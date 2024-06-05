В США впервые запустили к МКС корабль от компании "Боинг" с астронавтами на борту

Кажется, у Маска появился серьёзный конкурент.
С мыса Канаверал во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Atlas V с пилотируемым космическим кораблем Starliner производства компании Boeing. Для корабля Starliner это первый пилотируемый полёт. Отмечается, что запуск планировалось осуществить 6 мая, однако из-за проблем с клапаном ракеты Atlas V компании ULA его перенесли сначала на 1 июня, а затем на 5-ое.
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Корабль Starliner примерно через сутки доставит на МКС астронавтов НАСА Бутча Уилмора и Суни Уильямс. На станции они проведут всего 8 дней, затем отправятся обратно. Главная цель сегодняшнего запуска состоит в проверке способности нового корабля безопасно доставлять экипажи на МКС и возвращать на Землю.
Масса корабля CST-100 Starliner составляет 13 тонн. Впервые к МКС в беспилотном режиме он был запущен в декабре 2019 года. В мае 2022-го, несмотря на возникшие технические проблемы, успешно завершился второй испытательный полёт корабля.
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Офигеть. Они запустили пару живых человеков (пусть даже американцев) просто чтобы "проверить способность".
Эти же люди когда-то критиковали нас за "Белку" и "Стрелку".
Вот сайт миссии:
https://www.ulalaunch.com/missions/next-launch/atlas-v-starliner-cfthttps://www.ulalaunch.com/missions/next-launch/atlas-v-starliner-cft