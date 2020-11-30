Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома

Кандидат в президенты США Джо Байден заявлял, что ключевые посты в администрации отдаст женщинам. Похоже, он держит своё слово. На пост пресс-секретаря Белого дома он утвердил Джен Псаки, которая уже работала с прессой при Бараке Обаме и знаменита своими неоднозначными высказываниями касательно конфликта Украины и России из-за Крыма.
Заявление Байдена опубликовано на официальном сайте политика. В нём говорится, что новый президент испытывает гордость относительно своего решения.
«Я испытываю гордость, объявляя о том, что впервые группа ключевых сотрудников Белого дома по взаимодействию со СМИ состоит исключительно из женщин», - отметил Байден.
Джен Псаки знаменита благодаря своим глупым высказываниям. Самыми популярными из них стали:
- Обещание перебросить флот США к берегам Белоруссии, при том, что страна не граничит с морями вообще.
- Псаки поведала миру о неких «карусельных механизмах» голосования в ДНР и ЛНР, однако так и не пояснила, что это за механизмы, оставив нас в неведении.
- Так же Джен Псаки рассказала о том, что в Россию природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину.
Это лишь самые яркие изречения Джен Псаки. Ещё немного можно увидеть тут:
В случае победы в президентских выборах "демократа" Джо Байдена в Белый дом, вслед за ним может вернуться и знаменитая Джен Псаки, которая при президенте Обаме служила официальным представителем Госдепа и изрядно посмешила народ, делая не выдерживающие никакой критики заявления.
Ждём новых мемов?
Источник:
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Не понял. А черных геев-трансмутантов куда дел?! Нетолерантненько.
вас же читают дети!