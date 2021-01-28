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Сообщество Без кота и жизнь не та 790 постов • 359 подписчиков подписаться
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Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица

Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица (26 фото)

Автор:
28 января 2021 16:16
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   фото   
1300
26

Когда-то кошку по кличке Олив нашли на улицах, тощую и измазанную в смоле. Кошечка оказалась особенной - у нее были косые глазки и неразвитая челюсть. Однако, несмотря на особенности развития, эта красавица очень хотела быть любимой... Олив очень в этом повезло, ведь она стала всеобщей любимицей, и теперь за ней следят тысячи людей в Инстаграме.

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Метки: животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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14  комментариев
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9k
Трив 2 часа назад
Нашли кошечку тощей, в смоле и наверняка больной. Зато когда её выходили, вылечили, запостили её фотки в инсте, вот тогда люди стали в ней души не чаять. А до этого бы умерла и никто из тех, кто лайкает её фотки даже не сообразил бы помощь. Вся сущность современного общества.
П.С. Кошечка - лапочка. У самого кошка и кот, обоих выходил.
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26k
Slonyash 5 минут назад
Очаровательная!
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7k
Computermann 8 минут назад
Сразу подумал про покойного Краморова, изюминка и шарм в косоглазии.
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28k
Юр21 56 минут назад
Особенная... Задолбал это язык толерастов, "особенные", "бодипозитивные", "альтернативно одарённые", "солнечные"...
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8k
андрей Час назад
Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица
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15k
Ego sum qui sum Час назад
эх, разберут ее на мемы....
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7k
kaboza Час назад
плюс за котэ)
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5k
Роман 2 часа назад
вот это фото надо каждый раз отсылать тому (в частности начальнику) кто нарежет дибильных задач. ----- ТИПА ЧЕ??????
вот это фото надо каждый раз отсылать тому (в частности начальнику) кто нарежет дибильных задач. ----- ТИПА ЧЕ??????
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9k
gnyS i 2 часа назад
Хороший котик

Хороший котик
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18k
Аня 2 часа назад
Фоток чёт маловато, а кошка и правда шикарная)
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6k
Ivan 3 часа назад
Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица
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3k
ваня панкин 3 часа назад
свезло котовской так свезло...
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1k
Андрей 3 часа назад
а я на своего кота говорю "косенький" . а тут вон оно что..
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31
Hunde Beißer2 3 часа назад
Эх еще бы парочку фоток...
Не рассмотрел!
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