Японцы запустят в космос устройство для мастурбации в невесомости

На МКС, как известно, секса нет, но космонавты тоже люди. И только японцы могли предложить исправить такое положение вещей. Уже в этом году в космос полетит искусственная вагина с датчиками, которые зафиксируют, как она поведет себя в невесомости...
Крупный японский производитель секс-товаров для мужчин Tenga в этом году запустит в космос прототип своего нового девайса Space Tenga. Как сообщают производители, эта игрушка представляет собой следующий шаг в эволюции мужских мастурбаторов, разработанных специально, чтобы удовлетворять себя в невесомости.
Компания Tenga решила пойти на опережение, ведь скоро человечество будет отправляться в космос на более длительные периоды. Вот там-то их приблуда и пригодится.
Ракету с аналогом искусственной вагины отправит в космос частная космическая компания Interstellar Technologies. Причем ракета будет принадлежать компании Tenga.
Глава компании Мацумото Коичи в детстве мечтал стать космонавтом, но стал лишь миллионером. Но о мечте не забыл и решил, что если ему не суждено побывать в космосе, то пусть там побывают хотя бы его творения. Так появился проект Tenga Rocket Project.
Разумеется, все это по большей части маркетинговый ход - ведь ракета всего лишь сделает крюк над Землей и упадет в океан. Но тем не менее девайс для мастурбации в космос полетит не просто так - его снабдят специальными датчиками, чтобы выяснить, как он поведет себя в невесомости, а затем, исходя из результатов, доработают для пущего
оргазма эффекта.
Но даже если основные исследования накроются вагиной - данные, полученные с датчиков, хотя бы покажут как ведут себя искусственные материалы в невесомости. Так что в каком-то смысле это тоже исследовательская работа. Пусть и с вагиной, пусть и с искусственной.
Девайс отправится в космическое путешествие уже летом этого года. Запуск будет произведен на острове Хоккайдо.
Источник:
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Я минут за 10 справлюсь )
А... Вы про полёт )