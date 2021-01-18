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Удивительный город в Японии, где в водосточных каналах плавают прекрасные карпы кои

Удивительный город в Японии, где в водосточных каналах плавают прекрасные карпы кои (2 фото + 2 видео)

Автор:
18 января 2021 17:09
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   интересное   карпы кои   путешествия   симабара   
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Можете представить себе современный город, в котором вода, текущая по водосточным каналам, настолько чистая, что в ней плавают прекрасные рыбки? А такое место существует — это город Симабара на японском острове Кюсю.

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Метки: Япония   интересное   карпы кои   путешествия   симабара   
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Alexander 59 минут назад
прикооольно
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