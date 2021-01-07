Философские карикатуры о современном обществе

Аргентинский иллюстратор и карикатурист, работающий под псевдонимом Аль Марген , своими глубокими и многоплановыми, смешными и одновременно пугающими картинками заставляет задуматься о настоящем и будущем человечества.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Аль Марген иллюстратор интересно искусство карикатурист карикатуры невеселые картинки творчество
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