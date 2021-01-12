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В японском отеле можно остановиться за 1 доллар в обмен на прямую трансляцию из номера

В японском отеле можно остановиться за 1 доллар в обмен на прямую трансляцию из номера (3 фото)

Автор:
12 января 2021 13:47
Сообщество : Путешествия
Метки: youtube   Япония   гостиница   новости японии   отель   фукуока   
916
3

Гостиница в японском городе Фукуока предлагает гостям остановиться в одном из номеров всего лишь за один доллар — неслыханная щедрость, но есть небольшая загвоздка.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: youtube   Япония   гостиница   новости японии   отель   фукуока   
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12  комментариев
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8k
harlamov 3 часа назад
Ну в целом норм вариант. Только какой смысл другим смотреть как кто-то ест, спит в гостинице или в телефоне залипает?
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8k
Агент Безопасной Национальности harlamov 2 часа назад
Ну так ведь японцы - известные извращенцы
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2k
Tiana Полчаса назад
Для семейных хорошо))) Едет, предположим, дорогой сюпруг или супружница в одиночную поездку, а тут тебе и существенная экономия для семейного бюджета и присмотр
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11k
Вася Александрович 44 минуты назад
"Гости могут переодеваться в специально отведенных для этого местах в общих ванных комнатах, где, само собой, трансляция не ведется"
Там стоят другие камеры, записывающие видео не для ютуба
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4k
Regerald 55 минут назад
Но с обнаженкой, мастурбацией было бы интереснее. Наверное и такие отели есть, надо у друга поспрашивать...
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34k
Example 6.2.6 56 минут назад
Хм, и в чём смысл? Я допустим вселился в такую гостиницу, хожу в пижамке, изредка почёсываю яйца, кушаю, сплю, лажу в интерентах. Какой аутист будет платить за то чтоб за мной смотреть всё это время? А даже если и будет - то сколько? Это ведь гостиница, люди вложившие денег в её постройку, аренду земли. оплату персонала - хотят зарабатывать, занчит за просмотры должно прилетать денег не меньше чем в эвивалентной гостинице люди платят за день по среднему чеку.
Да даже смотреть то что смотрит человек в интернете - уже интересней чем просто наблюдать за ним. У меня уже, наверное, десятый куратор сменился, не выдержав того контента, который я порой смотрю.
Хм, и в чём смысл? Я допустим вселился в такую гостиницу, хожу в пижамке, изредка почёсываю яйца, кушаю, сплю, лажу в интерентах. Какой аутист будет платить за то чтоб за мной смотреть всё это время? А даже если и будет - то сколько? Это ведь гостиница, люди вложившие денег в её постройку, аренду земли. оплату персонала - хотят зарабатывать, занчит за просмотры должно прилетать денег не меньше чем в эвивалентной гостинице люди платят за день по среднему чеку. Да даже смотреть то что смотрит человек в интернете - уже интересней чем просто наблюдать за ним. У меня уже, наверное, десятый куратор сменился, не выдержав того контента, который я порой смотрю.
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3k
WisImp Example 6.2.6 41 минуту назад
Ну Дом 2 же люди смотрят... А если смотрят, то можно и рекламу крутить.
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16k
Андрей Иванов Час назад
А сколько стоит видео с теми, кто смотрит этот канал?
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6k
Lev Asriev Час назад
Если я нахожусь в гостиничном номере за границей, то я либо ем, либо втыкаю в ноутбук, либо сплю. Обсмотритесь ). Да и жене будет спокойно, что я не привел какую-нибудь тян в номер))
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71k
Aстановитесь.. 2 часа назад
Туалет не показывают ну и ладно..
Туалет не показывают ну и ладно..
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2k
Core 3 часа назад
да хоть обсмотритесь
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