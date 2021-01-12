В японском отеле можно остановиться за 1 доллар в обмен на прямую трансляцию из номера

Гостиница в японском городе Фукуока предлагает гостям остановиться в одном из номеров всего лишь за один доллар — неслыханная щедрость, но есть небольшая загвоздка.
Бизнес-рёкан Asahi, расположенный в районе Тюо, сдает обычный номер в японском стиле с основными удобствами всего за 100 йен — примерно один доллар или 70 рублей. Причина такой щедрости становится очевидной, когда гости узнают, что им придется согласиться на круглосуточную прямую трансляцию из номера.
Их пребывание в номере будут транслировать на YouTube-канале гостиницы, у которого на данный момент около 11000 подписчиков. Номера в бизнес-рёкане Asahi, который называют просто «Гостиница за доллар», оборудован татами, матрасами, телевизором, журнальным столиком и чайником. А еще — планшетом, который транслирует все происходящее.
Гостей снимают на видео, но без звука — то есть, они могут спокойно разговаривать друг с другом или по телефону и не бояться, что разговор подслушают. Гостиница также запрещает любое «непристойное поведение», включая обнаженку, мастурбацию и другие действия сексуального характера, поскольку это нарушает правила YouTube. Гости могут переодеваться в специально отведенных для этого местах в общих ванных комнатах, где, само собой, трансляция не ведется.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Там стоят другие камеры, записывающие видео не для ютуба
Да даже смотреть то что смотрит человек в интернете - уже интересней чем просто наблюдать за ним. У меня уже, наверное, десятый куратор сменился, не выдержав того контента, который я порой смотрю.