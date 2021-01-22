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Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России

Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России (30 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 12:05
Сообщество : Факты
Метки: Россия   жизнь   интересное   инфографика   люди   статистика   факты   
3567
30
1

Инфографика и статистика, хоть и не совсем верная, но довольно жесткая и невероятно занимательная штука. Вроде как живешь себе по-тихому, а потом посмотришь на все эти цифры и графики и приобщаешься к народу в целом, понимая, что ты тоже где-то там участвовал и даже интересовался теми же вопросами

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Метки: Россия   жизнь   интересное   инфографика   люди   статистика   факты   
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21  комментарий
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2k
Слава Кокаинум 2 часа назад
Отмудохать малолетнего долбое.ба - бесценно

Отмудохать малолетнего долбое.ба - бесценно
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113k
arek14 7 минут назад
Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России
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12k
Minos arek14 2 минуты назад
Во времена Ельцина было бы в тему.
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319
Роман 8 минут назад
Комментарий к фото
главное в Адлер провели, этот мощный культурный, научный и промышленный центр, локомотив экономики, б.л.я...
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319
Роман 10 минут назад
Комментарий к фото
гыыы..я так понимаю деньги в нашей стране пойдут на разработку и внедрение новых налогов и поборов, чтобы народ не жирел
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159
taxcop 16 минут назад
Мбх медиа - Ходор - понятно всё!
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5k
shelezyaka 18 минут назад
Ну прям не радоваться, в среднем по России обычная семья за 3-5 лет не фиг делать купит себе квартиру. А все кто не верят либералы, точно говорю.


Ну прям не радоваться, в среднем по России обычная семья за 3-5 лет не фиг делать купит себе квартиру. А все кто не верят либералы, точно говорю.
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5k
shelezyaka 18 минут назад
мм, *не нарадоваться.
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Ниасили. Херня какая-то...
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49k
stabskapitan Час назад
Я так понял весь пост запилен ради последней картинки?
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59k
Доктор Джонс Час назад
Не знал, что в России 2 Омска...
Не знал, что в России 2 Омска...
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38k
Александр 2 часа назад
Включаешь телевизор - узнаёшь как хорошо ты живешь, открываешь интернет - узнаёшь как плохо ты живешь. Выключаешь все нахрен, идёшь на работу и живешь так, как достоин. Если никто - плохо, и окружение у тебя соответствующее, если что-то из себя представляешь - нормально. А если ещё стремишься и развиваешься - то хорошо живешь)
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
много бессмысленного
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3k
TPECKOED 2 часа назад
Если бы был такой опрос, то все диаграммы были бы зелёными.
Если бы был такой опрос, то все диаграммы были бы зелёными.
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12k
Денис 2 часа назад
Короче гладковыбритые мужчины считаются более привлекательными для женщин во всех возрастных группах - это самое главное.
А мне тут парили, что "щас модно носить бороду". Нахер вас последователи Чубакки. :) Вишь, бабы-то что говорят :)

Остальное херня какая-то. Поезд Медведева и прочие деньги Императора Александра.
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2k
Core Денис 56 минут назад
так модно среди дровосеков) им бабы до лампочки
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8k
Kostick 2 часа назад
до антонова дошел, 1 лям советский перевели в 3,5 ляма баксов? это что за счетовод такой, наркоманский наркоман?
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3k
Александр Kostick Час назад
А по какому курсу надо пересчитывать, официальному или реальному? И курсу какого года 80-го или 90-го? Учитывая что и доллар с 90-го года обесценился в 2 раза, а с 80-го в 3.5
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8k
Kostick Александр 55 минут назад
по еде посчитать, по машинам, по жилью. тогда будет корректно. 100 малолитражек сколько стоили на сшп в 80-е? тыщь 600 баксов? вот это будет ближе к телу.
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