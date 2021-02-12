Что касается событийной составляющей, то жанр произведения – это больше новелла из-за основы, в качестве который выступает экстраординарное событие – поиск клада капитана Кидда, который тот спрятал в Южной Каролине на острове Салливан. Историю рассказывает автор – друг главного персонажа. В процессе повествования сюжетная линия периодически сбивается в сторону попыток проведения психологического анализа героев, а также описания не характерных для того периода времени событий и объектов.

События развиваются в двух временных отрезках – осенью 18… года, когда автор наносит визит своему другу – обедневшему богачу Уильяму Леграну, и спустя месяц, когда тот просит оказать помощь в поисках сокровищ.