В НАСА опасаются, что астронавты застрянут на МКС из-за поломки корабля Boeing Starliner

У корабля обнаружены утечки гелия и проблемы с двигателями.
НАСА, возможно, придётся начинать операцию по спасению экипажа космического корабля CST-100 Starliner компании Boening, пишут западные СМИ. Всё дело утечках гелия и проблемами с двигателями.
Отмечается, что НАСА знало о незначительной утечке гелия ещё до запуска корабля 5 июня, но специалисты посчитали этот случай единичным, который никак не повлияет выполнение миссии. Однако сразу после взлёта были обнаружены ещё две утечки, одна из которых была достаточно большой — 28 кг на квадратный сантиметр в минуту. Ещё одну утечку выявили после стыковки с МКС 6 июня и последнюю — 10 июня. Помимо прочего, во время полёта у аппарата отказали четыре двигателя. Сейчас эксперты опасаются, что экипаж, который прибыл на МКС на 8 дней с главной целью доказать безопасность использования нового корабля, застрянет на МКС, пока за ними не отправят спасателей.
"Эксперты говорят, что НАСА может быть вынуждено начать спасательную операцию, что станет крайне неприятным ударом для компании Boeing, которая столкнулась со множеством проблем, связанных с ее коммерческими самолетами", — пишет издание Daily Mail.
Профессор университета Южной Калифорнии Майк Грунтман выразил сожаление в связи с тем, что у Starliner после длительной задержки с вылетом (запуск планировался 6 мая, но был перенесён на месяц) компания "Боинг" продолжает сталкиваться с проблемами.
"На протяжении десятилетий Boeing была одной из самых уважаемых аэрокосмических и оборонных компаний. Это настоящая национальная трагедия", — отметил Грунтман.
Отметим, что в Boening причин для паники пока не видят. Представители компании отмечают, что у них всё под контролем.
"Объединенная команда управления полетами NASA и Boeing Starliner следит за состоянием космического корабля и соблюдает правила полетов в рамках миссии. Даже с учетом этой самой незначительной утечки гелия, обнаруженной после стыковки до того, как система была закрыта, мы определили, что у нас есть примерно 70 часов автономного полета, и мы по-прежнему обеспечиваем полное резервирование всех критически важных систем", — заявили в компании.
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Ну да, подумаешь - фигня какая. Всего-то гелий вытекает и 4 двигателя отказало... Всё, клять, под контролем... )))