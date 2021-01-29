Японцы запустят в космос устройство для мастурбации в невесомости

Крупный японский производитель секс-товаров для мужчин Tenga в этом году запустит в космос прототип своего нового девайса Space Tenga. Как сообщают производители, эта игрушка представляет собой следующий шаг в эволюции мужских мастурбаторов, разработанных специально, чтобы удовлетворять себя в невесомости.

Компания Tenga решила пойти на опережение, ведь скоро человечество будет отправляться в космос на более длительные периоды. Вот там-то их приблуда и пригодится.