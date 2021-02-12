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Какой смысл автор вложил в название рассказа «Золотой жук»?

Какой смысл автор вложил в название рассказа «Золотой жук»? (3 фото)

Автор:
12 февраля 2021 13:01
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Эдгар Аллан По   золотой жук   клад   литература   название   почемучка   приключение   рассказ   
944
3

Одно из самых популярных произведений Эдгара Аллана По, оцененных читателями еще при жизни автора, это повесть, которая называется «Золотой жук». Почему именно так, ведь, казалось бы, насекомое относится к сути более чем косвенно?

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Метки: Эдгар Аллан По   золотой жук   клад   литература   название   почемучка   приключение   рассказ   
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6  комментариев
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8k
harlamov 2 часа назад
Маска Красной смерти, Король Чума.
Вообще в юности с удовольствием читал. Жутко и интересно.
Еще стихотворение мощное - «Nevermore».
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capbutt 58 минут назад
Разговор с мумией, Убийство на улице Морг, Колодец и маятник.
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2k
Андрей Сенькив 2 часа назад
черный кот, свержение в Мольстрем, падение дома Ашеров....
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287
Игорь Меншиков 3 часа назад
А мне как Эдгару по...
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8
Алкаш пригожинский 3 часа назад
Про бутылку с чертом. Его?
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1k
Максим 3 часа назад
Вильям Вильсон. Почему бы и нет?) Захватывающий сюжет, различные трактовки, различное восприятие.
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