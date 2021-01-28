Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица

С того дня Олив живет у Мишель, и они души не чают друг в друге. У кошечки интересный характер - сначала она скромная и тихая со всеми, но если с ней пообщаться подольше, она начинает раскрываться, больше активничает и играет. Она очень любит спать на подоконнике, и обниматься с хозяйкой.