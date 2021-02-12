Одно из самых популярных произведений Эдгара Аллана По, оцененных читателями еще при жизни автора, это повесть, которая называется «Золотой жук». Почему именно так, ведь, казалось бы, насекомое относится к сути более чем косвенно?
Что касается событийной составляющей, то жанр произведения – это больше новелла из-за основы, в качестве который выступает экстраординарное событие – поиск клада капитана Кидда, который тот спрятал в Южной Каролине на острове Салливан. Историю рассказывает автор – друг главного персонажа. В процессе повествования сюжетная линия периодически сбивается в сторону попыток проведения психологического анализа героев, а также описания не характерных для того периода времени событий и объектов.
События развиваются в двух временных отрезках – осенью 18… года, когда автор наносит визит своему другу – обедневшему богачу Уильяму Леграну, и спустя месяц, когда тот просит оказать помощь в поисках сокровищ.
Изначальная зарисовка, изображающая историю одного отдельно взятого безумия, постепенно трансформируется в увлекательное приключение, когда автор, словно в омут с головой, погружается в атмосферу поиска сокровища. Собственно с детективом «Золотого жука» роднит лишь общая идея раскрытия загадки в финале произведения, поскольку в ней нет ни факта совершения преступления, ни подсказок и зацепок по ходу пути.
Наиболее интересен для анализа образ Леграна, который сумел пройти дорогу от балансирующего на грани безумия человека до аналитика с острым прагматичным умом, способного с одинаковой легкостью вести сложные математические расчеты (решение криптограммы) и осуществлять лингвистический анализ, чтобы понять алгоритм, использованный при составлении пиратской карты сокровищ.
Хотя произведение названо в честь золотого жука, этот образ играет скорее символическую роль, выполняя функцию предтечи пиратского клада. Золото – это металл, олицетворяющий богатства, а пятна на спинке – олицетворение пиратского флага – Веселого Роджера. Вымышленное насекомое объединяет черты двух реально существующих – усача (он же дровосек) и щелкуна. Мистические свойства жук приобрел благодаря недалекому и суеверному персонажу – негру Юпитеру, помогавшему Леграну, но одновременно и мешающему тому в поиске клада. Мистическую составляющую в произведение привносит и сам Легран, попытавшийся подшутить над автором-рассказчиком и начать поиски с распространенного в среде мошенников и шарлатанов действия – верчения на подвесе какого-то предмета (в данном случае жука).
А какое произведение Эдгара Аллана По у вас самое любимое и почему?
Источник:
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Вообще в юности с удовольствием читал. Жутко и интересно.
Еще стихотворение мощное - «Nevermore».