У российских космонавтов заканчивается еда, но американские коллеги их выручили

Старт космического грузового корабля "Прогресс МС-16" был передвинут с 11 декабря на 15 февраля. Чтобы наши космонавты не голодали, "Роскосмос" попросил у NASA отправить пайки на их корабле. Однако те ответили, что у американских астронавтов еды в достатке, и они имеют возможность поделиться ею.



Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову передали 13 контейнеров с продовольствием.

Начальник отдела питания Российской академии наук Александр Агуреев уточнил, что еду предоставили бесплатно.



После публикации информации о нехватке еды у космонавтов в СМИ и негативной реакции россиян, в своём "Твиттере" сделал заявление "Роскосмос":