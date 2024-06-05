В США впервые запустили к МКС корабль от компании "Боинг" с астронавтами на борту

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Роскосмос заявил что уходит с МКС после 2024 года

В американском сегменте МКС сломался чайник

Кто построил МКС? Вы удивитесь

На МКС вместе с США становится слишком тесно

У российских космонавтов заканчивается еда, но американские коллеги их выручили