Суть в цифрах: 30 занимательных инфографик о том, как мы живем в России

Инфографика и статистика, хоть и не совсем верная, но довольно жесткая и невероятно занимательная штука. Вроде как живешь себе по-тихому, а потом посмотришь на все эти цифры и графики и приобщаешься к народу в целом, понимая, что ты тоже где-то там участвовал и даже интересовался теми же вопросами