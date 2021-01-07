FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2102 поста • 387 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Философские карикатуры о современном обществе

Философские карикатуры о современном обществе (35 фото)

Автор:
07 января 2021 19:34
Сообщество : Искусство
Метки: Аль Марген   иллюстратор   интересно   искусство   карикатурист   карикатуры   невеселые картинки   творчество   
580
35
Аргентинский иллюстратор и карикатурист, работающий под псевдонимом Аль Марген , своими глубокими и многоплановыми, смешными и одновременно пугающими картинками заставляет задуматься о настоящем и будущем человечества.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Аль Марген   иллюстратор   интересно   искусство   карикатурист   карикатуры   невеселые картинки   творчество   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
744
ah3007 45 минут назад
Эту философскую картинку надо переиначить. От жениха отрезают невесту ножом с радужной ручкой. Так будет точнее.
Эту философскую картинку надо переиначить. От жениха отрезают невесту ножом с радужной ручкой. Так будет точнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Художница рисует мусором ради человечества Художница рисует мусором ради человечества Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд нормальными Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд нормальными Художница показывает кино в ящиках Художница показывает кино в ящиках Художник кладет на холст мазки времени Художник кладет на холст мазки времени Художник делает из идолов обычных людей Художник делает из идолов обычных людей
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

250741



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
2
151
Скажи спасибо 2020 году
Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной командой
0
116
Машина ДПС подставилась под удар, чтобы спасти от аварии автобус с детской хоккейной...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что такое по-настоящему хороший стилист: 50 фотографий "до" и "после"
1
24
Что такое по-настоящему хороший стилист: 50 фотографий "до" и "после"
В 2020 году киноиндустрия недосчиталась 32 миллиардов долларов из-за Covid-19
1
22
В 2020 году киноиндустрия недосчиталась 32 миллиардов долларов из-за Covid-19
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#прикольные#смешные#кино#СССР#актеры#комментарии#фильмы
#животные#факты#картинки#знаменитости#сша#коты#Россия#забавно#новинки#movienews.film
#фото#прикол#люди#позитив#на различный вкус#настроение#интересное#капитолий#приколы#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться