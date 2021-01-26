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Полицейские Татарстана задержали и скрутили продавца "Магнита" из-за соскочившей с лица маски

Полицейские Татарстана задержали и скрутили продавца "Магнита" из-за соскочившей с лица маски (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 12:01
Метки: Магнит   видео   заинск   маска   полиция   протокол   татарстан   
2039
4
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Никогда еще масочные бои не были такими беспощадными! На этот раз не поздоровилось сотруднице сетевого магазина в Заинске. Пятеро полицейских задержали женщину ,словно опасного преступника, увезли в отделение для установления личности и оформления протокола.

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Метки: Магнит   видео   заинск   маска   полиция   протокол   татарстан   
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6k
SSD 12 часов назад
Спасибо доблестным сотрудникам, теперь можно спокойно ходить по улице и в Магнит. Надеюсь продавца расстреляют...
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271
frenjke 3 часа назад
Простите, а ни у кого не возникает подозрение нижняя часть формы этих полицаев, особенно обувь у самого разговорчивого? штаны там тоже у кого-то не форменные, так сказать. Уж не фейк ли?
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10k
Максим 4 часа назад
еб,анулись уже люди из за этих масок
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476
Иван Неважнов 5 часов назад
В Татарстане вообще какая дичь с полицией твориться если верить СМИ, наверно поправить ситуацию можно лишь уволив 100 процентов штата, здание офиса разобрать и утилизировать, в другом месте построить новое современное здание и набрать туда новых сотрудников МВД с другого региона.
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263
Schumacher Иван Неважнов 4 часа назад
25 лет назад был в Казани, при том что сам бывший работник органов правопорядка могу сказать, казанские мусора были, есть и будут мусорами, тупыми, злобными ублюдками мусарами, ментов в Казани не видел, только мусоров. Пытались меня развести на что то на вокзале, но я как только увидел что к сумке лезет мусорила тихонько, подбросить наверное хотел чего, я сразу достал ксиву и сказал что выепу их маму, видели бы вы этих засранцев, сразу тон поменяли и вежливо так "вы же сам сотрудник, почему нас оскорбляете?", "это не оскорбление, это одолжение, меньшее что вы заслужили, оскорбление на вас патроны тратить, патронам оскорбление". Никогда более не наслаждался унижением кого то.
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4k
Elmaestro 5 часов назад
пора мочить
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79
Алексей Сараев 6 часов назад
Недавно подобное было в Сургуте, но там у людей не обошлось без травм..
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5k
SuperTroll 6 часов назад
Че там на митингах кричали?
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749
Довер Иванович 8 часов назад
Позор мусорам.
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749
Довер Иванович 8 часов назад
[мат] . Наверное пожизненное жаждут.
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14k
Kvadro 8 часов назад
есть план по задержаниям, вот они и выполняют план, чтобы получить премию ((
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6k
Влад 9 часов назад
етить колотить.... совсем с ума сошли позорники((
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17k
Vital Idol 10 часов назад
только милиция служила народу! полицаи в 1941-45 себя показали! к стенке предателей!
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3k
alex 11 часов назад
долбоящеры тупые
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4
Люсьен Малкис 11 часов назад
С ковидом теперь будет точно покончено...
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10k
Элитный тигр 11 часов назад
Как обычно, начала конфликта нет. Возьмите с камер наблюдения магазина записи, их сейчас в каждом магазине полно понатыкано, там и посмотрим, как у нее маска упала...
Вы уж извините, но вот таким "случайным свидетелям" я нисколько не верю.
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27k
winergy2012 Элитный тигр 7 часов назад
Тут просто удачный случай обосрать полицейских.Одни и те же лица ,с завидным постоянством,в постах с обрезанными роликами.
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231
fda 11 часов назад
Татарва вообще охренела. Помню, как мне таксист рассказывал, что штрафовали его в Казани за пересечение сплошной одинарной перед светофором в пределах своих полос. Такого я вообще никогда не слышал.
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6k
SSD fda 10 часов назад
Сейчас за это камерами штрафуют. Уже получил такой "сюрприз". С левой полосы в лево под поворот остановился, я перестроился вправо, оказалось там сплошная, получил письмо счастья.
...В том случае, если водитель решил пересечь сплошную на светофоре, то наказание будет не таким страшным. В худшем случае автовладельцу придется распрощаться с 500 рублями(с)
Сейчас за это камерами штрафуют. Уже получил такой "сюрприз". С левой полосы в лево под поворот остановился, я перестроился вправо, оказалось там сплошная, получил письмо счастья. ...В том случае, если водитель решил пересечь сплошную на светофоре, то наказание будет не таким страшным. В худшем случае автовладельцу придется распрощаться с 500 рублями(с)
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7k
Лещ fda 8 часов назад
Ну так вообще-то это нарушение ПДД. В тамбове и многих других городах, висят камеры, читающие это нарушение.
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231
fda Лещ 7 часов назад
Да понимаю, стараюсь так не делать, просто это было достаточно давно, у нас (в Белгороде) тогда так не зверствовали, просто такое чувство, что в Татарстане, судя по новостям, какая то остервенелость, что ли.
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4k
Vadim 11 часов назад
Ссылка youtu.be
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739
Moon24 11 часов назад
Дурдом . Просто жалкие вояки взятку вымогали - все протоколы составляются на месте , для установления личности тоже нет необходимости везти в отделение
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107
Олег 11 часов назад
Это не сотрудники правоохранительных органов, а просто......... в форме. Собственно говоря, как и всё наше любимое до лютой ненависти правительство!!!
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22k
turyst 12 часов назад
Ладно, хрен с ним, что за упавшую случайно маску, решили наказать, мы предыстории не видели, может она, действительно, без маски ходила.
И надела её только после появления полиции.
Мы этого не знаем.
(Да и как многие маски носят, в том числе и продавцы, мы все видим каждый день.)

Но нахрена её в околоток тащить?
Правонарушение остановлено?
Маска на продавце теперь есть?
Ну выпиши ей штраф и всё.
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15k
Dr.CrAzY turyst 12 часов назад
что значит "нахрена тащить в..." - а куда её тащить, когда она не согласна с нарушением и отказывается представить документы для установления личности, для составления протокола о нарушении?
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212
Влад 12 часов назад
Где-то есть полиция, а у нас как были мусорами, так ими и остались...
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10k
Элитный тигр Влад 11 часов назад
Точно, особенно в других каких-то гипотетических странах... Там все медом намазано...
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467
qwer Элитный тигр 11 часов назад
Да нет, там просто г@вно мёдом пахнет.
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