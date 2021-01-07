Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса

37-летний российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков открыл в своём инстаграме рубрику "Новогодняя Россия". В соцсети Сергей знакомит своих подписчиков с видами российских городов из космоса.
Казань
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Переславль-Залесский
Сергиев Посад
Королёв
Санкт-Петербург
Туапсе
Новороссийск
Екатеринбург
Астрахань
Керчь
Самара
Красноярск
Благовещенск
Иркутск
Сочи
Оренбург
Москва
Космонавт добродушно общается со своими подписчиками, а они в ответ просят, чтобы он сфотографировал и их города. Некоторые просьбы Сергей удовлетворяет.
А вы в детстве мечтали стать космонавтом?
В 100 километрах над Луной
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А сейчас она покрылась, к огромному сожалению, некоей пылью, что ли.
Ну и так как полетов в космос происходят десятки каждый год, это стало обыденностью.
И сейчас ушлёпки из тиктока получают в сотни раз больше космонавтов не вставая особо с дивана...
Странная у нас соц.модель получилась, конечно.
Тикток как появился, так через пару лет и сгинет, IT индустрия слишком быстро развивается, чтоб такие сервисы долго жили)
Но я понял, про что Вы.
Тикток - да сдохнет, появится что-то новое.