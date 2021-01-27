FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9621 пост • 1181 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Парень обнаружил под кроватью кошку с котятами, а сейчас они - большая семья

Парень обнаружил под кроватью кошку с котятами, а сейчас они - большая семья (7 фото)

Автор:
27 января 2021 20:04
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории спасения   история спасения   коты   котята   кошка   кошки   фото   
573
7
Еще два года назад парень по имени Пэрис Зарцилья из Лондона к своему удивлению обнаружил под кроватью кошку, а рядом с ней - четверых новорожденных котят. Дело в том, что у парня никогда не было кошки.. Итак, прошло два года. Угадаете, что случилось с теми котятами и мамой?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   истории спасения   история спасения   коты   котята   кошка   кошки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Ego sum qui sum Час назад
в принципе, если никогда двери в дом не закрывать, то под кроватью можно найти:
ужа, ежа, енота, корову, кашалота, ручную капибару и дикого волчару, лосей, бомжей, вомбата иль гору компромата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
maclay 40 минут назад
Здорово и надолго его "торкнуло" в последний приход !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir Taranovich 49 минут назад
Была б баба, уже б обзывались «независимой».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото) За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото) Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом 30 наглых котеек, которые превратили магазины в свои владения 30 наглых котеек, которые превратили магазины в свои владения Хозяева принесли домой раненого кота, и боялись реакции собак Хозяева принесли домой раненого кота, и боялись реакции собак Толстенькую кошку бросили из-за лишнего веса, но она не потеряла веру в людей Толстенькую кошку бросили из-за лишнего веса, но она не потеряла веру в людей
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

322970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов
2
35
Фотожабы: художник смешивает персонажей различных фильмов
Моника Беллуччи для Cartier
4
76
Моника Беллуччи для Cartier
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Поймай волну
1
3
Поймай волну
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
0
54
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
Открытие транспортных тоннелей Boring Company пройдет в духе Fallout
Открытие транспортных тоннелей Boring Company пройдет в духе Fallout
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#люди#авто аварии#обучение#автомир#приколы#познавательно#авария дня
#Юмор#история#Россия#прикол#сша#путин#кино#СССР#война#дети
#интересное#животные#аварии#дтп#автомобили#картинки#найдено на ebay#прикольные#Разное#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться