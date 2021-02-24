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Художница создала новый жанр - бытовой сюрреализм

Художница создала новый жанр - бытовой сюрреализм (36 фото)

Автор:
24 февраля 2021 12:34
Сообщество : Искусство
Метки: Хельга Стенцель   бытовой сюрреализм   иллюстрации   искусство   картины   прикольно   творчество   художница   
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36
Хельга Стенцель - художница российского происхождения, живущая в Лондоне. Она окончила университет Сент-Мартинс, долго работала креативным директором в рекламной индустрии, а сейчас ведет свой популярный блог и занимается творчеством, одно из направлений которого - придуманный ею жанр бытового сюрреализма. Следуя этой концепции, Хельга создает свои творения из банальных повседневных предметов, оживляя мир вещей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Хельга Стенцель   бытовой сюрреализм   иллюстрации   искусство   картины   прикольно   творчество   художница   
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9k
котегRUS 2 часа назад
это тряпочный Трамп ?)
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7k
Клёст 58 минут назад
Да. Богато наше время художниками
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Max Lu 2 часа назад
о боги. да, шедевр

ну для инсты с 10к фоловерами пойдёт
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