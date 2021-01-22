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У российских космонавтов заканчивается еда, но американские коллеги их выручили

У российских космонавтов заканчивается еда, но американские коллеги их выручили (6 фото)

Автор:
22 января 2021 13:28
Сообщество : Космос
Метки: астронавты   дружба   еда   космонавты   космос   мкс   помощь   сша   
2025
6
Человеческие и дружеские отношения всегда будут оставаться, несмотря на вражду политиков.
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Метки: астронавты   дружба   еда   космонавты   космос   мкс   помощь   сша   
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27  комментариев
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427
Константин ****** 2 часа назад
Из рабочего момента раздули черте чё. Американцы недавно к нам срать ходили, если кто забыл. Самое гадкое, что наши же либералы и навальнята смакуют даже такие мелкие казусы, как будто это их победа.

А если серьезно, надо было захватить американскую еду, самих взять в плен и поднять Весёлого Роджера.
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3k
ваня панкин 20 минут назад
надо помочь ребятам...

надо помочь ребятам...
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5k
Николай 20 минут назад
вот вам и батут...
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9k
Голос Вселенной Полчаса назад
Люди стали забывать, что ТАМ нет политики. Там не граждане стран, там - ученые! И для них не имеет значения национальность, гражданская принадлежность и прочее. Для них есть общие идеи, работа и взаимоуважение... Там не баррикады, там одна большая лаборатория...
Вот бы везде так было ...
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10k
alexis 43 минуты назад
Нашим из ЦУПа дали указание- сточите побольше американской еды, чтобы они меньше гадили, космо-толчки будут целее.
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3k
Weltoff 45 минут назад
Ирина Николаевна из 3 подъезда, а Вы знаете ,что за фейки реальный срок дают?
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345
Электроник Час назад
Опять "ножки Буша" в ход пошли?
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53
Племянник Путина Час назад
правильный лозунг должен был звучать так.
америкашки открыли макдак в космосе, первые клиенты русские.
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3k
Weltoff Племянник Путина 57 минут назад
"...первые клиенты русские" - причём жрали на халяву! (то бишь даром)
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53
Племянник Путина Weltoff 18 минут назад
у америкашек на халяву ничего не бывает. даже печеньки.
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1k
Роман Бумеров Час назад
Надеюсь наши будут поаккуратнее с этой едой. После "переработки" эта еда портит космические унитазы.
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38k
Александр 2 часа назад
Идиотам не надо вникать в детали - главное в их мозгу отпечаталось что астронавты делились с колой с нашими))) в бытность когда я работал ещё вахтой на скважинах, частенько случалось так, что выезжаешь на 3 дня, а остаёшься на неделю (и это связано не с разгильдяйством, а с рабочими моментами), ну естественно еда кончается, и прикиньте на дальний куст нет возможности у службы прислать еду быстро, и вот буровики делились с нами, геофизиками едой. В этом тоже есть что то плохое?
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10k
alexis Александр 46 минут назад
"Геофизикам должно быть стыдно перед буровиками"
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10k
KOSTELLO 2 часа назад
Ох уж эта вездеССущая реакция соцсетей.
Куда же без нее
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49k
stabskapitan KOSTELLO 2 часа назад
Особенно смешно, когда себя за умных выдать пытаются))
Особенно смешно, когда себя за умных выдать пытаются))
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4k
Sanar stabskapitan 2 часа назад
Он наверно видел вот такой аппарат, в котором еда к космической ни какого отношения не имеет, просто маркетинговый ход, ну детям нравится.
Он наверно видел вот такой аппарат, в котором еда к космической ни какого отношения не имеет, просто маркетинговый ход, ну детям нравится.
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697
Nane First NameLast 2 часа назад
Что на это скажут рогозинские боты? Почему Рогозин объедает наших космонавтов?
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49k
stabskapitan 2 часа назад
И что? Обычный рабочий момент, перенесли свой старт, попросили передать на американском грузовике который стартует раньше. Зачем это вообще писать, ах ну да это же МК, + мастерство заголовка. А ничего что крайние несколько лет все включая и самих космо/астронавтов "Союзами" и "Прогрессами" доставляли.
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1k
Александр 2 часа назад
История повторяется.
История повторяется.
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
то есть величайший управленец Рогозин заставляет космонавтов голодать?
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826
Олеся К Ego sum qui sum 2 часа назад
или они слишком много едет может?)
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Ирина Николаевна из 3 подъезда

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