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Отважная и сумасбродная Леди Сенсация: гуру журналистики и борец за права женщин Нелли Блай

Отважная и сумасбродная Леди Сенсация: гуру журналистики и борец за права женщин Нелли Блай

Автор:
23 марта 2023 16:13
Сообщество : Истории
Метки: Джозеф Пулитцер   Лана Уинтерс   Нелли Блай   Первооткрыватель   Элизабет Джейн Кокран   журналист   жюль верн   путешествие   расследование   
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Помните эпизод в «Американской истории ужасов», в котором журналистка Лана Уинтерс становится пациенткой психиатрической лечебницы, чтобы выведать её секреты? В истории была реальная и очень храбрая женщина, которая совершила нечто подобное. А ещё она обошла персонажей Жюля Верна и вскрыла немало человеческих пороков.

Элизабет Джейн Кокран вошла в историю под псевдонимом Нелли Блай. Девочка родилась в Пенсильвании в 1864 году. И с ранних лет столкнулась со сложностями. Отец умер, когда малышке было всего 6 лет. Матери приходилось туго с дюжиной детей. И Элизабет мечтала выучиться и стать учительницей, чтобы помочь семье.

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Мечты разбились о жестокую реальность: женщины в то время рассматривались исключительно как рабочая сила для выполнения домашних дел и удовлетворения потребностей мужчин.

Возмущённая девушка даже написала гневное письмо в редакцию газеты, порицая бесправие слабого пола. Эмоциональность оценил главный редактор и предложил Элизабет работу. Кокран согласилась и начала писать под псевдонимом Нелли Блай (персонаж популярной в те годы песни).

Она горела идеями разоблачения социального неравенства. Но юной леди поручали писать о всяких женских штучках типа модных шалей и цветочных выставок.

Устав от дамской чепухи, Нелли уволилась и в поисках сенсаций перебралась в Нью-Йорк. И спустя несколько месяцев устроилась на работу в газету «New York World». Издание принадлежало тому самому Джозефу Пулитцеру, чьё имя носит престижная премия.

Видя стремления и энтузиазм молодой женщины, редакция поручила ей ответственное и опасное задание. Следовало под видом пациентки  попасть в психиатрическую лечебницу острова Блэкуэлл, о которой в народе ходило множество жутких историй. И подтвердить или опровергнуть их.

Идея была безумной, но Нелли с удовольствием согласилась и принялась готовиться. Девушка отказалась от ухода за собой, перестала мыться и расчёсывать волосы, ходила в рванье и часами отрабатывала перед зеркалом образ помешанной: пучила глаза, смотрела в пустоту бессмысленным взглядом, мычала, бродила по дому ночами. Жильцы приюта для бездомных, где квартировала журналистка под прикрытием, поверили в помешательство и вызвали полицию.

Четверо из пяти медиков, присутствовавших на консилиуме, подтвердили диагноз. И «больную» отправили в то самое заведение на острове Блэкуэлл. Из-за сокращения финансирования больница пришла в упадок. Вместо санитаров работали заключенные из ближайшей тюрьмы. А большая часть пациенток были совершенно обычные женщины, от которых по разным причинам избавились родные. Провоцирование истерик, ледяные ванны, голод – такие порядки царили в больнице.

Расследование продлилось 10  дней. После чего на остров  прибыл адвокат, нанятый редакцией. Администрация пыталась замять дело, но журналистка была в шоке и опубликовала правдивые материалы о зверствах и некомпетентности персонала.

После расследования Блай в больнице навели порядок, улучшили условия содержания, уволили главных садистов. А Нелли впоследствии выпустила книгу «Десять дней в сумасшедшем доме», ставшую бестселлером.

Но талантливый человек талантлив во всём. И мятежная натура Блай требовала новых страстей и испытаний. В 1888 году она предложила редакции новую идею: побить рекорд литературных персонажей из книги «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна.

Джозеф Пулитцер идею поддержал и финансировал. В ходе путешествия женщина даже познакомилась с самим Верном, который пришёл в восторг от её затеи.

Ещё бы: она больше чем на неделю побила рекорд, уложилась в 72 дня и 6 часов. А заметками отважной путешественницы, которую общество вполне справедливо называло Леди Сенсация, регулярно передаваемыми в редакцию, зачитывались миллионы.

Понятно, что по возвращении о работе под прикрытием можно было забыть: Блай в лицо знали не только в США, но и во всём мире. В 1895 году она вышла замуж за бизнесмена Роберта Симена, но когда супруг скончался, вернулась к любимой журналистике.

Жизнь 57-летней неуёмной активистки оборвала пневмония. СМИ отозвались на печальное событие некрологом с говорящим заголовком «Не стало лучшего репортёра Америки».

Женщина стала прототипом журналистки Ланы Уинтерс из сериала «Американская история ужасов». Ей посвятили фильм «10 дней в сумасшедшем доме». Нелли своим примером доказала, что женщина способна на многое, если ей дать такую возможность.

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Метки: Джозеф Пулитцер   Лана Уинтерс   Нелли Блай   Первооткрыватель   Элизабет Джейн Кокран   журналист   жюль верн   путешествие   расследование   
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1  комментарий
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SoulSeeker 2 часа назад
Да и Бог с ней, у нас в стране женщины добились равноправия гораздо раньше чем на "свободном" Западе
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