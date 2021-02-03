Дворовые воробышки – невзрачные серые птички – это неотъемлемая составляющая любого пейзажа. Эти птахи ловкие, прыткие, их трудно поймать. Вероятно, по аналогии с ними славящийся умением выкручиваться даже из самых запутанных ситуаций капитан и выбрал для себя такое прозвище.

Есть версия, что господин Sparrow выбрал для себя такой псевдоним из-за лукавого и одновременно изумленного взгляда и полуулыбки, которая может обозначать все, что угодно, только не правду.