Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России

Инфографика и статистика, хоть и не совсем верная, но довольно жесткая и невероятно занимательная штука. Вроде как живешь себе по-тихому, а потом посмотришь на все эти цифры и графики и приобщаешься к народу в целом, понимая, что ты тоже где-то там участвовал и даже интересовался теми же вопросами
Доля государственных и частных затрат на научные исследования и разработки (ИР) в ведущих странах мира
Интересно, что доля гос. финансирования в России - 66%, в три раза выше, чем в США.
Старовато, но показательно - статистика уголовных дел по статьям о наркотиках в России (с 2014 по 2018 годы, слева направо)
Один день московского общественного транспорта по количеству машин на маршруте
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Авторский пост
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Метки: Россия жизнь интересное инфографика люди статистика факты
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Отмудохать малолетнего долбое.ба - бесценно
А мне тут парили, что "щас модно носить бороду". Нахер вас последователи Чубакки. :) Вишь, бабы-то что говорят :)
Остальное херня какая-то. Поезд Медведева и прочие деньги Императора Александра.