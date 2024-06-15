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В НАСА опасаются, что астронавты застрянут на МКС из-за поломки корабля Boeing Starliner

В НАСА опасаются, что астронавты застрянут на МКС из-за поломки корабля Boeing Starliner

Автор:
15 июня 2024 11:48
Сообщество : Космос
Метки: Boeing   Starliner   МКС   астронавты   двигатель   технические проблемы   утечки   
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У корабля обнаружены утечки гелия и проблемы с двигателями.

НАСА, возможно, придётся начинать операцию по спасению экипажа космического корабля CST-100 Starliner компании Boening, пишут западные СМИ. Всё дело утечках гелия и проблемами с двигателями.


Отмечается, что НАСА знало о незначительной утечке гелия ещё до запуска корабля 5 июня, но специалисты посчитали этот случай единичным, который никак не повлияет выполнение миссии. Однако сразу после взлёта были обнаружены ещё две утечки, одна из которых была достаточно большой — 28 кг на квадратный сантиметр в минуту. Ещё одну утечку выявили после стыковки с МКС 6 июня и последнюю — 10 июня. Помимо прочего, во время полёта у аппарата отказали четыре двигателя. Сейчас эксперты опасаются, что экипаж, который прибыл на МКС на 8 дней с главной целью доказать безопасность использования нового корабля, застрянет на МКС, пока за ними не отправят спасателей.


"Эксперты говорят, что НАСА может быть вынуждено начать спасательную операцию, что станет крайне неприятным ударом для компании Boeing, которая столкнулась со множеством проблем, связанных с ее коммерческими самолетами", — пишет издание Daily Mail.

Профессор университета Южной Калифорнии Майк Грунтман выразил сожаление в связи с тем, что у Starliner после длительной задержки с вылетом (запуск планировался 6 мая, но был перенесён на месяц) компания "Боинг" продолжает сталкиваться с проблемами.


"На протяжении десятилетий Boeing была одной из самых уважаемых аэрокосмических и оборонных компаний. Это настоящая национальная трагедия", — отметил Грунтман.

Отметим, что в Boening причин для паники пока не видят. Представители компании отмечают, что у них всё под контролем.

"Объединенная команда управления полетами NASA и Boeing Starliner следит за состоянием космического корабля и соблюдает правила полетов в рамках миссии. Даже с учетом этой самой незначительной утечки гелия, обнаруженной после стыковки до того, как система была закрыта, мы определили, что у нас есть примерно 70 часов автономного полета, и мы по-прежнему обеспечиваем полное резервирование всех критически важных систем", — заявили в компании.


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Метки: Boeing   Starliner   МКС   астронавты   двигатель   технические проблемы   утечки   
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14  комментариев
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19k
Алексей Теуш 2 часа назад
Ну, у этой Суни Уильямс проблем с эвакуацией не будет. Судя по внешности - сядет на метлу и улетит!
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10k
Alex 22 минуты назад
Походу это все специально было спланировано, что бы страшную бабу не возвращать на Земл.
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27k
Лис Полчаса назад
Специально что ли старпёров послали, мол, не жалко?
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16k
Alex Полчаса назад
Да тут всё предельно ясно... Вон той хрени, что справа от мужика, на Земле делать не х@й. Всё продумано...
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40k
Андрей Иванов 56 минут назад
А у мужика на фото стальные яйца. Я б с такой в полёт не смог. Проснёшься как-нибудь, а тебя уже доедают
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5k
Slv01 Час назад
Суни вывезли с поверхности Земли, а обратно возвращать боятся:)
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10k
Alex Час назад
Боингу меньше пид**сов, трансов и черножопых надо брать в компанию.
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10k
Alex Час назад
Я бы на их месте не стал латать на говне, производства Биинг.
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40k
Dobry vojak Svejk Час назад
в Boening причин для паники пока не видят...
Ну да, подумаешь - фигня какая. Всего-то гелий вытекает и 4 двигателя отказало... Всё, клять, под контролем... )))
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1k
b_e_l_i_a_l Час назад
Срочно отправляйте команду небинарных негров трансформеров!
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13k
geminisf Час назад
Эти справятся. Они когда-то в консервных банках на Луну летали.
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Burzum
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Лесник
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