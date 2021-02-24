Художница создала новый жанр - бытовой сюрреализм

344
36
Хельга Стенцель - художница российского происхождения, живущая в Лондоне. Она окончила университет Сент-Мартинс, долго работала креативным директором в рекламной индустрии, а сейчас ведет свой популярный блог и занимается творчеством, одно из направлений которого - придуманный ею жанр бытового сюрреализма. Следуя этой концепции, Хельга создает свои творения из банальных повседневных предметов, оживляя мир вещей.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Художница рисует котов из мемов
- Набросок и картина - это две большие разницы!
- Художник показывает темные стороны героев своего детства
- Бельгийский иллюстратор рисует жизнь в разрезе
- "Изоизоляция" за решеткой: заключенные женской колонии воссоздали известные картины
Метки: Хельга Стенцель бытовой сюрреализм иллюстрации искусство картины прикольно творчество художница
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
ну для инсты с 10к фоловерами пойдёт