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Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса

Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса (19 фото)

Автор:
07 января 2021 12:15
Сообщество : Космос
Метки: Иркутск   Россия   Сергей Кудь-Сверчков   екатеринбург   космонавт   космос   туапсе   
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37-летний российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков открыл в своём инстаграме рубрику "Новогодняя Россия". В соцсети Сергей знакомит своих подписчиков с видами российских городов из космоса.
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Метки: Иркутск   Россия   Сергей Кудь-Сверчков   екатеринбург   космонавт   космос   туапсе   
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Stalkerreklats 14 минут назад
Мне одному кажется озеро Переславля-Залесского воронкой от ядерного взрыва?
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49k
smakido 39 секунд назад
"Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув берега!..."
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212k
Chasoslov 10 минут назад
Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса
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2k
Агасфер 10 минут назад
Финансирует Никита Михалков? ;-)
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738
Nane First NameLast Полчаса назад
А почему нигде флага РФ не видно?
А то некоторые спрашивали, почему флага США со спутника на Луне не видно. Или это другое?
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11k
Денис Полчаса назад
Я вот в детстве не мечтал стать космонавтом. Это раньше была супергероическая, мегапрестижная профессия, которых знали в лицо и чьи портреты носили на демонстрациях.
А сейчас она покрылась, к огромному сожалению, некоей пылью, что ли.

Ну и так как полетов в космос происходят десятки каждый год, это стало обыденностью.
И сейчас ушлёпки из тиктока получают в сотни раз больше космонавтов не вставая особо с дивана...
Странная у нас соц.модель получилась, конечно.
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2k
Sam Backet Денис 17 минут назад
полётов в космос в год проходит менее десятка, а точнее 3-6. (если с экипажами)
Тикток как появился, так через пару лет и сгинет, IT индустрия слишком быстро развивается, чтоб такие сервисы долго жили)
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11k
Денис Sam Backet 11 минут назад
Вы про управляемые полёты, я писал про общее кол-во запусков.
Но я понял, про что Вы.
Тикток - да сдохнет, появится что-то новое.
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