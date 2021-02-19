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"Вот в такие мешки будем вас упаковывать!": осужденные колонии сняли видео с задыхающимся человеком

"Вот в такие мешки будем вас упаковывать!": осужденные колонии сняли видео с задыхающимся человеком (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 08:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   ФСИН   видео   заключенные   колония   розыгрыш   
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ФСИН назвала ролик розыгрышем. Поиграли, дескать, сидельцы, подурачились.

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Метки: Тюмень   ФСИН   видео   заключенные   колония   розыгрыш   
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482
Алксандр Шевченко 59 минут назад
Да уж, конченые твари за кадром.
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3k
portroy 3 минуты назад
Смотрел вчера ролик канала Редакция(журналист Пивоваров) на ю-трубе, как раз по теме тюрем. Теперь недоумеваю, что или кого может ИСПРАВИТЬ такая система? Только страх, боль, преступность и мучения там.
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81
Юрий 5 минут назад
Про розыгрыш заключенные рассказали до скандала или после? Впрочем в сегодняшней России это уже не играет значения и не имеет роли... (((( Насилие, даже государства, перестало быть инструментом реализации и защиты прав граждан. А зона и в лучшие то времена с законом не дружила.
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2k
NIS 39 минут назад
Не каждый сможет пережить тик ток за решеткой ....
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