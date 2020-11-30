Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома

Кандидат в президенты США Джо Байден заявлял, что ключевые посты в администрации отдаст женщинам. Похоже, он держит своё слово. На пост пресс-секретаря Белого дома он утвердил Джен Псаки, которая уже работала с прессой при Бараке Обаме и знаменита своими неоднозначными высказываниями касательно конфликта Украины и России из-за Крыма.