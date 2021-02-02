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Почему в поисках капитана Гранта героям романа Жюля Верна пришлось посетить все материки, через которые проходила параллель 37° 11' ю. ш.?

Почему в поисках капитана Гранта героям романа Жюля Верна пришлось посетить все материки, через которые проходила параллель 37° 11' ю. ш.? (3 фото)

Автор:
02 февраля 2021 10:30
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Герой   жюль верн   персонаж   почемучка   приключение   причина   путешествие   роман   
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Когда герои романа «Дети капитана Гранта» посетили все материки, пытаясь отыскать потерпевших кораблекрушение, у читателей невольно возникает по этому поводу вопрос – зачем автор заставил их проделать такой долгий и сложный путь? И можно ли было его сократить, немного подумав?

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Метки: Герой   жюль верн   персонаж   почемучка   приключение   причина   путешествие   роман   
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12  комментариев
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13k
speaktr-st 59 минут назад
Это методичка для ЕГЭшников, что-ли? Для тех кто читал/смотрел - это очевидно.
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21k
Alexader Zhiriakov 21 минуту назад
Приятно свысока судить великого писателя, который, к сожалению, не дожил до правильного понимания своего произведения...
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9k
Алексей Полчаса назад
Потому что Паганель все берега попутал и начал вообще не с того судна
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3k
Вовочка. 38 минут назад
Дурак чтоли? Это для читателей написано. Не для отчета.
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6k
Константин Касьянов 39 минут назад
Почему в поисках капитана Гранта героям романа Жюля Верна пришлось посетить все материки, через которые проходила параллель 37 11' ю. ш.?
Эммм! ... Ответ! Потому что ГЛАДИОЛУС!
А если серьёзно, это художественное произведение Жюль Верна и ВСЁ!!!!
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28k
семён 48 минут назад
Забавно, но с этой же проблемой ко мне подошла дочка пару дней назад- в учебнике географии 5-го класса полностью идентичный вопрос. Вот я и думаю: это прогресс или регресс, что Фишки становятся филиалом Мурзилки?
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17k
Андрей Иванов 50 минут назад
Жюль Верн один из немногих авторов "твёрдого НФ" и входит в совсем уж небольшую группу авторов научно-популярной фантастики, где "популярной" - от популяризация. Цель книги не описать приключение нескольких придурков, а описать географию, природу и т.д. Южного полушария. Это и сейчас работает, а в то время - это википедия в одном флаконе с Дроздовым. Поэтому Паганелю и пришлось тупить и выворачиваться
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52k
Андрей Андрей Иванов 41 минуту назад
В детстве читал подобное произведение: "Приключения Томека Вильмовского" А.Шклярского. Там тоже всё построено как путешествия по разным континентам Земли.
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3k
Вовочка. Андрей Иванов 39 минут назад
Паганелю пришлось взять весь удар, чтоб читателям было интересней читать. Без него рассказик получился бы.
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12k
Yasen_Perec 53 минуты назад
Из Патагонии в Австралию у них на пути был остров остров Тристан-да-Кунья. Его они рассматривали как вариант, в отличии от Табора.
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30k
Alex 55 минут назад
Автор бы сам, для начала, написал хоть что-то. а потом обсирал великий роман
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29
uxusitsuken 58 минут назад
Паганель, конечно.
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