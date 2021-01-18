Удивительный город в Японии, где в водосточных каналах плавают прекрасные карпы кои

Можете представить себе современный город, в котором вода, текущая по водосточным каналам, настолько чистая, что в ней плавают прекрасные рыбки? А такое место существует — это город Симабара на японском острове Кюсю.
Когда территорию вокруг Симабары потрясло стихийное бедствие, известное сейчас как «Ундзенское землетрясение и цунами 1792 года», и унесло жизни 15 000 человек, никто и подумать не мог, что десятки источников, который в результате забили из-под земли, много лет спустя прославят город и дадут ему новое прозвище — «Город воды». В Симабаре находится как минимум шестьдесят источников, благодаря чему чистая пресная вода стала одним из самых богатых ресурсов города. Ее так много, что она стекает по каналам на улицах. И это еще не самое удивительное — поскольку вода такая чистая, в 1978 году власти решили поместить в один из каналов пару десятков карпов кои, и так Симабара стала «Городом плавающих карпов».
Вы наверняка видели посты с фотографиями этих карпов, в которых пишут, что «в Японии — самые чистые водосточные каналы». Это, может, и правда, но не надейтесь встретить разноцветных рыбок в любой сточной канаве в этой стране — подобное зрелище можно увидеть только в Симабаре и еще паре городов, да и то не на каждой улице.
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На сегодняшний день в Симабаре на радость туристам плавает несколько сотен карпов кои. Несмотря на знаки «не кормить рыбу», туристы не могу сдержаться — карпам это, конечно, только в радость. Местные же очень гордятся знаменитыми рыбками и стараются содержать их дом в чистоте и порядке.
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