"Вот в такие мешки будем вас упаковывать!": осужденные колонии сняли видео с задыхающимся человеком

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ФСИН назвала ролик розыгрышем. Поиграли, дескать, сидельцы, подурачились.
"Никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша приятеля", - цитирует СМИ пресс-службу колонии №1 в Тюмени, где был снят тот самый злополучный ролик. Одного из заключенных посадили в большой мешок, предварительно надев ему на голову пакет. "Вот в такие мешки будем вас упаковывать" - комментирует снимающий ролик осужденный. Тот, кто сидит в мешке, периодически подает голос, говоря, что он задыхается и просит прекратить издевательства.
Осторожно! Ненормативная лексика!
После просочившегося в Сеть ролика в колонию наведались общественники, заявившие, что с заключенными все в порядке, никто за врачебной помощью не обращался.
У сидельцев отняли мобильный телефон, на камеру которого было снято видео. Возможность его появления в колонии представителями ФСИН не комментировалась.
Сейчас эти видеоматериалы отправлены в полицию для дальнейшего принятия решения.
У сидельцев отняли мобильный телефон, на камеру которого было снято видео. Возможность его появления в колонии представителями ФСИН не комментировалась.
Сейчас эти видеоматериалы отправлены в полицию для дальнейшего принятия решения.
Госдума постановила обрезать сидельцам нити связи с "большой землёй"
Кстати, совсем недавно в Госдуме проголосовали за закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы. По мнению авторов проекта, эти меры позволят снизить уровень телефонного мошенничества в стране. Ну, и тик-токеров должно стать меньше. Хотя и до принятия закона телефоны в местах лишения свободы находились под запретом, однако мобильной связью из камер пользовались и продолжают пользоваться. Интересно, как принятый закон изменит эту ситуацию?
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