Как мозг космонавтов адаптируется в космосе

«Мы можем ясно видеть микроструктурные изменения в трех основных областях мозга, которые участвуют в моторной обработке», — сказал Стивен Джиллингс, нейробиолог из Антверпенского университета в Бельгии.



Микроструктурные изменения были заметны в первичной моторной коре, которая посылает сигналы движения мышцам; в мозжечке, который отвечает за мелкие и точные движения; и в базальных ганглиях, которые помогают начать движение.



Сканы также подтвердили, что во время пребывания космонавтов на орбите их спинномозговая жидкость, омывающая мозг, перераспределяется, подталкивая мозг к верхней части черепа. При этом расширяются заполненные жидкостью полости, называемые желудочками. Это может быть непосредственно связано с потерей остроты зрения космонавтов, известной как нейроокулярный синдром.