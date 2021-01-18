Удивительный город в Японии, где в водосточных каналах плавают прекрасные карпы кои

Когда территорию вокруг Симабары потрясло стихийное бедствие, известное сейчас как «Ундзенское землетрясение и цунами 1792 года», и унесло жизни 15 000 человек, никто и подумать не мог, что десятки источников, который в результате забили из-под земли, много лет спустя прославят город и дадут ему новое прозвище — «Город воды». В Симабаре находится как минимум шестьдесят источников, благодаря чему чистая пресная вода стала одним из самых богатых ресурсов города. Ее так много, что она стекает по каналам на улицах. И это еще не самое удивительное — поскольку вода такая чистая, в 1978 году власти решили поместить в один из каналов пару десятков карпов кои, и так Симабара стала «Городом плавающих карпов».