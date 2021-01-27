Парень обнаружил под кроватью кошку с котятами, а сейчас они - большая семья

Еще два года назад парень по имени Пэрис Зарцилья из Лондона к своему удивлению обнаружил под кроватью кошку, а рядом с ней - четверых новорожденных котят. Дело в том, что у парня никогда не было кошки.. Итак, прошло два года. Угадаете, что случилось с теми котятами и мамой?
Режиссер из Лондона по имени Пэрис Зарцилья (Paris Zarcilla) поделился одной трогательной историей в соцсетях еще два года назад. В 2018 году он случайно обнаружил под своей кроватью чужую кошку с новорожденными котятами. Видимо, та забежала в открытую дверь его дома, чтобы родить малышей.
Посоветовавшись с ветеринарами, Пэрис решил позаботиться о семействе, хотя у него никогда не было кошек. Он публиковал процесс и фото котят в Твиттере, где его поддерживали тысячи подписчиков. Котята росли, а Пэрис так и не расставался с ними - он очень привязался к своей кошачьей семье, и уже не представлял своей жизни без них..
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Так парень решил оставить кошачью семью у себя. Недавно он отметил круглую дату - два года с того момента, как он увидел маму-кошку под кроватью. "С днем рождения, моя семья. Вы не представляете, как я вас люблю. Вы принесли столько радости и света в мою жизнь. Я навсегда с вами," - написал режиссер в этот день.
Котейки счастливо живут рядом с таким заботливым хозяином - они играют, носятся по дому и вовсю радуются жизни. Более того, многие подписчики, которые следили за прогрессом семьи, подарили Пэрису кошачьи игрушки и другие полезные вещи. Парень также ведет сбор средств на GoFundMe для покрытия расходов на своих котеек.
I've been meditating on this wonderful but bizarre situation and I've arrived at a place where I'm ready to accept whatever the outcome is. I can only love and care for them now in this moment. I will give them everything they need until they need me no more. All will be good. pic.twitter.com/HlQuwdRSq2— Paris Zarcilla (@ParisZarcilla) May 31, 2018
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