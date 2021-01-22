У российских космонавтов заканчивается еда, но американские коллеги их выручили

Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову передали 13 контейнеров с продовольствием.
Начальник отдела питания Российской академии наук Александр Агуреев уточнил, что еду предоставили бесплатно.
После публикации информации о нехватке еды у космонавтов в СМИ и негативной реакции россиян, в своём "Твиттере" сделал заявление "Роскосмос":
... У космонавтов и астронавтов существует возможность обмена продуктами питания, особенно во время совместного приема пищи, в зависимости от вкуса и предпочтений каждого члена экипажа. Свой рацион питания космонавты регулируют самостоятельно». pic.twitter.com/fxEUxeRv35— РОСКОСМОС (@roscosmos) January 19, 2021
Еда у космонавтов кончилась на два дня раньше!— Ирина Шадрина (@Urfin_1648) January 20, 2021
Они из скромности не говорили, что их американца кормят!
Теперь можно считать, что космонавты - иностранные агенты(((((
Аффилированы с американцами, https://t.co/LHAvHb1Vvm
Кстати я тут погуглил.— Supperbraun (@supperbraun) January 20, 2021
Оказывается космонавтов морят голодом потому что на земле все продается..
Наберите вопрос
- космическая еда, купить.. pic.twitter.com/c8WZh5ck7n
Источник:
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А если серьезно, надо было захватить американскую еду, самих взять в плен и поднять Весёлого Роджера.
Вот бы везде так было ...
америкашки открыли макдак в космосе, первые клиенты русские.
Куда же без нее