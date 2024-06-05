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В США впервые запустили к МКС корабль от компании "Боинг" с астронавтами на борту

В США впервые запустили к МКС корабль от компании "Боинг" с астронавтами на борту

Автор:
05 июня 2024 19:08
Сообщество : Космос
Метки: Boeing   Видео   МКС   США   корабль Starliner   успешный запуск   
1467
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Кажется, у Маска появился серьёзный конкурент.

С мыса Канаверал во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Atlas V с пилотируемым космическим кораблем Starliner производства компании Boeing. Для корабля Starliner это первый пилотируемый полёт. Отмечается, что запуск планировалось осуществить 6 мая, однако из-за проблем с клапаном ракеты Atlas V компании ULA его перенесли сначала на 1 июня, а затем на 5-ое.

Корабль Starliner примерно через сутки доставит на МКС астронавтов НАСА Бутча Уилмора и Суни Уильямс. На станции они проведут всего 8 дней, затем отправятся обратно. Главная цель сегодняшнего запуска состоит в проверке способности нового корабля безопасно доставлять экипажи на МКС и возвращать на Землю.

Масса корабля CST-100 Starliner составляет 13 тонн. Впервые к МКС в беспилотном режиме он был запущен в декабре 2019 года. В мае 2022-го, несмотря на возникшие технические проблемы, успешно завершился второй испытательный полёт корабля.

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Метки: Boeing   Видео   МКС   США   корабль Starliner   успешный запуск   
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17  комментариев
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17k
Kostick Час назад
конкуренция это нормально. хранить все яйца в одной сумке - глупо.
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20k
Bill 19 минут назад
"Главная цель сегодняшнего запуска состоит в проверке способности нового корабля безопасно доставлять экипажи на МКС и возвращать на Землю."
Офигеть. Они запустили пару живых человеков (пусть даже американцев) просто чтобы "проверить способность".
Эти же люди когда-то критиковали нас за "Белку" и "Стрелку".
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15k
Иван Иваныч Полчаса назад
Получается, что у амеров имеется две независимые системы запуска человека.
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3k
Leonid 46 минут назад
Двигатель там наш. РД-180. Внимательные могут серийный номер двигателя рассмотреть на видео, хоть и плохо видно - #108Т - на камере сгорания внизу нанесëн. А поставили им вроде до 125Т. Гарантия на двигатели 10 лет. Вот и считайте, сколько их и на сколько у них осталось. И ушёл носитель со старта хорошо - Энергомаш из Химок как всегда на высоте!!! Привет бывшим коллегам!
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
И даже дверь в полёте не отвалилась?
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15k
Владимир 2 часа назад
Двигатель чей на ракете?
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150k
parallax 2 часа назад
Когда наш "Орёл" полетит?
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Burzum
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