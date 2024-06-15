В НАСА опасаются, что астронавты застрянут на МКС из-за поломки корабля Boeing Starliner

НАСА, возможно, придётся начинать операцию по спасению экипажа космического корабля CST-100 Starliner компании Boening, пишут западные СМИ. Всё дело утечках гелия и проблемами с двигателями.

Отмечается, что НАСА знало о незначительной утечке гелия ещё до запуска корабля 5 июня, но специалисты посчитали этот случай единичным, который никак не повлияет выполнение миссии. Однако сразу после взлёта были обнаружены ещё две утечки, одна из которых была достаточно большой — 28 кг на квадратный сантиметр в минуту. Ещё одну утечку выявили после стыковки с МКС 6 июня и последнюю — 10 июня. Помимо прочего, во время полёта у аппарата отказали четыре двигателя. Сейчас эксперты опасаются, что экипаж, который прибыл на МКС на 8 дней с главной целью доказать безопасность использования нового корабля, застрянет на МКС, пока за ними не отправят спасателей.