Полицейские Татарстана задержали и скрутили продавца "Магнита" из-за соскочившей с лица маски

Красивая и здоровая улыбка без шума и пыли

"Мне этот Навальный на х... не нужен": срывавшие с себя погоны лже-полицейские начали извиняться

Грузчик из Новокузнецка ограбил офис бывшего работодателя и уехал отдыхать в Тюмень

В Петербурге протестующий напал на автоинспектора и скрылся в толпе

"Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой"

В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда