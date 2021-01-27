Парень обнаружил под кроватью кошку с котятами, а сейчас они - большая семья

Посоветовавшись с ветеринарами, Пэрис решил позаботиться о семействе, хотя у него никогда не было кошек. Он публиковал процесс и фото котят в Твиттере, где его поддерживали тысячи подписчиков. Котята росли, а Пэрис так и не расставался с ними - он очень привязался к своей кошачьей семье, и уже не представлял своей жизни без них..