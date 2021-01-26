Полицейские Татарстана задержали и скрутили продавца "Магнита" из-за соскочившей с лица маски

Никогда еще масочные бои не были такими беспощадными! На этот раз не поздоровилось сотруднице сетевого магазина в Заинске. Пятеро полицейских задержали женщину ,словно опасного преступника, увезли в отделение для установления личности и оформления протокола.
В Татарстане по рассказам местных жителей, стражи порядка разработали целую спецоперацию, чтобы ловить ковид-диссидентов. Для поимки этих "преступников" по людным местам ходят сотрудники полиции в штатском. При виде нарушителя они подают сигнал коллегам, а те уж действуют по всей строгости закона.
В городе Заинске таким образом была задержана продавец "Магнита". По словам очевидцев, девушка была в маске, но она соскользнула вниз, когда та, наклонившись, выкладывала товар на полку. Нарушительницу заметили и сняли на телефон, и уже через несколько минут она разговаривала с сотрудниками полиции. После недолгого общения для оформления протокола ей настоятельно предложили поехать в отделение, а когда продавец попыталась отказаться, ее взяли "под белы ручки" и увели в полицейский автомобиль, даже не дав надеть верхнюю одежду.
Интернет-пользователи действия полицейских не одобрили. И правда: почему так мало стражей порядка выехало на задержание опасной преступницы? Непорядок!
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Вы уж извините, но вот таким "случайным свидетелям" я нисколько не верю.
...В том случае, если водитель решил пересечь сплошную на светофоре, то наказание будет не таким страшным. В худшем случае автовладельцу придется распрощаться с 500 рублями(с)
И надела её только после появления полиции.
Мы этого не знаем.
(Да и как многие маски носят, в том числе и продавцы, мы все видим каждый день.)
Но нахрена её в околоток тащить?
Правонарушение остановлено?
Маска на продавце теперь есть?
Ну выпиши ей штраф и всё.