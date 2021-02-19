"Вот в такие мешки будем вас упаковывать!": осужденные колонии сняли видео с задыхающимся человеком

Кстати, совсем недавно в Госдуме проголосовали за закон о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы. По мнению авторов проекта, эти меры позволят снизить уровень телефонного мошенничества в стране. Ну, и тик-токеров должно стать меньше. Хотя и до принятия закона телефоны в местах лишения свободы находились под запретом, однако мобильной связью из камер пользовались и продолжают пользоваться. Интересно, как принятый закон изменит эту ситуацию?