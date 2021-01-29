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Японцы запустят в космос устройство для мастурбации в невесомости

Японцы запустят в космос устройство для мастурбации в невесомости (6 фото)

Автор:
29 января 2021 15:00
Сообщество : Космос
Метки: Япония   длительные перелеты   космонавты   невесомость   секс-игрушка   удовлетворение   
898
6

На МКС, как известно, секса нет, но космонавты тоже люди. И только японцы могли предложить исправить такое положение вещей. Уже в этом году в космос полетит искусственная вагина с датчиками, которые зафиксируют, как она поведет себя в невесомости...

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Метки: Япония   длительные перелеты   космонавты   невесомость   секс-игрушка   удовлетворение   
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30  комментариев
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7k
Cornho 4 часа назад
Лишний раз убеждаюсь, что японцы какие-то ... как бы это помягче сказать... странные.
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1k
Дмитрий 12 минут назад
америка потратила десятки тысяч долларов на разработку ручек, которые пишут в невесомости, русские писали карандашами. японцы тратятся на дрочилки- у русских есть 2 руки
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18k
Шуруп Полчаса назад
Японцы запустят в космос устройство для мастурбации в невесомости
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3k
Мих 50 минут назад
Это в целях подготовки полета на Марс?
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19k
Альберт 53 минуты назад
У них что там руки отсохли что ли?
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20k
Седой Бегемот 56 минут назад
А где же обычные вопли "Опять отстаем! Рогозин ничего не делает! Конец российской космонавтике!"
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30k
Haratemich 2 часа назад
Назовите её : DZUBA Ver 2.0
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30k
Haratemich 2 часа назад
P.S. А Гагарину такую не выдавали ))))
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19k
Альберт Haratemich 43 минуты назад
Полет Гагарина длился всего 108 минут.
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30k
Haratemich Альберт 40 минут назад
Мало ???
Я минут за 10 справлюсь )
А... Вы про полёт )
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65k
Пётровыч 2 часа назад
Зачем это? Есть же женщины космонавты!
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211
Обратная сторона Луны Пётровыч Час назад
Они ломаются
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9k
Bill 3 часа назад
Самое главное не рассказали: внутри установлены две видеокамеры с прямой трансляцией в ютуб. Подписка платная, 10$/месяц.
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1k
Дмитрий Bill 10 минут назад
так себе удовольствие, на 75-дюймовом экране смотреть как [мат] прилетает прямо в тебя))))
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1k
Заряд бодрости 3 часа назад
а до сих пор как без них то справлялись?
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211
Обратная сторона Луны Заряд бодрости Час назад
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7k
kaboza 3 часа назад
землю матушку 3.14здами накрывают
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7k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Похоже космонавтика для женщин накрывается п@здой
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1k
insaider 3 часа назад
Японцы запустят в космос устройство для мастурбации в невесомости
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54k
Алекс Юстасов 3 часа назад
Японцы запустят в космос устройство для мастурбации в невесомости
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2k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
Вот, вы все негодуете. А мужики на МКС обрадовались, небось
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6k
Перст Указующий Vladimir Taranovich Час назад
мужики на мкс заняты - у космонавтов всегда найдется, чем занять руки и мозги. Это вам не подлодка
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6k
Ivan 4 часа назад
Японцы запустят в космос устройство для мастурбации в невесомости
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1k
Nikolay 4 часа назад
Хорошо что не евреи. А то бы в аренду сдавали :-)
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4k
Алексей 4 часа назад
Таких не берут в космонавты...
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котегRUS 4 часа назад
Про Дуню Кулакову япошки конечно не слышали
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211
Обратная сторона Луны котегRUS Час назад
В невесомости отдача сильная
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7k
Billi_Bons 4 часа назад
И назовут это устройство Дзюбер-сан.
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