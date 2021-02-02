Когда герои романа «Дети капитана Гранта» посетили все материки, пытаясь отыскать потерпевших кораблекрушение, у читателей невольно возникает по этому поводу вопрос – зачем автор заставил их проделать такой долгий и сложный путь? И можно ли было его сократить, немного подумав?
Одна из ключевых идей этого произведения – дружба, единство, ориентированность на достижение целей в общем деле, рвение, с которым люди взялись за поиски пропавших. Важную роль в произведении играет дочерняя и сыновья любовь, ведь совсем еще юные Мэри и Роберт готовы пойти на любые испытания и преодолеть массу сложностей, чтобы отыскать отца.
Поддержку в этом нелегком испытании молодым людям оказали другие персонажи, чья жизнь связана с наукой, прогрессом, морем – капитан Джон Манглс, ученый географ, ботаник и зоолог Жак Паганель, майор Мак-Наббс, индеец Талькав, Эдуард и Элен Гленарван.
Причиной столь долгого, сложного, но не лишенного своей прелести путешествия оказалась… неопределенность. Да, именно ею, словно блюдо перцем, автор приправил свое произведение. Матросы паровой яхты «Дункан» поймали рыбу-молот и нашли в ее желудке бутылку с посланием, написанным на нескольких языках. Главная сложность, с которой столкнулся лорд Гленарван и его спутники – размытые координаты долготы, сильно подпорченные соленой водой. То есть параллель была известна, а меридиан – нет. Правда, в письмах содержались подсказки. Но героям все же пришлось пройти практически по всей 37 параллели, чтобы отыскать капитана затонувшей шхуны «Британия».
Здесь нужно поблагодарить в чем-то гениального, а в чем-то глупого Паганеля. И навсегда исключить его из состава географического общества, поскольку практически все выдвигаемые им версии оказались ошибочными. А остров Табор, на котором и нашли капитана Гранта, Жак даже не рассматривал в качестве варианта.
Да и следуя простой логике, которой должны были придерживаться взрослые и, в общем-то, неглупые персонажи, Австралию и Патагонию определенно нужно было исключить из списка, поскольку за два прошедших года Гарри Грант уж точно успел бы добраться до какого-то населенного пункта. Добираться из Патагонии в Австралию через Атлантический и Индийский океаны значительно дальше, нежели через Тихий. Но если бы яхта направилась через Тихий, то поиски увенчались бы успехом гораздо раньше. Впрочем, тогда увлекательное путешествие, будоражащее умы романтиков вот уже более 150 лет, закончилось бы гораздо быстрее.
А кто из персонажей этого романа Жюля Верна импонирует вам больше всего и почему?
Источник:
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Эммм! ... Ответ! Потому что ГЛАДИОЛУС!
А если серьёзно, это художественное произведение Жюль Верна и ВСЁ!!!!