Отважная и сумасбродная Леди Сенсация: гуру журналистики и борец за права женщин Нелли Блай

Мечты разбились о жестокую реальность: женщины в то время рассматривались исключительно как рабочая сила для выполнения домашних дел и удовлетворения потребностей мужчин.

Возмущённая девушка даже написала гневное письмо в редакцию газеты, порицая бесправие слабого пола. Эмоциональность оценил главный редактор и предложил Элизабет работу. Кокран согласилась и начала писать под псевдонимом Нелли Блай (персонаж популярной в те годы песни).