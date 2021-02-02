Здесь нужно поблагодарить в чем-то гениального, а в чем-то глупого Паганеля. И навсегда исключить его из состава географического общества, поскольку практически все выдвигаемые им версии оказались ошибочными. А остров Табор, на котором и нашли капитана Гранта, Жак даже не рассматривал в качестве варианта.

Да и следуя простой логике, которой должны были придерживаться взрослые и, в общем-то, неглупые персонажи, Австралию и Патагонию определенно нужно было исключить из списка, поскольку за два прошедших года Гарри Грант уж точно успел бы добраться до какого-то населенного пункта. Добираться из Патагонии в Австралию через Атлантический и Индийский океаны значительно дальше, нежели через Тихий. Но если бы яхта направилась через Тихий, то поиски увенчались бы успехом гораздо раньше. Впрочем, тогда увлекательное путешествие, будоражащее умы романтиков вот уже более 150 лет, закончилось бы гораздо быстрее.

А кто из персонажей этого романа Жюля Верна импонирует вам больше всего и почему?