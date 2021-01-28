Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица

Когда-то кошку по кличке Олив нашли на улицах, тощую и измазанную в смоле. Кошечка оказалась особенной - у нее были косые глазки и неразвитая челюсть. Однако, несмотря на особенности развития, эта красавица очень хотела быть любимой... Олив очень в этом повезло, ведь она стала всеобщей любимицей, и теперь за ней следят тысячи людей в Инстаграме.
Кошку по кличке Олив (Olive) нашли на улицах Лонг-Айленда в США. Тощая, больная и покрытая смолой кошечка оказалась особенной - у нее были с рождения косые глазки и деформированная челюсть. Добрые люди подобрали ее и отвезли в приют Almost Home.
В приюте для Олив нашли передержку, и под опекой волонтера здоровье кошечки восстановилось. Когда пришло время искать для нее постоянных хозяев, на фото кошки обратила внимание девушка по имени Мишель. Она как раз искала кошку, и стоило ей встретиться с Олив, она поняла - это судьба.
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С того дня Олив живет у Мишель, и они души не чают друг в друге. У кошечки интересный характер - сначала она скромная и тихая со всеми, но если с ней пообщаться подольше, она начинает раскрываться, больше активничает и играет. Она очень любит спать на подоконнике, и обниматься с хозяйкой.
Несмотря на имеющиеся неврологические проблемы, Олив живет как самая обычная кошка, и наслаждается простыми кошачьими радостями. Она отлично видит и двигается, разве что, из-за проблем с прикусом хозяйка кормит ее специальным кормом.
Сейчас у Олив 160 тысяч подписчиков в Инстаграме, где хозяйка регулярно публикует забавные и милые фото питомицы. Пользователи сети влюбились в это чудо. Олив украла сердца тысяч людей, дав многим еще раз понять, что внутренняя красота важнее внешней.
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П.С. Кошечка - лапочка. У самого кошка и кот, обоих выходил.
Не рассмотрел!