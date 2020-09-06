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Как мозг космонавтов адаптируется в космосе

Как мозг космонавтов адаптируется в космосе (2 фото)

Автор:
06 сентября 2020 08:19
Сообщество : Космос
Метки: космонавт   космос   мозг   наука   невесомость   ученные   фото   
568
2
Он приспосабливается к невесомости.

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Метки: космонавт   космос   мозг   наука   невесомость   ученные   фото   
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