В японском отеле можно остановиться за 1 доллар в обмен на прямую трансляцию из номера

Бизнес-рёкан Asahi, расположенный в районе Тюо, сдает обычный номер в японском стиле с основными удобствами всего за 100 йен — примерно один доллар или 70 рублей. Причина такой щедрости становится очевидной, когда гости узнают, что им придется согласиться на круглосуточную прямую трансляцию из номера.

Их пребывание в номере будут транслировать на YouTube-канале гостиницы, у которого на данный момент около 11000 подписчиков. Номера в бизнес-рёкане Asahi, который называют просто «Гостиница за доллар», оборудован татами, матрасами, телевизором, журнальным столиком и чайником. А еще — планшетом, который транслирует все происходящее.