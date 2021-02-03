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За что главный персонаж «Пиратов Карибского моря» получил свое прозвище?

За что главный персонаж «Пиратов Карибского моря» получил свое прозвище? (3 фото)

Автор:
03 февраля 2021 11:20
Сообщество : Кино
Метки: Герой   Популярность   джек воробей   капитан   кино   образ   почемучка   прозвище   
2008
3

Как один из основных героев киносерии «Пираты Карибского моря» капитан Джек Воробей получил свое прозвище?

Источник:

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Метки: Герой   Популярность   джек воробей   капитан   кино   образ   почемучка   прозвище   
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14  комментариев
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7k
Nikita 2 часа назад
Как Джек Воробей получил свое прозвище?

Ссылка www.youtube.com
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2k
Frank Borman 14 минут назад
Джак любил кушать жареных воробьев, отсюда и прозвище. Все просто.
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2k
Ям 44 минуты назад
следующий пост будет раскрывать тайну происхождения прозвища "чёрная борода".
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11k
Максим 58 минут назад
Автор, хорошо бы ещё посмотреть фильм, лучше все его части, чтобы потом такую ахинею не писать. В последней как раз было рассказано, как Джек получил свое прозвище.
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19k
SerGProS Час назад
Ссылка coub.com
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17k
Ватаку Накомоде Час назад
Как говорится, с разморозкой, автор
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41k
Митрий 2 часа назад
Вообще то происхождение прозвища Капитана Джека Воробья объяснил капитан Салазар в фильме "Мертвецы не рассказывают сказки". Там говорится о том, что Джеку ДАЛИ такое прозвище, т. к. своим поведением в "вороньем гнезде" и внешним видом напоминал воробья.
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14
Дядя Витя 2 часа назад
Да так он! Голубой одним словом. Один макияж чего стоит!
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7k
Владимир 2 часа назад
В 5 части всё объясняется подробно.
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650
iCyanide 2 часа назад
За что главный персонаж «Пиратов Карибского моря» получил свое прозвище?
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