Как один из основных героев киносерии «Пираты Карибского моря» капитан Джек Воробей получил свое прозвище?
Дворовые воробышки – невзрачные серые птички – это неотъемлемая составляющая любого пейзажа. Эти птахи ловкие, прыткие, их трудно поймать. Вероятно, по аналогии с ними славящийся умением выкручиваться даже из самых запутанных ситуаций капитан и выбрал для себя такое прозвище.
Есть версия, что господин Sparrow выбрал для себя такой псевдоним из-за лукавого и одновременно изумленного взгляда и полуулыбки, которая может обозначать все, что угодно, только не правду.
Морган и Бартоломью утверждали, что папашу Джека – достопочтенного хранителя Пиратского Кодекса тоже называли Воробей – Эдвард Тиг Воробей. Но все же наиболее реалистичная версия – это ловкость, неуловимость, хитрость, артистизм, позволяющие этой персоне выходить живым из таких переделок, в которых любой другой уже давно расстался бы с головой и жизнью.
Капитан без корабля одновременно романтик и подлец, искренний и лживый, героический и трусоватый, авантюрист и прагматик. Такой коктейль попросту не смог остаться незамеченным зрительской аудиторией. Противоречивый характер вкупе с умением принимать парадоксальные и алогичные решения, в итоге оказывающиеся идеальными, построен на противоречиях и стремлении к свободе. Чего не хватает если не каждому, то точно многим из нас в обычной жизни. Джонни Депп виртуозно справился с воплощением данного персонажа. А какие роли актера кажутся вам особенно интересными и почему?
Источник:
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