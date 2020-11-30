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Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома

Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома (4 фото)

Автор:
30 ноября 2020 15:40
Сообщество : Жизнь в США
Метки: байден   белый дом   политика   пресс-секретарь   псаки   сша   фото   
2796
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Кандидат в президенты США Джо Байден заявлял, что ключевые посты в администрации отдаст женщинам. Похоже, он держит своё слово. На пост пресс-секретаря Белого дома он утвердил Джен Псаки, которая уже работала с прессой при Бараке Обаме и знаменита своими неоднозначными высказываниями касательно конфликта Украины и России из-за Крыма.

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Метки: байден   белый дом   политика   пресс-секретарь   псаки   сша   фото   
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35  комментариев
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53k
Racer777 Час назад
Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома
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4k
Leo Sun Минуту назад
Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома
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42k
Михалыч Минуту назад
- Полковник Мэтью Ли!
- Я!
- Подготовьте неудобные вопросы...
- Есть!
- Полковник Мэтью Ли! - Я! - Подготовьте неудобные вопросы... - Есть!
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26k
Slonyash 6 минут назад
Окуенное назначение! Президент-маразматик, секретарь - упоротая дура!
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17k
Vital Idol 11 минут назад
где сиськи? все остальное не имеет смысла....
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5k
Vampire 13 минут назад
Скучал. Без этой дуры и новости - не новости.
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1k
cnob7 13 минут назад
ждем новых перлов. президент- старый маразматик, пресс секретутка- тупорылая овца. жалко, что Маккейн коньки отбросил-был бы прекрасным министром обороны
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2k
m1skam 14 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Oleg Biggpike 15 минут назад
захарова покруче однозначно
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9k
Великий Кормчий Полчаса назад
Ну хоть демотиваторы не переделывать...
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1k
Гур Полчаса назад
Ну наконец-то хорошие новости из США..
Ну наконец-то хорошие новости из США..
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2k
VL Полчаса назад
урррааааа!!! даёшь псакинг!!! обхохочемся теперь опять
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904
Инквизитор РФ Полчаса назад
О, подруга кличко) поржем))))
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2k
Слава Кокаинум 39 минут назад
Надеюсь она не сдулась за эти годы. Жги, Джен))
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2k
Алекс 42 минуты назад
Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома
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11k
робт 49 минут назад
псакинг 2.0
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2k
александр Час назад
жить стало веселей
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556
Nane First NameLast Час назад
состоит исключительно из женщин
---------------
Не понял. А черных геев-трансмутантов куда дел?! Нетолерантненько.
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома
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910
Педигри Час назад
Байден возвращает "лучших" людей Обамы. Вообще мне кажется, что Байден это Обама 2, только более старая версия и со всеми вытекающими последствиями: Деменция + старческий маразм.
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16k
бат св Педигри 55 минут назад
Обама прибежал и тебе минус поставил...обиделся,наверное
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4k
Летучий Мыш Педигри 45 минут назад
"Байден это Обама 2". Убеленный, такссскзать, сединами и вообще
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910
Педигри бат св 44 минуты назад
У Хуссейныча армия поклонников, особенно в/на Украине.
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36k
Нейтралитет Педигри 10 минут назад
*со всеми вытекающими последствиями*
вас же читают дети!
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7k
Danil Sochin Час назад
Значит будем ждать новых "перлов"...
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