас была больница. Как мы сможем уговорить других инвесторов, если даже построив хороший, с современными швейными машинами цех, предприниматель не может набрать людей хотя бы на одну смену. А ведь цех может работать в две, а-то и в три смены! Дорогие мои, не правильно все это! Нам надо измениться! Иначе мы лишимся всего - поликлиники, колледжа, школ, детских садов, города! Где жить будем? Где будут жить наши дети, внуки? Лично я очень встревожен. А вы?" – проникновенно написал мэр.
Местные жители возмущены положением дел не меньше. В комментариях написали, что невозможно прожить на 15 тыс, которые предлагают в центре занятости, а ведь нужно ещё платить коммуналку, проезд до работы и кормить 1-2 детей.
"Тогда, кем же мы хотим работать? Все эти рабочие места на сегодня пустуют!!! Что это все означает? Не по-ни-маю! Так мы не сможем сохранить даже поликлинику, а хотим, чтобы у нас была больница. Как мы сможем уговорить других инвесторов, если даже построив хороший, с современными швейными машинами цех, предприниматель не может набрать людей хотя бы на одну смену. А ведь цех может работать в две, а-то и в три смены! Дорогие мои, не правильно все это! Нам надо измениться! Иначе мы лишимся всего - поликлиники, колледжа, школ, детских садов, города! Где жить будем? Где будут жить наши дети, внуки? Лично я очень встревожен. А вы?" – проникновенно написал мэр.
Местные жители возмущены положением дел не меньше. В комментариях написали, что невозможно прожить на 15 тыс, которые предлагают в центре занятости, а ведь нужно ещё платить коммуналку, проезд до работы и кормить 1-2 детей.
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Интересно, что доход мэра за 2019 год более 2 млн рублей и многие комментаторы написали, что ему должно быть стыдно призывать работать за копейки, когда сам ежемесячно получает сотни тысяч.
Некоторые жители посетовали, что без опыта работы на ту же швейную фабрику не берут. А в самом городе есть только один колледж, который подготавливает специалистов по монтажу систем газоснабжения и электриков, которые уезжают вахтой на север, а также автомехаников и операторов ЭВМ. А молодёжь, которая едет учиться в крупные города на другие специальности, попросту не хочет возвращаться в Агидель на зарплаты в 13-17 тыс рублей. И это до налогообложения.
А вы бы смогли прожить на 15 тыс рублей?
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Только в нашем районе (зап.сиб.) нужны те, кому деньги не нужны! . В 18 лет устроится, вообще не вариант! Как и в 50сят. Пишут что требуются, а приходишь-от винта! Ну, или месяц на адаптацию - бесплатно!
Агидель, вроде бритвы делали, или холодильники!
Ху.йня,переживём!
Не угадал?
там же все вообще в минус работают, и еще гейпарады проводят
Муйню не неси, сам свалил к пейсатым, тебя никто не гнал, а тут у большинтва альтернативы не было. Особенно когда начали сокращать гос.служащих не из членовников а нормальных, военный и прочих, вот как думаешь куда идти Военному ракетчику из ПВО когда ему до пенсии еще 15 лет? Тогда в такси как сейчас нельзя было попасть, ток по блату, и охранников тогда столько не было и не нужны они были.
Я бы к ним инструктором по физре устроился с удовольствием!
Только на удалёнке.